Низкий профиль, высокая мощность: секреты конструкции подземных самосвалов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 марта 2026, 15:58

Техника для недр: как устроены подземные самосвалы и кто лидирует на рынке

Техника для недр: как устроены подземные самосвалы и кто лидирует на рынке

Низкий профиль, высокая мощность: секреты конструкции подземных самосвалов

Техника для недр: как устроены подземные самосвалы и кто лидирует на рынке

Подземные самосвалы - техника, которую не встретишь на поверхности. Их конструкция и технологии постоянно совершенствуются, а рынок все больше зависит от зарубежных поставщиков. Разбираемся, почему эти машины стоят вдвое дороже обычных, и какие решения делают их незаменимыми в шахтах и тоннелях.

Подземные самосвалы - техника, которую не встретишь на поверхности. Их конструкция и технологии постоянно совершенствуются, а рынок все больше зависит от зарубежных поставщиков. Разбираемся, почему эти машины стоят вдвое дороже обычных, и какие решения делают их незаменимыми в шахтах и тоннелях.

Подземные самосвалы представляют собой уникальную специализированную технику, конструкция которой полностью подчинена суровым условиям эксплуатации в ограниченном пространстве шахт и рудников. Их главная отличительная черта — низкий профиль и шарнирно-сочлененная рама, обеспечивающая невероятную маневренность с радиусом разворота всего 7–8 метров. Такая техника оснащается мощными дизельными двигателями с многоступенчатыми системами очистки выхлопа, однако все больше производителей делают ставку на электротягу. Электрические самосвалы не только динамичнее и экономичнее, но и позволяют соблюдать ужесточающиеся требования к чистоте воздуха в забоях.

Грузоподъемность этих машин варьируется в широких пределах — от 3 до внушительных 85 тонн, при этом они способны преодолевать подъемы с уклоном до 21 градуса. Для эффективной разгрузки в стесненных условиях инженеры применяют телескопические платформы и механизмы боковой разгрузки, что позволяет обойтись без лишнего пространства для маневра. Безопасность водителя обеспечивается усиленными кабинами с защитой ROPS и FOPS, а в самых узких выработках используются машины с двумя постами управления для челночного режима работы без необходимости разворачиваться.

Техническая сложность подземных самосвалов отражается и в их тормозных системах, где применяются гидравлические механизмы в масляной ванне и электромагнитные замедлители, снижающие износ на крутых спусках. Современные кабины полностью компьютеризированы: электроника самостоятельно оптимизирует режимы работы, контролирует расход топлива и состояние узлов, а оператору остается лишь управлять процессом в комфортных условиях с кондиционером и системами обзора.

На российском рынке сегодня доминируют зарубежные бренды, такие как Sandvik, Caterpillar и Atlas Copco, чья продукция задает стандарты надежности и производительности. Мировым флагманом считается Atlas Copco Minetruck MT85, а их дочерняя компания Kiruna Truck успешно развивает направление электромобилей. Отечественные производители, включая «Автомаркет Майнинг» и белорусский МоАЗ, пока уступают импортным аналогам как по модельному ряду, так и по уровню комфорта для машиниста.

Несмотря на высокую стоимость, которая вдвое превышает цену наземных аналогов, именно эта техника определяет эффективность горных работ. Сложившаяся ситуация, при которой импортное оборудование нередко производится из российского металла и поставляется обратно по завышенной цене, стимулирует поиск новых решений. Главным вектором развития становится автоматизация: современная электроника уже сейчас закладывает основу для перехода на дистанционное управление.

Будущее подземных самосвалов неразрывно связано с системами телеметрии и возможностью управления с поверхности. Это не только минимизирует риски для здоровья горняков в условиях усложнения горно-геологических условий, но и выводит эффективность работы на принципиально новый уровень. Техника постепенно превращается в автономного робота, где роль оператора сводится к контролю, а интеллектуальные системы сами выбирают оптимальные режимы для каждой конкретной задачи.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Тула Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться