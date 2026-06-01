Срок службы подушек безопасности истек - что делать владельцам старых машин

1 июня 2026, 13:51
Почему подушки безопасности в авто старше 10 лет могут не сработать при ДТП
Почему подушки безопасности в авто старше 10 лет могут не сработать при ДТП
Мало кто задумывается, что подушки безопасности в автомобилях с возрастом теряют надежность. Эксперты объяснили, почему системы могут подвести именно тогда, когда они нужны больше всего. Какие признаки указывают на проблему, и что советуют специалисты - разбираемся подробно. Не прошли стороной и нюансы для разных марок авто.
Владельцы автомобилей старше десяти лет часто не подозревают, что их подушки безопасности могут оказаться бесполезными в критический момент. Эта проблема становится все актуальнее, ведь на дорогах России немало машин с солидным возрастом. Как сообщает RT, со временем в системе накапливаются факторы, способные привести к отказу срабатывания подушек при аварии.
Автоэксперт Дмитрий Попов объясняет: принцип работы подушки безопасности основан на срабатывании пиропатрона, который мгновенно наполняет подушку газом. Однако взрывчатое вещество внутри пиропатрона имеет ограниченный срок годности. По словам специалиста, после определенного периода эксплуатации стоит задуматься о перезарядке пиропатронов, чтобы не оказаться в опасной ситуации.
Срок службы подушек безопасности зависит от производителя и обычно составляет от 10 до 15 лет. Некоторые автоконцерны прописывают в регламенте обязательную замену или переукладку подушек после истечения этого срока. Процедура не из дешевых, но, как отмечает эксперт, она возможна и позволяет вернуть системе работоспособность. Важно помнить, что самостоятельная проверка или ремонт подушек категорически не рекомендуется - для диагностики используют специальные сканеры в сервисных центрах.
В случае подозрений на неисправность системы безопасности специалисты советуют не откладывать визит в сервис. Диагностика поможет выявить скрытые проблемы, которые невозможно определить визуально. Важно также учитывать, что даже при отсутствии ошибок на панели приборов, пиропатрон может потерять свои свойства из-за старения компонентов. Как отмечают эксперты, регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к рекомендациям производителя - залог безопасности водителя и пассажиров.
Тема надежности автомобильных систем безопасности становится все более актуальной на фоне обсуждения новых технологий для повышения безопасности на дорогах. Например, недавно в СМИ активно обсуждались планы по внедрению алкозамков, которые могут стать обязательными для части водителей - подробнее об этом можно узнать в материале о новых требованиях к безопасности автомобилей. Это подтверждает, что забота о техническом состоянии машины - не формальность, а реальная необходимость.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: подушки безопасности - это расходный элемент, который требует периодической проверки и обслуживания. В России большинство сервисных центров имеют оборудование для диагностики таких систем. При покупке подержанного автомобиля стоит уточнить, когда последний раз проводилась проверка подушек безопасности. И наконец, игнорирование регламентных работ может привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья.
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