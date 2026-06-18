Названы неожиданные причины, по которым дилеры не любят дорогие машины

18 июня 2026, 15:06
Почему премиальные авто так сильно теряют в цене при сдаче в трейд-ин
Почему премиальные авто так сильно теряют в цене при сдаче в трейд-ин
Многие уверены, что трейд-ин - быстрый способ сменить авто. Но реальность часто удивляет. Оценка премиальных машин оказывается ниже ожиданий. Причины не всегда очевидны.
Владельцы автомобилей все чаще выбирают трейд-ин, чтобы быстро сменить старую машину на новую. Однако автосалоны не спешат радоваться дорогим клиентам. Даже если автомобиль выглядит престижно, его стоимость при обмене может оказаться неожиданно низкой.
Одна из главных причин - сложность технического обслуживания современных премиальных моделей. Например, немецкие кроссоверы с мощными дизельными двигателями и несколькими турбинами требуют особого подхода. Для дилеров такие машины - потенциальный источник убытков: малейшая неисправность в сложной системе может обернуться дорогостоящим ремонтом. Поэтому даже идеальное состояние не гарантирует высокой оценки - автосалоны закладывают возможные риски в стоимость.
Еще один фактор - налоговая нагрузка. Автомобили с мощностью свыше 250 лошадиных сил автоматически попадают в категорию малоликвидных. Для большинства покупателей ежегодные выплаты государству становятся серьезным препятствием. В результате такие машины долго стоят на площадках, занимая место и не принося прибыли. Дилеры вынуждены снижать цену, чтобы минимизировать возможные убытки.
География также играет роль. В крупных городах спрос на эксклюзивные марки вроде Porsche или Bentley еще сохраняется, но в регионах такие авто становятся практически невостребованными. Покупатели за пределами мегаполисов предпочитают простые и надежные модели, которые легко обслуживать и ремонтировать. Поэтому семейные кроссоверы и массовые седаны уходят быстрее, а люксовые внедорожники могут простаивать месяцами.
Китайские бренды, несмотря на технологичность, тоже вызывают опасения у дилеров. Быстрая смена модельного ряда и отсутствие стабильного сервиса делают такие машины непредсказуемыми с точки зрения остаточной стоимости. Даже если автомобиль новый, его цена может резко упасть после выхода обновленной версии или смены программного обеспечения.
Не менее важно и прошлое автомобиля. Машины без прозрачной истории обслуживания или с сомнительным ремонтом кузова вызывают у дилеров недоверие. В таких случаях даже популярная марка теряет привлекательность. Гораздо выше ценится ухоженная иномарка с полной сервисной документацией, чем модный, но подозрительный экземпляр.
Среди часто задаваемых вопросов выделяются три. Во-первых, массовые модели вроде Toyota Camry всегда востребованы - их быстро перепродают. Во-вторых, редкие спорткары и люксовые авто дилеры почти не принимают, чтобы не замораживать средства. И, наконец, пробег: если на одометре больше 150-200 тысяч километров, оценка резко падает, даже если машина в хорошем состоянии.
Таким образом, при выборе автомобиля для последующей сдачи в трейд-ин стоит учитывать не только престиж марки, но и практические нюансы: мощность, налоговую ставку, историю обслуживания и региональные особенности спроса. Это поможет избежать неприятных сюрпризов при оценке и сделать процесс обмена максимально выгодным.
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