17 ноября 2026, 19:45
Почему премиальные шильдики часто скрывают общую автомобильную платформу
Почему премиальные шильдики часто скрывают общую автомобильную платформу
Bentley Bentayga построен на архитектуре, общей с Audi Q7, а Lexus LM сохраняет родство с Toyota Alphard. Разбираемся, где у семи пар автомобилей совпадает техника и за какие отличия покупатель доплачивает.
В салоне Bentley Bentayga сложно сразу распознать инженерное родство с Audi Q7. Однако в основе обоих внедорожников лежит модульная архитектура MLB концерна Volkswagen, именно она задает базовые пропорции, расположение двигателя и устройство ключевых узлов.
Унификация помогает производителям сокращать издержки и быстрее разрабатывать новые модели. Общая платформа не означает полного совпадения автомобилей: Bentley использует собственные моторы и иначе настраивает шасси, а отделка и ручная доработка здесь другого уровня. Audi делает ставку на технологии и более доступную цену. Под внешней разницей остается общая инженерная основа.
Одна база и разные задачи
Такая схема особенно заметна в премиальном сегменте. Lexus LM создан на основе Toyota Alphard: у моделей близки очертания кузова, двери и стекла, а компоновка остается общей. Lexus меняет переднюю часть, устанавливает более дорогие материалы и усиленный акустический пакет, предлагает собственные настройки подвески и расширенный набор опций. Покупатель получает другую атмосферу и обслуживание премиального бренда, тогда как основа остается знакомой по Toyota.
Родство Mercedes Citan с Renault Kangoo объясняется другой причиной. Daimler понадобился компактный развозной автомобиль, а разработка с нуля требовала бы времени и затрат. В рамках партнерства Renault-Nissan немецкая марка взяла за основу Kangoo: Citan получил его кузов, двери, силовую структуру и значительную часть агрегатов.
Mercedes изменил переднюю часть и оформление салона, перенастроил подвеску. Так появился фургон для тех, кому важны звезда на эмблеме и более высокий уровень отделки; техническое отличие от Kangoo однако невелико.
Похожий принцип сработал в союзе Toyota и Subaru, но здесь речь шла о совместном спортивном проекте. Toyota GR86 и Subaru BRZ разработаны как заднеприводные купе на общей платформе. Toyota отвечала за общую концепцию доступного спорткара, Subaru внесла в проект оппозитный двигатель и опыт настройки шасси.
Силовая структура кузова, двигатель и коробки передач у этих моделей практически идентичны. Отличия сосредоточены в настройках стабилизационной системы Toyota, передней оптике и интерьере; Subaru выделяет собственный мотор и настройки рулевого управления. Для владельца выбор между купе во многом сводится к этим нюансам.
Общие платформы в массовом сегменте
В девяностые годы Ford и Volkswagen объединились ради крупного европейского минивэна: готовой переднеприводной платформы для подобный модели не было ни у одной компании. На общей базе появились Ford Galaxy и Volkswagen Sharan. Третьим участником семейства стал SEAT Alhambra.
Все три модели выпускали на совместном заводе в португальском городе Пальмела. У них совпадали кузов, двери и остекление, а значительная часть салона различалась главным образом эмблемами и декоративными вставками. Под капотом встречались двигатели Ford и Volkswagen, но компоновка и архитектура шасси оставались общими. Покупатель выбирал преимущественно оформление и марку.
Связь Volkswagen Golf и Skoda Octavia устроена сходным образом: обе модели концерна построены на модульной архитектуре MQB. У них общие точки крепления подвески и большинство силовых элементов кузова. Бензиновые и дизельные двигатели, коробки DSG и полный привод также используются в разных моделях концерна.
При этом Octavia традиционно предлагает больше места на втором ряду и в багажнике, а Golf занимает позицию универсального компактного хэтчбека. Разница в практичности и кузове существеннее, чем общая база; доплата за эмблему сама по себе не означает другой набор базовых инженерных решений.
Экологические требования в Европе подтолкнули Suzuki к еще одному варианту сотрудничества. Компания не стала разрабатывать собственный крупный гибридный кроссовер и обратилась к Toyota. Так появился Suzuki Across, по сути Toyota RAV4 Plug-in Hybrid с другой эмблемой и слегка измененной внешностью.
Кузовные панели, салон и силовая установка здесь сочетаются с той же платформой Toyota. Для Suzuki подобный автомобиль стал гибридным флагманом в отчетах по средним выбросам CO2 и помог избежать серьезных штрафов. Покупателю предложили выбор между двумя марками при практически одинаковой технике.
Выгода от общей платформы бывает и вполне практической: унифицированные запчасти дают выбор аналогов, а ремонт становится понятнее для сервиса. Поэтому при сравнении машин важно отдельно смотреть на отличия в моторах, настройках шасси и отделке, а не делать вывод только по эмблеме. Производственная сторона автомобильного бизнеса также заслуживает внимания: например, в материале о сборке Tank 400 речь шла о запуске производства на «Автоторе».
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