Почему 79 км/ч — не нарушение, а 81 — уже штраф: разбираем статью 12.9 КоАП

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 07:41

Почему превышение скорости до 20 км/ч не считается нарушением в России

Почему превышение скорости до 20 км/ч не считается нарушением в России

Почему 79 км/ч — не нарушение, а 81 — уже штраф: разбираем статью 12.9 КоАП

Почему превышение скорости до 20 км/ч не считается нарушением в России

В России действует правило, позволяющее двигаться немного быстрее установленного лимита без риска получить штраф. Но есть нюансы, которые могут обернуться неожиданными последствиями для водителей. Разбираемся, как устроена система и почему важно учитывать детали.

В России действует правило, позволяющее двигаться немного быстрее установленного лимита без риска получить штраф. Но есть нюансы, которые могут обернуться неожиданными последствиями для водителей. Разбираемся, как устроена система и почему важно учитывать детали.

Вопрос о допустимом превышении скорости движения волнует многих российских водителей, именно эта тонкость часто становится причиной споров и недопониманий на дороге. Суть в том, что по статье 12.9 КоАП РФ существует так называемый нештрафуемый порог - административная ответственность наступает только при превышении установленного лимита более чем на 20 км/ч.

Это значит, что если на участке разрешено ехать 60 км/ч, а спидометр показывает 79 км/ч, штрафа не будет. Но стоит разогнаться до 81 км/ч - и нарушение уже есть. Такая система действует по всей стране и позволяет избежать последствий незначительных отклонений, которые могут возникнуть из-за неисправности приборов.

Причина появления этого порога во многом техническая. Камеры и радары, фиксирующие скорость, не всегда работают идеально — на их точность влияют погодные условия, состояние дорожного покрытия и даже особенности установки. Допустимый «люфт» в 20 км/ч помогает минимизировать количество спорных ситуаций, когда прибор ошибается буквально за пару километров.

Однако есть важные исключения. Если на дороге установлен временный знак ограничения скорости, например, из-за ремонта, скорость будет рассчитываться именно от этого временного лимита. В такой ситуации даже привычные 79 км/ч могут повлечь за собой наказание, если временное ограничение ниже стандартного. Кроме того, иногда штрафы выписывают за превышение средней скорости между двумя камерами. Верховный суд отметил, что в законе нет понятия «средняя скорость», поэтому подобные взыскания можно оспорить.

Для российских водителей важно помнить: официально разрешено ограничивать лимит не более 20 км/ч, но любая попытка «играть на границе» может обернуться неприятностями, особенно если речь идет о временных знаках или спорных установках с фиксацией средней скорости. Важно внимательно следить за дорожной обстановкой и не опираться только на привычки.

В большинстве европейских стран нештрафуемый порог обычно составляет 3-10 км/ч, а в некоторых государствах его вообще нет. В России система с 20-километровым запасом применятся уже много лет и снижает нагрузку на суды и инспекторов. Тем не менее, эксперты советуют не злоупотреблять этим послаблением - в случае ДТП или спорной ситуации, превышение скорости даже на 1 км/ч может быть не в пользу водителя. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростовская область Калуга Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться