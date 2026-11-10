Зачем покупать Lada за два миллиона, если китайские машины богаче уже в базе? Честный разбор главных плюсов и минусов

10 ноября 2026, 08:18
Все ругают за качество, но продажи бьют рекорды: в чем главный секрет популярности Lada в 2026 году
Все ругают за качество, но продажи бьют рекорды: в чем главный секрет популярности Lada в 2026 году
Покупатели оценивают отечественные машины без лишних иллюзий. Одни замечания касаются сборки и оснащения салона. Других устраивают доступная цена и понятный сервис. Обозреватель «За рулем» объясняет причины устойчивого спроса.
В экспедиции 2018 года автомобили Lada за 16 дней преодолели 9000 км и перепад высот в 2,5 км. Такая выносливость важна для рабочей машины, но сама по себе не отменяет претензий к ее качеству. Тем не менее, автомобили АвтоВАЗа на протяжении долгих лет возглавляют рейтинги продаж, пишет zr.ru.
Претензии начинаются с нестабильной сборки. Некоторые моторы расходуют масло или склонны к детонации. Салон критикуют за пластиковую отделку и заметные зазоры между деталями. Приводные ремни также не отличаются предсказуемостью. Пороги и колесные арки недостаточно хорошо защищены от коррозии, а мультимедийная система может работать непоследовательно. Такой набор недостатков плохо сочетается с попытками представить автомобили комфортными и не уступающими зарубежным моделям.
Недостатки в оснащении особенно бросаются в глаза на фоне предложений китайских марок. Даже их базовые версии, отмечает Михаил Колодочкин, часто предлагают больше оборудования. От современных машин ждут, как минимум, кондиционер, обогрев руля и сидений. В список ожиданий входят и системы помощи водителю. Поэтому скромные комплектации Lada становятся еще одним поводом для недовольства.
Однако спрос объясняется практическими доводами. Низкая цена, простое обслуживание и приемлемая ликвидность для части владельцев перевешивают недостатки. В первой половине 2026 года в России продали 608 618 новых легковых автомобилей, что на 14,8% больше, чем годом ранее. Лидерство сохранила Lada, реализовав 152 131 машину (с учетом коммерческих моделей в собственной отчетности АвтоВАЗа - 154 143 автомобиля), однако ее рыночная доля сократилась с 29,3% до 25%. Самой массовой моделью оставалась Lada Granta: в июне 2026 года, по данным АВТОСТАТа, продали 11 289 таких машин.
В ноябре 2026 года Granta стоила от 770 тыс. рублей с учетом доступных выгод. Цены на Niva Travel начинались от 1,319 млн рублей, на Largus - от 1,417 млн, на Vesta - от 1,478 млн, а на Aura - от 1,945 млн рублей. Но низкая цена покупки не означает таких же небольших расходов на весь срок владения: в ноябре 2026 года стоимость планового технического обслуживания выросла в среднем на 15%. ТО-6 для Vesta с двигателем 1,6 л мощностью 90 л. с. оценивалось в 50 200 рублей. Для Largus с таким же объемом и мощностью сумма составляла 54 400 рублей, для Granta - 32 900 рублей.
У Vesta появилась версия с двигателем объемом 1,8 л мощностью 122 л. с. Его предлагали с механической или автоматической коробкой передач. В ноябре 2026 года цены на такую Vesta начинались с 1,885 млн рублей за версию с механикой и с 1,89 млн рублей за автомобиль с автоматом. Топовая Vesta SW Cross в комплектации Techno стоила 2,293 млн рублей.
Выбор Lada сам по себе не говорит о финансовом положении человека: кому-то важнее возможность купить дорогую вещь, кому-то - отсутствие необходимости демонстрировать достаток. Отношение к марке менялось вместе с поколениями. В 1970-е Жигули считались в стране передовой легковой машиной и знаком успеха. Позже даже Ока ВАЗ-1111 становилась предметом увлечения: в одном из городков на нижегородской трассе обеспеченные владельцы собирались показать переделки своих автомобилей.
В августе 1984 года на ВДНХ в Москве открылась выставка «Автопром-84», где публика впервые увидела ВАЗ-2108. На новинку приходили семьями. Однако интерес старшего поколения не гарантировал такого же отношения у его внуков. Обозреватель «За рулем» Михаил Колодочкин связывает часть критики с тем, как маркетологи пытаются доказать равенство Lada и иномарок. По его оценке, отечественные модели пока объективно уступают им. Более высокая надежность могла бы сделать многие остальные недостатки менее значимыми.
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