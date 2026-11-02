Вместо доступного бестселлера - дорогой люкс: как новые правила утильсбора вынуждают Haval закрыть сборку популярной модели

2 ноября 2026, 09:01
Почему популярный кроссовер из Калуги за 2 млн рублей оказался под угрозой
Почему популярный кроссовер из Калуги за 2 млн рублей оказался под угрозой
Китайский автоконцерн Great Wall Motor рассматривает возможность полного прекращения контрактной сборки бюджетного кроссовера Haval M6 на заводе «ПСМА Рус» в Калуге из-за низкомаржинальности производства в условиях новых правил утильсбора. В дальнейшем популярную модель планируют заменить на конвейере более дорогим автомобилем.
Производством модели занимается компания MGC. Она арендует ту часть площадки, которая ранее относилась к Peugeot‑Citroen. В проекте MGC выступает как контрактный сборщик, а заказчиком выступает российское подразделение Great Wall Motor. За каждый собранный автомобиль MGC получает комиссионное вознаграждение.
Как отмечают «Ведомости» со ссылкой на свои источники, выпуск Haval M6 приносит невысокую прибыль: модель относится к бюджетному сегменту. Дополнительным фактором, осложняющим экономику производства, стало то, что Минпромторг не включил завод «ПСМА Рус» в упрощённую схему компенсации утилизационного сбора, так называемую «Зелёную шкалу».
«Зелёная шкала» - это льготный механизм возмещения утильсбора для автопроизводителей. В 2026 году для полной компенсации по этой схеме предприятию достаточно достичь уровня локализации в 2000 баллов (это соответствует показателю ниже 50%). В 2027 году планка вырастет до 2567 баллов. Для сравнения: в рамках стандартного инвестиционного режима требования выше: 3701 балл в 2025–2026 годах и 4835 баллов в 2027‑м.
Сейчас Great Wall Motor прорабатывает несколько вариантов развития проекта. Один из них - подготовка рестайлинговой версии M6 с максимально возможной долей российских комплектующих. Другой сценарий предполагает полный вывод M6 с российского рынка и замену этой модели на более прибыльную в калужском производстве. Окончательное решение о дальнейшей судьбе выпуска автомобилей на «ПСМА Рус» планируется принять до конца года.
Текущая версия Haval M6 российской сборки комплектуется 1,5‑литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 143 л. с. Автомобиль доступен с 6‑ступенчатой механической коробкой передач либо с 7‑ступенчатым «роботом», привод - передний. Стоимость модели начинается от 2,1 млн рублей.
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