Почему в обычных поездах стучат колеса, а в «Сапсане» тихо

Ритм колес зависит от стыков между короткими рельсами. На длинных сварных плетях поезд идет плавнее. В России такие участки соседствуют со старым путем. Железобетонные шпалы и упругие прокладки дополнительно гасят вибрацию.

Ритм колес зависит от стыков между короткими рельсами. На длинных сварных плетях поезд идет плавнее. В России такие участки соседствуют со старым путем. Железобетонные шпалы и упругие прокладки дополнительно гасят вибрацию.

На старой дороге при скорости «Сапсана» стыки шли бы так часто, что вагон едва успевал бы пройти от одного до следующего. На бесстыковом пути нагрузка распределяется ровнее, поэтому поезд может двигаться быстрее.

Стук появляется там, где колесная пара проходит зазор между соседними короткими рельсами. Колесо с легким толчком переходит через стык, затем его пересекает следующая пара. Удары повторяются у обоих концов вагона и при постоянной скорости складываются в знакомый пассажирам ритм. В зоне стыка контакт колеса с рельсом меняется скачкообразно: исследование изолированных рельсовых стыков описывает резкие изменения контактного давления и касательных напряжений, возникающие из-за разрыва непрерывности рельса. Увеличенный зазор и просадка концов рельсов усиливают ударную нагрузку; ее усиливает и износ контактных поверхностей.

Зазор оставляют из-за температурных изменений. В жару сталь расширяется, а с холодами сжимается; просвет обеспечивает концам рельсов место для перемещения. Если уложить короткие звенья вплотную, летом они могут упереться друг в друга и деформировать путь. При изменении температуры в рельсах возникают продольные сжимающие или растягивающие силы. Правила Федеральной железнодорожной администрации США учитывают эти усилия при регулировании содержания пути.

Несколько рельсов можно сварить в длинный участок, железнодорожники называют его плетью. В месте сварки под колесом проходит сплошная сталь, поэтому стыковых ударов там нет. При укладке таких плетей учитывают расширение стали летом и ее сжатие зимой, хотя промежутки между короткими звеньями уже не нужны. Температурные процессы сохраняются: в рельсе накапливаются продольные силы, а в отдельных местах, где необходимо компенсировать значительное перемещение, применяют специальные расширительные устройства.

Длинные сварные плети лежат на многих маршрутах Китая и Европы. В России их стали широко применять сравнительно недавно, и на большей части сети сохраняются короткие звенья. На старых линиях плети встречались реже; также, рельсы обычно опирались на деревянные шпалы, а в креплениях почти не было деталей для смягчения толчков тяжелого состава. Поэтому вибрация в вагоне сохранялась даже там, где стыков становилось меньше.

На современных участках рельсы крепят к железобетонным шпалам, а в местах крепления устанавливают упругие прокладки. Пружинные зажимы прижимают рельс к шпале, эластичная прокладка между рельсом и опорой смягчает динамическую нагрузку, а шпалы распределяют ее на балласт. Такая конструкция помогает сохранять геометрию колеи и уменьшает передачу вибрации в вагон, но не устраняет шум от имеющихся стыков. Состояние стыков контролируют: увеличенный зазор и просадка концов рельсов ускоряют повреждение пути, как и износ контактных поверхностей.