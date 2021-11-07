Почему Porsche Taycan бьет по продажам BMW 7-Series и Mercedes S-Class
Фото: dagensps.se
Согласно данным шведской прессы, регистрация новых автомобилей в стране в 2021 году увеличилась на 9%, и это несмотря на существенное замедление осенних продаж. При этом хуже всего дела идут в категории «тяжелых» классических лимузинов сегмента Luxury с бензиновыми и дизельными двигателями - в этом году они потеряли 10% продаж.
На их фоне хорошо идут дела у ультра-роскошных Porsche Taycan, Mercedes EQS и BMW IX – на сегодняшний день отмечен 3-процентный рост реализации. Лидер здесь Taycan с результатом 491 ед. (+45%) – он является самой продаваемой моделью Porsche и самым продаваемым автомобилем класса «люкс» в Швеции.
Таким образом, говорят эксперты, тенденция очевидна - классические роскошные автомобили теряют свои позиции на фоне роста новых электрокаров того же премиального сегмента. Причина не только в модной тенденции, но и в повышенном налоге на традиционные машины с ДВС. Многие такие модели облагаются годовым налогом в размере 20 000 крон.
Классический седан BMW 7-Series потерял в этом году 63% своих продаж, то есть было зарегистрировано всего 11 автомобилей. Реализация Bentley Continental снизилась на 40% - с 10 до 6 автомобилей.
История с Mercedes S-Class имеет свой оттенок: в прошлом году с рынка ушла прежняя генерация седана, а новая модель появилась этой весной. Это не позволило классическому флагману противостоять атаке со стороны нового электромобиля Mercedes EQS - последний продавался несколько лучше, чем классический S- Class с бензиновым мотором. При этом «выросли акции» брутального внедорожника Mercedes G-Class (+20%). Большинство из проданных в Швеции машин – дорогущая версия G63 AMG мощностью 585 сил.
Самые дорогие модели Tesla - Model S и Model X не приглянулись шведским обывателям в текущем году. Швеция – не Норвегия. Однако местные дилеры надеются на 2022 год, когда в продаже должны появиться обновленные версии этих электрокаров.
- 5 697 000 РMercedes S-класс AMG 2016 в Москве
- 1 740 000 РMercedes S-класс 2010 в Москве
- 4 500 000 РMercedes S-класс 2003 в Москве
- 9 150 000 РMercedes S-класс 2019 в Москве
- 10 500 000 РPorsche Taycan 2020 в Москве
- 1 389 000 РMercedes S-класс 2011 в Москве
- 1 870 000 РMercedes S-класс 2012 в Москве
- 1 750 000 РMercedes S-класс 2007 в Москве
- 1 735 000 РBMW 7 серии 2012 в Москве
- 3 750 000 РMercedes S-класс 2016 в Москве
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