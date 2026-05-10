Автор: Дарья Климова

10 мая 2026, 16:24

Как продлить жизнь мотора с большим пробегом - советы экспертов

Почему после 150 000 км стандартное масло становится опасным для двигателя

Когда на одометре появляется цифра 150 000, автомобиль перестает быть безотказным помощником и начинает требовать особого внимания. Мотор становится шумнее, появляются новые звуки, а расход топлива постепенно увеличивается. Это не просто возраст - это сигнал, что стандартные методы ухода больше не подходят.

Многие владельцы старых машин продолжают использовать универсальные масла 5W30 или 5W40, считая их оптимальными. Однако для изношенного двигателя такая смазка уже неэффективна. Увеличенные зазоры в деталях приводят к тому, что масло не задерживается там, где оно особенно нужно. В результате детали работают практически всухую, что ускоряет износ и может привести к серьезным поломкам. Как отмечают специалисты, переход на более вязкое масло, например 10W40, помогает создать плотную пленку, которая лучше защищает изношенные поверхности. Но важно помнить о состоянии поршневых колец: если они залегли, даже густая смазка не спасет от образования нагара.

Одной только вязкости недостаточно. Для моторов с большим пробегом лучше выбирать синтетические масла с низкой зольностью и допусками C3 или ILSAC. Такие составы устойчивы к высоким нагрузкам и не образуют вредных отложений. Экономить на качестве не стоит: поддельное масло может вывести двигатель из строя всего за несколько тысяч километров. Кроме того, электрика и датчики в старых авто часто дают сбои, из-за чего реальный расход масла может остаться незамеченным до критического момента.

Интервалы замены масла для автомобилей с пробегом также требуют пересмотра. Забудьте о рекомендациях менять масло раз в 15 000 километров - для старых моторов это слишком редко. Оптимальный срок - каждые 7-8 тысяч километров. Грязное масло превращается в абразив, который ускоряет износ вкладышей и других деталей. Если внутри двигателя накопились отложения, стоит провести деликатную промывку, но без использования агрессивных средств, чтобы не повредить старые сальники.

Любая неисправность в моторе с большим пробегом может привести к аварийной ситуации. Если двигатель заклинит на ходу, последствия могут быть крайне серьезными. Поэтому важно регулярно проверять уровень масла, следить за подтеками и прислушиваться к работе двигателя. Даже простое обслуживание системы кондиционирования может снизить нагрузку на мотор и продлить его срок службы.

Часто у владельцев старых машин возникают вопросы: можно ли использовать полусинтетику вместо синтетики, поможет ли густое масло избавиться от стука гидрокомпенсаторов, стоит ли применять присадки для восстановления металла, и что делать при резком увеличении расхода масла после смены бренда. Ответы экспертов однозначны: полусинтетика уступает по свойствам современной синтетике, густое масло лишь временно маскирует проблемы, а большинство присадок дают кратковременный эффект. Если после смены масла расход резко вырос, возможно, вы столкнулись с подделкой или новое масло смыло нагар, который удерживал зазоры. В этом случае стоит вернуться к проверенному продукту или провести диагностику цилиндров.

Как сообщает Pravda.Ru, соблюдение этих рекомендаций поможет избежать дорогостоящего ремонта и продлить срок службы двигателя даже при большом пробеге.

