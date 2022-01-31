Почему пожары современных автомобилей так опасны: разбираемся в ситуации
Однако с переходом на электротранспорт у человечества могут возникнуть серьезные проблемы: транспортные средства с ионно-литиевыми батареями представляют собой опасность, когда загораются. Хорошая новость здесь одна: возгорания электромобилей от аккумуляторов случаются нечасто.
Директор проекта электромобилей FireSafe в Мельбурне (Австралия) Эмма Сатклифф говорит, что исследователям необходимо больше данных, чтобы окончательно определить частоту возгораний. Но предварительный мониторинг ситуации показывает, что пожары в полностью электрических автомобилях пока встречаются редко.
Тем не менее электромобили с литий-ионными батареями горят горячее, быстрее и требуют гораздо больше воды, чтобы погасить пламя, утверждает Эмма Сатклифф. Усложняет проблему и то, что батареи склонны к повторному воспламенению через несколько часов или даже дней после первоначального возгорания. И, таким образом, создается потенциальная угроза для ремонтных мастерских или каких иных площадок, где может находиться уже сгоревший электрокар.
Асфальт плавится
Час МакГарви, специалист пожарного департамента Нижнего Мериона (штат Пенсильвания) поведал CNBC об одном случае с возгоранием Tesla Model S Plaid, имевшем место в 2021 году. Дорогой электромобиль горел так сильно, что расплавил под собой дорожное полотно.
Директор Энергетического института Мэриленда Эрик Вахсман говорит, что свойства и характеристики, которые делают литий-ионные аккумуляторные батареи достаточно мощными для того, чтобы заставить электромобиль двигаться, к сожалению, делают их уязвимыми для воспламенения. Особенно если внутренние элементы АКБ повреждены или имеют какие-либо дефекты.
Переходим на LFP-батареи?
Несмотря на все вышеперечисленные риски, электромобили обладают встроенными системами управления батареями, которые поддерживают оптимальную рабочую температуру внутри высоковольтных батарей. Параллельно эти системы контролируют, насколько быстро аккумуляторы заряжаются и разряжаются. Со временем, говорят эксперты, батареи для электромобилей должны стать на порядок более безопасными.
Как пример: недавно компания Tesla объявила о переходе с литий-ионных аккумуляторных элементов на литий-железо-фосфатные (LFP) батареи. Другие крупные автопроизводители, включая Ford и Volkswagen, также рассматривают технологию LFP в качестве приоритетной на своих новых электромобилях.
«Принято считать, что такие системы намного безопаснее», - говорит Пол Кристенсен, профессор электрохимии в Университете Ньюкасла. Ему стоит верить, ибо ученый занимается исследованиями в области возгораний ионных литиевых батарей и, в целом, систем безопасности.
В конце концов, считает он, полностью электромобили имеют шанс быть безопаснее, чем заменяемые ими модели на бензине или дизеле. "У нас было много времени, чтобы полностью понять риски и опасности, связанные с бензином и дизельными автомобилями. Мы должны быстрее научиться справляться с проблемами электромобилей. Но мы это сделаем ".
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 800 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
- 1 670 000 РNissan Teana 2014 в Москве
- 5 450 000 РMercedes GLS 2017 в Москве
- 3 510 000 РMercedes GL-класс 2012 в Москве
- 710 000 РFord Mondeo 2013 в Москве
- 3 480 000 РMercedes GLA 2018 в Москве
- 490 000 РRenault Symbol 2006 в Москве
- 10 169 503 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 710 000 РHyundai Getz 2010 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий