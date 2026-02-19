Редкий Pontiac LeMans 1970 года требует полной реставрации, но эксперты советуют не делать из него копию GTO — в чем причина уникальности этого авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 февраля 2026, 19:20

Почему Pontiac LeMans 1970 года не стоит превращать в GTO: взгляд коллекционера

Почему Pontiac LeMans 1970 года не стоит превращать в GTO: взгляд коллекционера

Редкий Pontiac LeMans 1970 года требует полной реставрации, но эксперты советуют не делать из него копию GTO — в чем причина уникальности этого авто

Почему Pontiac LeMans 1970 года не стоит превращать в GTO: взгляд коллекционера

Pontiac LeMans 1970 года - не просто очередной кандидат на реставрацию. Эксперты подчеркивают: превращать его в GTO-клон - ошибка, ведь у этой модели есть собственная ценность. Почему это важно для коллекционеров и что отличает LeMans от других маслкаров - разбираемся в деталях.

Pontiac LeMans 1970 года - не просто очередной кандидат на реставрацию. Эксперты подчеркивают: превращать его в GTO-клон - ошибка, ведь у этой модели есть собственная ценность. Почему это важно для коллекционеров и что отличает LeMans от других маслкаров - разбираемся в деталях.

Pontiac LeMans 1970 года — автомобиль, который сегодня вызывает оживленные споры среди коллекционеров и поклонников американской классики. В эпоху, когда многие владельцы стремятся превратить свои машины в копии легендарного GTO ради финансовой выгоды, этот LeMans отстаивает право на самобытность. Владелец убежден: не стоит превращать автомобиль в очередной клон GTO, ведь у LeMans есть собственная история и характер, которые заслуживают признания.

1970 год стал для Pontiac переломным моментом. Эра маслкаров постепенно угасала из-за ужесточения экологических норм и роста цен на топливо. Культовый GTO, который для многих был символом целого десятилетия, уже не находился на пике славы. Именно поэтому сегодня ценность оригинальных LeMans неуклонно растет: они сохраняют подлинный дух эпохи, не поддавшись массовой моде на переделки. Эксперты подтверждают: такие автомобили становятся все более редкими, и их стоимость на рынке коллекционных авто стабильно увеличивается.

Реставрация LeMans — задача не из легких. Машина требует серьезных вложений и скрупулезного внимания к деталям, чтобы сохранить свой первоначальный облик. Многих энтузиастов манит идея превратить LeMans в GTO, ведь внешние различия между моделями минимальны, а цена «настоящего» GTO на аукционах значительно выше. Однако специалисты предостерегают: подобные переделки обесценивают машину в глазах истинных коллекционеров. Оригинальный LeMans с заводскими характеристиками — это редкость, которая со временем только набирает в цене.

Любопытно, что похожая ситуация наблюдается и с другими представителями эпохи маслкаров. Например, кабриолет Plymouth Road Runner 1970 года в ярком цвете Sassy Grass с необычной комплектацией, о котором рассказывалось в одном из наших материалов об уникальном кабриолете Road Runner без двигателя Hemi , также стал объектом внимания коллекционеров именно благодаря своей оригинальности, а не попыткам копировать более красивую версию.

Сегодня на рынке классических автомобилей все чаще ценится историчность. Владельцы и реставраторы, которые сохраняют оригинальные детали и не ориентируются на массовые переделки, получают доходы в профессиональном сообществе. Pontiac LeMans 1970 года — памятный пример того, как даже без громкого имени GTO автомобиль может стать настоящей жемчужной коллекцией. Его история, заводская комплектация и редкость делают его привлекательным для тех, кто ценит аутентичность и уважает прошлое лидера автопрома.

Упомянутые модели: Pontiac LeMans
Упомянутые марки: Pontiac
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Понтиак

Похожие материалы Понтиак

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Вологда Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться