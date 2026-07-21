Разочарование в Lada и победа технологий: почему покупатели бегут от Largus к Haval M6

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 10:02

Почему покупатели выбирают Haval M6 вместо Lada Largus: разница в оснащении и цене

Почему покупатели выбирают Haval M6 вместо Lada Largus: разница в оснащении и цене

Разочарование в Lada и победа технологий: почему покупатели бегут от Largus к Haval M6

Почему покупатели выбирают Haval M6 вместо Lada Largus: разница в оснащении и цене

В российских автосалонах все чаще наблюдается тенденция: потенциальные покупатели Lada Largus предпочитают уходить к Haval M6. Причина - современное оснащение, комфорт и технологии при схожей стоимости. Почему это важно для рынка и как меняются ожидания семейных клиентов - в материале.

В российских автосалонах все чаще наблюдается тенденция: потенциальные покупатели Lada Largus предпочитают уходить к Haval M6. Причина - современное оснащение, комфорт и технологии при схожей стоимости. Почему это важно для рынка и как меняются ожидания семейных клиентов - в материале.

В последние месяцы российские автосалоны стали ареной заметного сдвига в предпочтениях покупателей. Семейные покупатели, которые ещё недавно рассматривали Lada Largus как практичный вариант, всё чаще делают выбор в пользу Haval M6. Причина проста: за доступные деньги китайский кроссовер предлагает больше комфорта, технологий и современного дизайна, что особенно важно на фоне растущих ожиданий к семейным автомобилям.

Ценовая политика Lada Largus вызывает вопросы даже у самых преданных поклонников марки. Базовая комплектация «Комфорт» с пятью местами и скудным набором опций стартует почти с 1,8 млн рублей. Здесь нет кондиционера, а двигатель выдает лишь 90 л. с. За более богатую комплектацию цена превышает 2 миллиона рублей, но даже тогда набор опций ограничен: камера заднего вида, парктроники и простая мультимедиа. При этой технической базе Largus опирается на платформу Logan десятилетней давности, что не даёт уверенности в актуальности модели.

На фоне Largus Haval M6 выглядит куда привлекательнее. За 2,17 млн рублей (с учётом скидок) покупатель получает современный кроссовер с семиступенчатым «роботом» и турбомотором на 143 л. с. В оснащении — климат-контроль, круиз-контроль, светодиодная оптика, мультимедиа с большим экраном, подогревы и полный набор систем безопасности. Для семей, которым важен комфорт и удобство в городе, это становится решающим аргументом. В Largus даже в топовой версии отсутствует часть опций, а атмосферный мотор на 106 л. с. уступает в динамике.

Впечатления от салона и качества сборки также играют не последнюю роль. Haval M6 предлагает просторный интерьер, приятные материалы и хорошую шумоизоляцию. Интерьер Largus выглядит устаревшим, а после переноса производства в Ижевск покупатели отмечают скрипы, неидеальную подгонку деталей и вопросы к покраске. Это создаёт впечатление, что за свои деньги клиент получает не совсем то, на что рассчитывал. Как отмечают эксперты, раньше, когда сборка велась по французским технологиям, уровень был выше.

Интересно, что, несмотря на рост продаж Lada Largus и его четвёртое место среди новых автомобилей, основная аудитория — коммерческие клиенты: такси, перевозчики, малый бизнес. Для них важны простота обслуживания и доступность запасных частей, а не комфорт или современные опции. Семейные покупатели всё чаще голосуют за более технологичные и удобные машины. Именно поэтому в автосалонах всё чаще можно наблюдать неожиданную картину: люди осматривают Largus, улыбаются и переходят к Haval.

На сегодняшний день Lada Largus остаётся рациональным выбором для коммерческого сегмента благодаря простоте и дешёвому обслуживанию. Однако для семейных покупателей за 1,8–2 млн рублей он уже не выглядит столь привлекательно на фоне конкурентов. Пока производитель не пересмотрит комплектации и ценовую политику, разрыв между ожиданиями и реальностью будет только расти. Важно помнить, что современные покупатели ценят не только практичность, но и комфорт, технологичность и качество исполнения. Это и определяет новые правила игры на российском автомобильном рынке.

Эта тенденция отражает не только изменения в предпочтениях, но и влияние на ситуацию на рынке. Как показал опыт других производителей, например, при выходе на новые рынки, адаптация к ожиданиям клиентов становится решающим фактором успеха — анализ стратегии экспорта российских автомобилей в Африку подтверждает это.

Упомянутые модели: Haval M6, ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р)
Упомянутые марки: Haval, ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Лада

Похожие материалы Хавейл, Лада

Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Астрахань Краснодарский край Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться