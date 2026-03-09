Эксперты рассказали, почему подержанная Lada Vesta с гарантией часто лучше новой Granta

9 марта 2026, 07:10
Сравнение поколений: почему Lada Vesta с пробегом лучше новой Lada Granta
В 2026 году цены на новые авто продолжают расти, и многие задумываются о покупке подержанных машин с остаточной гарантией. Сравниваем Lada Vesta и Granta по важнейшим параметрам: простор, безопасность, комплектация и трансмиссия. Разбираемся, что выгоднее для семей и тех, кто ищет современный автомобиль.
В 2026 году ситуация на рынке новых автомобилей заставляет многих покупателей пересматривать свои приоритеты: цены кусаются, а выбор моделей в бюджетном сегменте оставляет желать лучшего. Например, базовая Lada Granta формально стоит около 678 тысяч рублей, но в реальности у дилеров найти машину по такой цене практически невозможно — ценники часто переваливают за 750 тысяч, а в некоторых комплектациях и за миллион. В такой ситуации взгляд закономерно падает на вторичный рынок, где за те же деньги можно найти автомобиль с куда более интересным оснащением и даже с остаточной заводской гарантией.
Особенно привлекательно на этом фоне выглядит покупка подержанной Lada Vesta. За миллион рублей вполне реально подобрать двух- или трехлетний автомобиль с мотором 1.6 и механической коробкой передач, который все еще находится на гарантии (обычно это 3 года или 100 000 км пробега). Вы фактически получаете современную машину, которая по уровню оснащения и ощущениям стоит на голову выше новой Гранты, при этом переплачивать за "запах нового салона" не приходится. Правда, перед покупкой нужно тщательно проверить историю: скрученный пробег или следы вмешательства в узлы и агрегаты могут лишить вас права на бесплатный ремонт, но если с документами все чисто, выгода становится очевидной.
Для семейных поездок разница между этими двумя моделями ощущается сразу. На втором ряду Гранты троим взрослым будет откровенно тесно, и в дальней дороге комфорт быстро сходит на нет. Веста, даже будучи автомобилем того же класса, предлагает заметно больше свободного пространства для ног и продуманные удобства: подогрев задних сидений, USB-разъемы для зарядки, удобный подлокотник и отдельный плафон освещения. В базовых комплектациях пассажиры сзади получают уровень комфорта, который Гранта не может предложить даже в своей самой дорогой версии.
Управление и поведение на дороге — еще один весомый аргумент в пользу Весты. Это первая массовая модель АвтоВАЗа, построенная на платформе с передней подвеской на подрамнике, что дает ей отличную управляемость. Она увереннее держит прямую, лучше проходит повороты, а электроусилитель руля настроен так, что водитель получает четкую обратную связь. Гранта, хоть и неплохо справляется с разбитыми дорогами благодаря энергоемкой подвеске, проигрывает в точности рулевого управления из-за устаревшей задней балки. Если вы получаете удовольствие от вождения, разница будет колоссальной.
Безопасность в современных реалиях выходит на первый план. У новых Грант сейчас часто отсутствует система ABS, а подушки безопасности — редкость, и даже если они есть, то только две спереди. Веста уже в начальных версиях оснащается ABS и системой стабилизации ESP, а также фронтальными подушками. В более дорогих модификациях добавляются и боковые подушки. К тому же конструкция кузова Весты изначально проектировалась с учетом более жестких требований безопасности, в то время как Гранта — это глубокая модернизация старой Калины. Для тех, кто возит в машине семью, этот фактор становится решающим.
Коробка передач тоже может определить выбор. Помимо механики, Веста на вторичном рынке встречается с роботизированной коробкой АМТ или, что еще интереснее, с классическим вариатором Jatco, который агрегатировался со 113-сильным мотором Renault. Такой тандем работает плавно и по ощущениям приближает машину к иномаркам. Гранта же сегодня предлагается только с механикой, а классический "автомат" исчез из гаммы уже несколько лет назад. Так что если вам принципиально нужна машина с двумя педалями, выбор небогат: только вторичный рынок и только Vesta.
В конечном счете, покупка Lada Vesta с остаточной гарантией часто оказывается гораздо более разумным шагом, чем приобретение новой Гранты. Вы получаете современный, просторный и безопасный автомобиль, который лучше управляется и комфортнее для пассажиров. Каждый сам для себя решает, что важнее: мимолетное ощущение нового автомобиля или реальное качество, проверенное временем, и продуманное оснащение.
