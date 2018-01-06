6 января 2018, 16:04

Почему подлодка - «пароход», а у подводников болят зубы?

Пока на дворе праздники да повсеместная развлекуха, расскажем не об автомобилях, а о… подлодках. Тем более об этом мы обещали в материале про архангельские покатушки Ford. Помните еще советский анекдот: «Мужик попадает в камеру. Зэки его спрашивают: «За что посадили»? - «На работе форточки открывал». - «А где же ты работал»? – «На подводной лодке».
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Почему подлодка - «пароход», а у подводников болят зубы?

После распада СССР отечественные военные корабли редко появлялись в акватории «не наших» морей. Флот подводных лодок пришел в упадок, а трагическая гибель «Курска» в 2000-м вовсе стала символом поражения России. Но, к счастью, ситуация в последние годы изменилась, и об этом мы все прекрасно знаем. Современный авианосец стоит свыше 6 млрд долларов — слишком дорого для бюджета страны, отдавшей последнее на зимнюю Олимпиаду в Сочи и грядущий футбольный мундиаль.

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Вместо авианосца страна инвестировала в новые подводные лодки, которые стоят по 250 млн «зеленых» каждая. При этом субмарины запросто могут вывести из строя авианосец, и таким простым образом способны компенсировать свое отставание. «Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны», — заявил в конце 2017-го генсек НАТО Йенс Столтенберг, и он прав. По некоторым оценкам, сегодня у нашего флота 49 подводных лодок, а сколько еще заложено на верфях…

Северодвинск — один из крупнейших центров военного судостроения России. В городе находятся: ПО «Северное машиностроительное предприятие» (бывш. завод № 402), занимающееся строительством субмарин, и Центр судоремонта «Звёздочка», ремонтирующий их. Причем, что интересно, расположены они напротив друг друга. Самая распространенная профессия на «Севмаше» – сварщик. Чтобы сделать 100-мертовый корпус подлодки из прочного металла,  сколько придется сделать сварных швов?! То-то и оно.

Крупная современная лодка имеет высоту с 9-этажный дом и длину с футбольное поле, на ее палубе способен развернуться «КамАЗ». При этом внутри места не так много, ибо подлодка создана не для того, чтобы катать людей, а чтобы скрытно доставлять в любую точку океана торпеды и ракеты.
Чем отличаются наши подводные лодки от американских? Тем, что наши - двухкорпусные. Любая субмарина прочная изнутри и легкая снаружи. У лодки ни крыши, ни стен. Самый толстый корпус в самом тонком месте – 40 мм. Снаружи есть еще легкий корпус – чтобы лодка охраняла нашу морскую северную границу. Свободно идет подо льдом, и металл его ничуть не боится.

 
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фото
  
Как только корпус сварен, проводятся его гидравлические испытания – обязательная проверка работы сварщиков. Лет 30 назад отечественные подлодки стали строить по-новому. После всех испытаний корпуса его разрезают на отсеки. И в каждый отсек заводят оборудование. Это быстрый способ строительства. Опытный образец «Юрия Долгорукого» строили около 20 лет. Когда он пошел в серию, лодки его серии стали изготавливать всего за 3 года. Для сравнения: в советские времена на это уходило порядка 2 лет.

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Самое главное оружие любой подводной лодки – торпеды. Торпедный отсек размещается в носу. Нижняя часть носа выполнена из композитных материалов. Они дороже металла, прочнее и хорошо проводят шум. Поскольку у наших лодок 2 корпуса, иллюминаторов не предусмотрено. Но если в нижней части носа установить мощное гидроакустическое оборудование, можно услышать все шумы, которые раздаются под водой. Самый сильный шум в море издает… не поверите… колония креветок. Прочный корпус лодки выдерживает ядерный взрыв и волну цунами. А вот экипаж волну не выдерживает. Услышав шум цунами, лодка, как правило, уходит от этого места как можно дальше.

Шумы, издаваемые гражданскими кораблями, совершенно иные, нежели от военных – в частности, они шумят громче. Как только подлодку ставят на воду, ее шумовые характеристики сразу заносят в шумовой реестр. До конца 80-х наши лодки выигрывали у америкнских в скорости, но проигрывали в шумозащите. Сейчас в этом секторе паритет. Кстати, почему подлодка собирается зональными блоками? Да чтобы меньше гремела, поскольку между блоками устанавливается хорошая шумоизоляция. А черная субмарина потому, что она покрыта толстым слоем резины. Поклейщик резины должен правильно наклеивать слои. Если ошибется и, скажем, приклеит не той стороной, подлодка будет чрезмерно шумной.

Сегодня проектируют V поколение ПЛ, создают IV поколение, а собирают еще III поколение. Одноместные каюты только у командира и доктора. Если у человека, например, обнаружен аппендицит, его до последнего кормят антибиотиками, лодка не всплывает. И каждый доктор, кто служил на подлодке, хотя бы раз в жизни, но удалял аппендицит. Самое слабое место у подводников – зубы, так как приходится пить опресненную воду. На лодке есть бор-машина. Нередко доктор назначает релаксацию: рыбки в аквариуме, птички в клетке, зимняя сауна, тренажерный зал. А на крупных ракетоносцах есть даже бассейн. Кормят подводников хорошо: в день выдают по 2 вяленые рыбы для поддержания соляного баланса, вино, икру…

 
6
фото
  
У подлодки «глаз» нет, есть только «уши», и они находятся в нижней части носа. Вместо этажей - палубы. И если 1 этаж в доме – это низ, то на субмарине он сверху. И называется он палубой. 1 отсек – торпедный. 2 отсек имеет 4 названия: центральный, жилой, командирский, убежище. Потому что этот отсек многофункциональный. На наших лодках сколько людей, столько коек. У американцев коек вдвое меньше, чем личного состава. Кресло командира - на 2 этаже. Один из самых важных людей на подлодке – рулевой.

Любая лодка легко погружается и всплывает за 2 минуты - между корпусами заливается до 5 млн литров воды. Много раз на предельную глубину лодка погрузиться не может – у стали есть усталость металла. Почему лодка «Комсомолец» погружалась на глубину более 1 км? Потому что она была не из стали, а из титана. Сегодня не строят такие, дорого. Из убежища спасаются подводники. Если лодка залегла на грунт на глубине более 100 метров, через торпедный аппарат людям не выйти. Тогда люди по приказу командира поднимаются из жилого отсека в рубку и, заняв места в некоей капсуле, выдвигаются наверх. Еще 10 лет назад никто не испытывал всплывающую капсулу – дорого было. Сегодня это в норме вещей. Что делать, если на лодке, скажем, пожар? Лодка всплывает и экипаж покидает лодку, если пожар не потушить. Одевают спасательные гидрокостюмы, через рубку оказываются на корпусе. Под обшивкой легкого корпуса есть лючки. А в лючках спасательные средства.

3 отсек называется отсеком вспомогательных механизмов, которые призваны помогать человеку. На нижней палубе расположены холодильные установки (охлаждение ядерных реакторов) и компрессор (чтоб лодка всплыла), а также насос. Есть опреснитель: из пресной воды получают кислород. Задохнуться от отсутствия кислорода на атомной субмарине подводники сегодня не могут. Поэтому такая лодка может находиться под водой сколь угодно долго - только меняй экипажи. Обычно так: 5 месяцев под водой и смена.

Сверху и донизу идут трубы перископа. Каждой лодке при любом раскладе необходимо рано или поздно выходить на связь - хотя бы для того, чтобы знать об окончании военных действий. Лодка подвсплывает на перископную глубину, а это порядка 20 метров до уровня водя, то есть как длина самого перископа. Лодку не видно, а из-под воды выдвигаются антенно-мачтовые устройства. Разговор с командным пунктом в Москве осуществляется через космическую связь. К сеансу секретной связи командный состав лодки готовится последовательно и основательно. Перископ, который именуют «лебедем» (шея длинная), выдвигается всего на несколько секунд. Современный перископ «Сигнал-3» - это суть видеокамера. Сеанс космической радиосвязи - всего 20 секунд. Перископ принимает шифрованный радиопакет и сразу прячется в толщу воды.

 
5
фото
  
Рубка снижает защищенность лодки, уменьшает ее скорость, но она нужна – в ней спасательная всплывающая капсула и все антенны. Даже если они телескопические, они все равно «живут» в рубке.

Главный идеолог современной космонавтики С.П. Королев еще до того, как запускать спутник в космос, жил идеей запуска ракеты с узкой сигарообразной качающейся конструкции. 16 сентября 1955 года в Белом мере прошел первый успешный старт ракеты с борта подводной лодки. Белое море всегда было полигоном для испытания новых видов вооружений. Оно омывает территорию только нашей страны и закрыто для шпионов.

Ядерный реактор с урановым топливом может работать 15 лет. Его называют паропроизводящей установкой. Поэтому подводную лодку иногда еще называют «пароходом». Ядерный реактор – это тот же котел. Пар нужен для того, чтобы вращать лопасти турбины. Турбину делают в Нижнем Новгороде и везут в Северодвинск водным путем. Ядерный реактор собирают на Ижорском и Калужском заводах. Турбина вращается и передает вращение на винт – он же движитель. Винт всегда стараются скрыть от посторонних глаз. По виду его лопастей специалист сразу будет иметь представление о скорости подлодки и ее малошумности. 

Чем отличается атомная субмарина от дизельной? Под водой дизель не работает, лодка идет только на аккумуляторах. Ей надо всплывать, подзаряжать аккумулятор, пополнять запас кислорода. Поэтому в автономное плавание дизель-электрические подводные лодки не выходят. Только атомные. 

Лодки с названиями «Гепард», «Тигр» и т.п. – сущие «хищники», быстроходные (33 узла или 66 км/ч), малошумные, предназначены для выслеживания цели и для уничтожения боевых кораблей и авианосцев. Они и строились-то в те времена, когда у нас был один авианосец, а у супостатов полтора десятка.

Иван Братуха Фото автора и Севмаш

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Почему подлодка - «пароход», а у подводников болят зубы?
После распада СССР отечественные военные корабли редко появлялись в акватории «не наших» морей. Флот подводных лодок пришел в упадок, а трагическая гибель «Курска» в 2000-м вовсе стала символом поражения России. Но, к счастью, ситуация в последние годы изменилась, и об этом мы все прекрасно знаем. Современный авианосец стоит свыше 6 млрд долларов — слишком дорого для бюджета страны, отдавшей последнее на зимнюю Олимпиаду в Сочи и грядущий футбольный мундиаль. {{material_122201}} Вместо авианосца страна инвестировала в новые подводные лодки, которые стоят по 250 млн «зеленых» каждая. При этом субмарины запросто могут вывести из строя авианосец, и таким простым образом способны компенсировать свое отставание. «Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны», — заявил в конце 2017-го генсек НАТО Йенс Столтенберг, и он прав. По некоторым оценкам, сегодня у нашего флота 49 подводных лодок, а сколько еще заложено на верфях…Северодвинск — один из крупнейших центров военного судостроения России. В городе находятся: ПО «Северное машиностроительное предприятие» (бывш. завод № 402), занимающееся строительством субмарин, и Центр судоремонта «Звёздочка», ремонтирующий их. Причем, что интересно, расположены они напротив друг друга. Самая распространенная профессия на «Севмаше» – сварщик. Чтобы сделать 100-мертовый корпус подлодки из прочного металла,  сколько придется сделать сварных швов?! То-то и оно. Крупная современная лодка имеет высоту с 9-этажный дом и длину с футбольное поле, на ее палубе способен развернуться «КамАЗ». При этом внутри места не так много, ибо подлодка создана не для того, чтобы катать людей, а чтобы скрытно доставлять в любую точку океана торпеды и ракеты. Чем отличаются наши подводные лодки от американских? Тем, что наши - двухкорпусные. Любая субмарина прочная изнутри и легкая снаружи. У лодки ни крыши, ни стен. Самый толстый корпус в самом тонком месте – 40 мм. Снаружи есть еще легкий корпус – чтобы лодка охраняла нашу морскую северную границу. Свободно идет подо льдом, и металл его ничуть не боится.{{gallery_1028}} Как только корпус сварен, проводятся его гидравлические испытания – обязательная проверка работы сварщиков. Лет 30 назад отечественные подлодки стали строить по-новому. После всех испытаний корпуса его разрезают на отсеки. И в каждый отсек заводят оборудование. Это быстрый способ строительства. Опытный образец «Юрия Долгорукого» строили около 20 лет. Когда он пошел в серию, лодки его серии стали изготавливать всего за 3 года. Для сравнения: в советские времена на это уходило порядка 2 лет. {{material_122207}} Самое главное оружие любой подводной лодки – торпеды. Торпедный отсек размещается в носу. Нижняя часть носа выполнена из композитных материалов. Они дороже металла, прочнее и хорошо проводят шум. Поскольку у наших лодок 2 корпуса, иллюминаторов не предусмотрено. Но если в нижней части носа установить мощное гидроакустическое оборудование, можно услышать все шумы, которые раздаются под водой. Самый сильный шум в море издает… не поверите… колония креветок. Прочный корпус лодки выдерживает ядерный взрыв и волну цунами. А вот экипаж волну не выдерживает. Услышав шум цунами, лодка, как правило, уходит от этого места как можно дальше. Шумы, издаваемые гражданскими кораблями, совершенно иные, нежели от военных – в частности, они шумят громче. Как только подлодку ставят на воду, ее шумовые характеристики сразу заносят в шумовой реестр. До конца 80-х наши лодки выигрывали у америкнских в скорости, но проигрывали в шумозащите. Сейчас в этом секторе паритет. Кстати, почему подлодка собирается зональными блоками? Да чтобы меньше гремела, поскольку между блоками устанавливается хорошая шумоизоляция. А черная субмарина потому, что она покрыта толстым слоем резины. Поклейщик резины должен правильно наклеивать слои. Если ошибется и, скажем, приклеит не той стороной, подлодка будет чрезмерно шумной. Сегодня проектируют V поколение ПЛ, создают IV поколение, а собирают еще III поколение. Одноместные каюты только у командира и доктора. Если у человека, например, обнаружен аппендицит, его до последнего кормят антибиотиками, лодка не всплывает. И каждый доктор, кто служил на подлодке, хотя бы раз в жизни, но удалял аппендицит. Самое слабое место у подводников – зубы, так как приходится пить опресненную воду. На лодке есть бор-машина. Нередко доктор назначает релаксацию: рыбки в аквариуме, птички в клетке, зимняя сауна, тренажерный зал. А на крупных ракетоносцах есть даже бассейн. Кормят подводников хорошо: в день выдают по 2 вяленые рыбы для поддержания соляного баланса, вино, икру… {{gallery_1027}} У подлодки «глаз» нет, есть только «уши», и они находятся в нижней части носа. Вместо этажей - палубы. И если 1 этаж в доме – это низ, то на субмарине он сверху. И называется он палубой. 1 отсек – торпедный. 2 отсек имеет 4 названия: центральный, жилой, командирский, убежище. Потому что этот отсек многофункциональный. На наших лодках сколько людей, столько коек. У американцев коек вдвое меньше, чем личного состава. Кресло командира - на 2 этаже. Один из самых важных людей на подлодке – рулевой. Любая лодка легко погружается и всплывает за 2 минуты - между корпусами заливается до 5 млн литров воды. Много раз на предельную глубину лодка погрузиться не может – у стали есть усталость металла. Почему лодка «Комсомолец» погружалась на глубину более 1 км? Потому что она была не из стали, а из титана. Сегодня не строят такие, дорого. Из убежища спасаются подводники. Если лодка залегла на грунт на глубине более 100 метров, через торпедный аппарат людям не выйти. Тогда люди по приказу командира поднимаются из жилого отсека в рубку и, заняв места в некоей капсуле, выдвигаются наверх. Еще 10 лет назад никто не испытывал всплывающую капсулу – дорого было. Сегодня это в норме вещей. Что делать, если на лодке, скажем, пожар? Лодка всплывает и экипаж покидает лодку, если пожар не потушить. Одевают спасательные гидрокостюмы, через рубку оказываются на корпусе. Под обшивкой легкого корпуса есть лючки. А в лючках спасательные средства. 3 отсек называется отсеком вспомогательных механизмов, которые призваны помогать человеку. На нижней палубе расположены холодильные установки (охлаждение ядерных реакторов) и компрессор (чтоб лодка всплыла), а также насос. Есть опреснитель: из пресной воды получают кислород. Задохнуться от отсутствия кислорода на атомной субмарине подводники сегодня не могут. Поэтому такая лодка может находиться под водой сколь угодно долго - только меняй экипажи. Обычно так: 5 месяцев под водой и смена. Сверху и донизу идут трубы перископа. Каждой лодке при любом раскладе необходимо рано или поздно выходить на связь - хотя бы для того, чтобы знать об окончании военных действий. Лодка подвсплывает на перископную глубину, а это порядка 20 метров до уровня водя, то есть как длина самого перископа. Лодку не видно, а из-под воды выдвигаются антенно-мачтовые устройства. Разговор с командным пунктом в Москве осуществляется через космическую связь. К сеансу секретной связи командный состав лодки готовится последовательно и основательно. Перископ, который именуют «лебедем» (шея длинная), выдвигается всего на несколько секунд. Современный перископ «Сигнал-3» - это суть видеокамера. Сеанс космической радиосвязи - всего 20 секунд. Перископ принимает шифрованный радиопакет и сразу прячется в толщу воды. {{gallery_1029}} Рубка снижает защищенность лодки, уменьшает ее скорость, но она нужна – в ней спасательная всплывающая капсула и все антенны. Даже если они телескопические, они все равно «живут» в рубке. Главный идеолог современной космонавтики С.П. Королев еще до того, как запускать спутник в космос, жил идеей запуска ракеты с узкой сигарообразной качающейся конструкции. 16 сентября 1955 года в Белом мере прошел первый успешный старт ракеты с борта подводной лодки. Белое море всегда было полигоном для испытания новых видов вооружений. Оно омывает территорию только нашей страны и закрыто для шпионов. Ядерный реактор с урановым топливом может работать 15 лет. Его называют паропроизводящей установкой. Поэтому подводную лодку иногда еще называют «пароходом». Ядерный реактор – это тот же котел. Пар нужен для того, чтобы вращать лопасти турбины. Турбину делают в Нижнем Новгороде и везут в Северодвинск водным путем. Ядерный реактор собирают на Ижорском и Калужском заводах. Турбина вращается и передает вращение на винт – он же движитель. Винт всегда стараются скрыть от посторонних глаз. По виду его лопастей специалист сразу будет иметь представление о скорости подлодки и ее малошумности.  Чем отличается атомная субмарина от дизельной? Под водой дизель не работает, лодка идет только на аккумуляторах. Ей надо всплывать, подзаряжать аккумулятор, пополнять запас кислорода. Поэтому в автономное плавание дизель-электрические подводные лодки не выходят. Только атомные.  Лодки с названиями «Гепард», «Тигр» и т.п. – сущие «хищники», быстроходные (33 узла или 66 км/ч), малошумные, предназначены для выслеживания цели и для уничтожения боевых кораблей и авианосцев. Они и строились-то в те времена, когда у нас был один авианосец, а у супостатов полтора десятка.
2018-01-06
Автор: Иван Братуха Фото автора и Севмаш
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