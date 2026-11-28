28 ноября 2026, 12:33
Почему после замены шин спидометр может расходиться с данными с GPS
Почему после замены шин спидометр может расходиться с данными с GPS
Разница между спидометром и GPS после смены шин может стать заметнее, но сама по себе она не доказывает поломку. Объясняем, как наружный диаметр колес влияет на расчет скорости и почему сравнивать приборы лучше на ровной трассе.
После замены шин расхождение между спидометром и GPS — это не поломка, а закономерный результат того, как автомобиль измеряет скорость. Спидометр считает обороты колеса и умножает их на заложенную в память длину окружности шины. Если реальный диаметр колеса изменился, прибор продолжает использовать старые расчетные данные, поэтому его показания перестают совпадать с истинной скоростью, которую фиксирует спутник.
Штатный спидометр не измеряет скорость напрямую. На большинстве современных автомобилей он получает сигнал от датчиков вращения колес (или вторичного вала коробки передач) и пересчитывает его в километры в час, исходя из эталонной длины окружности штатной шины . Эта длина окружности жестко зашита в калибровку прибора на заводе.
Когда вы ставите шины с другим внешним диаметром, меняется расстояние, которое колесо проходит за один оборот. Если новый диаметр больше штатного, при той же частоте вращения автомобиль фактически едет быстрее, чем показывает спидометр. Если меньше — наоборот, реальная скорость будет ниже показаний прибора .
GPS-приемник (в смартфоне или навигаторе) вычисляет скорость иначе: он определяет изменение координат за отрезок времени. Ему не нужно знать диаметр шины или передаточное число редуктора. Спутниковая система фиксирует фактическое перемещение объекта в пространстве, поэтому при стабильном сигнале ее данные близки к истинной скорости движения .
Важно учитывать, что сам спидометр изначально настроен с завышением. Производители обязаны гарантировать, что прибор не покажет скорость ниже реальной — это требование безопасности и защиты от исков. Поэтому даже на штатных шинах спидометр обычно завышает показания на несколько километров в час, а GPS показывает более «честную» цифру . После установки шин большего диаметра завышение может частично компенсироваться или, наоборот, смениться занижением, в зависимости от разницы размеров.
Степень расхождения напрямую зависит от разницы внешнего диаметра шин. Если вы поставили колеса того же размера, что и штатные, но другой модели, разница будет минимальной. Если же диаметр изменился заметно, погрешность растет пропорционально.
Кроме того, на показания влияет износ протектора: по мере стирания шины ее диаметр уменьшается, и спидометр начинает завышать скорость сильнее . Давление в шинах также играет роль — недостаточно накачанное колесо имеет меньший эффективный радиус.
Чтобы понять, насколько именно ваш спидометр расходится с реальностью после замены, можно сравнить его показания с GPS на прямом участке трассы при стабильной скорости. Это даст практический ориентир для вашей конкретной конфигурации колес.
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