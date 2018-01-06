Почему подлодка - «пароход», а у подводников болят зубы?
После распада СССР отечественные военные корабли редко появлялись в акватории «не наших» морей. Флот подводных лодок пришел в упадок, а трагическая гибель «Курска» в 2000-м вовсе стала символом поражения России. Но, к счастью, ситуация в последние годы изменилась, и об этом мы все прекрасно знаем. Современный авианосец стоит свыше 6 млрд долларов — слишком дорого для бюджета страны, отдавшей последнее на зимнюю Олимпиаду в Сочи и грядущий футбольный мундиаль.
Северодвинск — один из крупнейших центров военного судостроения России. В городе находятся: ПО «Северное машиностроительное предприятие» (бывш. завод № 402), занимающееся строительством субмарин, и Центр судоремонта «Звёздочка», ремонтирующий их. Причем, что интересно, расположены они напротив друг друга. Самая распространенная профессия на «Севмаше» – сварщик. Чтобы сделать 100-мертовый корпус подлодки из прочного металла, сколько придется сделать сварных швов?! То-то и оно.
Крупная современная лодка имеет высоту с 9-этажный дом и длину с футбольное поле, на ее палубе способен развернуться «КамАЗ». При этом внутри места не так много, ибо подлодка создана не для того, чтобы катать людей, а чтобы скрытно доставлять в любую точку океана торпеды и ракеты.
Чем отличаются наши подводные лодки от американских? Тем, что наши - двухкорпусные. Любая субмарина прочная изнутри и легкая снаружи. У лодки ни крыши, ни стен. Самый толстый корпус в самом тонком месте – 40 мм. Снаружи есть еще легкий корпус – чтобы лодка охраняла нашу морскую северную границу. Свободно идет подо льдом, и металл его ничуть не боится.
Шумы, издаваемые гражданскими кораблями, совершенно иные, нежели от военных – в частности, они шумят громче. Как только подлодку ставят на воду, ее шумовые характеристики сразу заносят в шумовой реестр. До конца 80-х наши лодки выигрывали у америкнских в скорости, но проигрывали в шумозащите. Сейчас в этом секторе паритет. Кстати, почему подлодка собирается зональными блоками? Да чтобы меньше гремела, поскольку между блоками устанавливается хорошая шумоизоляция. А черная субмарина потому, что она покрыта толстым слоем резины. Поклейщик резины должен правильно наклеивать слои. Если ошибется и, скажем, приклеит не той стороной, подлодка будет чрезмерно шумной.
Сегодня проектируют V поколение ПЛ, создают IV поколение, а собирают еще III поколение. Одноместные каюты только у командира и доктора. Если у человека, например, обнаружен аппендицит, его до последнего кормят антибиотиками, лодка не всплывает. И каждый доктор, кто служил на подлодке, хотя бы раз в жизни, но удалял аппендицит. Самое слабое место у подводников – зубы, так как приходится пить опресненную воду. На лодке есть бор-машина. Нередко доктор назначает релаксацию: рыбки в аквариуме, птички в клетке, зимняя сауна, тренажерный зал. А на крупных ракетоносцах есть даже бассейн. Кормят подводников хорошо: в день выдают по 2 вяленые рыбы для поддержания соляного баланса, вино, икру…
Любая лодка легко погружается и всплывает за 2 минуты - между корпусами заливается до 5 млн литров воды. Много раз на предельную глубину лодка погрузиться не может – у стали есть усталость металла. Почему лодка «Комсомолец» погружалась на глубину более 1 км? Потому что она была не из стали, а из титана. Сегодня не строят такие, дорого. Из убежища спасаются подводники. Если лодка залегла на грунт на глубине более 100 метров, через торпедный аппарат людям не выйти. Тогда люди по приказу командира поднимаются из жилого отсека в рубку и, заняв места в некоей капсуле, выдвигаются наверх. Еще 10 лет назад никто не испытывал всплывающую капсулу – дорого было. Сегодня это в норме вещей. Что делать, если на лодке, скажем, пожар? Лодка всплывает и экипаж покидает лодку, если пожар не потушить. Одевают спасательные гидрокостюмы, через рубку оказываются на корпусе. Под обшивкой легкого корпуса есть лючки. А в лючках спасательные средства.
3 отсек называется отсеком вспомогательных механизмов, которые призваны помогать человеку. На нижней палубе расположены холодильные установки (охлаждение ядерных реакторов) и компрессор (чтоб лодка всплыла), а также насос. Есть опреснитель: из пресной воды получают кислород. Задохнуться от отсутствия кислорода на атомной субмарине подводники сегодня не могут. Поэтому такая лодка может находиться под водой сколь угодно долго - только меняй экипажи. Обычно так: 5 месяцев под водой и смена.
Сверху и донизу идут трубы перископа. Каждой лодке при любом раскладе необходимо рано или поздно выходить на связь - хотя бы для того, чтобы знать об окончании военных действий. Лодка подвсплывает на перископную глубину, а это порядка 20 метров до уровня водя, то есть как длина самого перископа. Лодку не видно, а из-под воды выдвигаются антенно-мачтовые устройства. Разговор с командным пунктом в Москве осуществляется через космическую связь. К сеансу секретной связи командный состав лодки готовится последовательно и основательно. Перископ, который именуют «лебедем» (шея длинная), выдвигается всего на несколько секунд. Современный перископ «Сигнал-3» - это суть видеокамера. Сеанс космической радиосвязи - всего 20 секунд. Перископ принимает шифрованный радиопакет и сразу прячется в толщу воды.
Главный идеолог современной космонавтики С.П. Королев еще до того, как запускать спутник в космос, жил идеей запуска ракеты с узкой сигарообразной качающейся конструкции. 16 сентября 1955 года в Белом мере прошел первый успешный старт ракеты с борта подводной лодки. Белое море всегда было полигоном для испытания новых видов вооружений. Оно омывает территорию только нашей страны и закрыто для шпионов.
Ядерный реактор с урановым топливом может работать 15 лет. Его называют паропроизводящей установкой. Поэтому подводную лодку иногда еще называют «пароходом». Ядерный реактор – это тот же котел. Пар нужен для того, чтобы вращать лопасти турбины. Турбину делают в Нижнем Новгороде и везут в Северодвинск водным путем. Ядерный реактор собирают на Ижорском и Калужском заводах. Турбина вращается и передает вращение на винт – он же движитель. Винт всегда стараются скрыть от посторонних глаз. По виду его лопастей специалист сразу будет иметь представление о скорости подлодки и ее малошумности.
Чем отличается атомная субмарина от дизельной? Под водой дизель не работает, лодка идет только на аккумуляторах. Ей надо всплывать, подзаряжать аккумулятор, пополнять запас кислорода. Поэтому в автономное плавание дизель-электрические подводные лодки не выходят. Только атомные.
Лодки с названиями «Гепард», «Тигр» и т.п. – сущие «хищники», быстроходные (33 узла или 66 км/ч), малошумные, предназначены для выслеживания цели и для уничтожения боевых кораблей и авианосцев. Они и строились-то в те времена, когда у нас был один авианосец, а у супостатов полтора десятка.
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