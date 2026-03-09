Эксперты рассказали, почему подержанная Lada Vesta с гарантией часто лучше новой Granta

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 марта 2026, 07:10

Сравнение поколений: почему Lada Vesta с пробегом лучше новой Lada Granta

Сравнение поколений: почему Lada Vesta с пробегом лучше новой Lada Granta

Эксперты рассказали, почему подержанная Lada Vesta с гарантией часто лучше новой Granta

Сравнение поколений: почему Lada Vesta с пробегом лучше новой Lada Granta

В 2026 году цены на новые авто продолжают расти, и многие задумываются о покупке подержанных машин с остаточной гарантией. Сравниваем Lada Vesta и Granta по важнейшим параметрам: простор, безопасность, комплектация и трансмиссия. Разбираемся, что выгоднее для семей и тех, кто ищет современный автомобиль.

В 2026 году цены на новые авто продолжают расти, и многие задумываются о покупке подержанных машин с остаточной гарантией. Сравниваем Lada Vesta и Granta по важнейшим параметрам: простор, безопасность, комплектация и трансмиссия. Разбираемся, что выгоднее для семей и тех, кто ищет современный автомобиль.

В 2026 году ситуация на рынке новых автомобилей заставляет многих покупателей пересматривать свои приоритеты: цены кусаются, а выбор моделей в бюджетном сегменте оставляет желать лучшего. Например, базовая Lada Granta формально стоит около 678 тысяч рублей, но в реальности у дилеров найти машину по такой цене практически невозможно — ценники часто переваливают за 750 тысяч, а в некоторых комплектациях и за миллион. В такой ситуации взгляд закономерно падает на вторичный рынок, где за те же деньги можно найти автомобиль с куда более интересным оснащением и даже с остаточной заводской гарантией.

Особенно привлекательно на этом фоне выглядит покупка подержанной Lada Vesta. За миллион рублей вполне реально подобрать двух- или трехлетний автомобиль с мотором 1.6 и механической коробкой передач, который все еще находится на гарантии (обычно это 3 года или 100 000 км пробега). Вы фактически получаете современную машину, которая по уровню оснащения и ощущениям стоит на голову выше новой Гранты, при этом переплачивать за "запах нового салона" не приходится. Правда, перед покупкой нужно тщательно проверить историю: скрученный пробег или следы вмешательства в узлы и агрегаты могут лишить вас права на бесплатный ремонт, но если с документами все чисто, выгода становится очевидной.

Для семейных поездок разница между этими двумя моделями ощущается сразу. На втором ряду Гранты троим взрослым будет откровенно тесно, и в дальней дороге комфорт быстро сходит на нет. Веста, даже будучи автомобилем того же класса, предлагает заметно больше свободного пространства для ног и продуманные удобства: подогрев задних сидений, USB-разъемы для зарядки, удобный подлокотник и отдельный плафон освещения. В базовых комплектациях пассажиры сзади получают уровень комфорта, который Гранта не может предложить даже в своей самой дорогой версии.

Управление и поведение на дороге — еще один весомый аргумент в пользу Весты. Это первая массовая модель АвтоВАЗа, построенная на платформе с передней подвеской на подрамнике, что дает ей отличную управляемость. Она увереннее держит прямую, лучше проходит повороты, а электроусилитель руля настроен так, что водитель получает четкую обратную связь. Гранта, хоть и неплохо справляется с разбитыми дорогами благодаря энергоемкой подвеске, проигрывает в точности рулевого управления из-за устаревшей задней балки. Если вы получаете удовольствие от вождения, разница будет колоссальной.

Безопасность в современных реалиях выходит на первый план. У новых Грант сейчас часто отсутствует система ABS, а подушки безопасности — редкость, и даже если они есть, то только две спереди. Веста уже в начальных версиях оснащается ABS и системой стабилизации ESP, а также фронтальными подушками. В более дорогих модификациях добавляются и боковые подушки. К тому же конструкция кузова Весты изначально проектировалась с учетом более жестких требований безопасности, в то время как Гранта — это глубокая модернизация старой Калины. Для тех, кто возит в машине семью, этот фактор становится решающим.

Коробка передач тоже может определить выбор. Помимо механики, Веста на вторичном рынке встречается с роботизированной коробкой АМТ или, что еще интереснее, с классическим вариатором Jatco, который агрегатировался со 113-сильным мотором Renault. Такой тандем работает плавно и по ощущениям приближает машину к иномаркам. Гранта же сегодня предлагается только с механикой, а классический "автомат" исчез из гаммы уже несколько лет назад. Так что если вам принципиально нужна машина с двумя педалями, выбор небогат: только вторичный рынок и только Vesta.

В конечном счете, покупка Lada Vesta с остаточной гарантией часто оказывается гораздо более разумным шагом, чем приобретение новой Гранты. Вы получаете современный, просторный и безопасный автомобиль, который лучше управляется и комфортнее для пассажиров. Каждый сам для себя решает, что важнее: мимолетное ощущение нового автомобиля или реальное качество, проверенное временем, и продуманное оснащение.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р), ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Владивосток Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться