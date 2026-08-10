Почему 79 км/ч — не нарушение, а 81 — уже штраф: разбираем статью 12.9 КоАП

10 августа 2026, 07:41
Почему превышение скорости до 20 км/ч не считается нарушением в России
Почему превышение скорости до 20 км/ч не считается нарушением в России
В России действует правило, позволяющее двигаться немного быстрее установленного лимита без риска получить штраф. Но есть нюансы, которые могут обернуться неожиданными последствиями для водителей. Разбираемся, как устроена система и почему важно учитывать детали.
Вопрос о допустимом превышении скорости движения волнует многих российских водителей, именно эта тонкость часто становится причиной споров и недопониманий на дороге. Суть в том, что по статье 12.9 КоАП РФ существует так называемый нештрафуемый порог - административная ответственность наступает только при превышении установленного лимита более чем на 20 км/ч.
Это значит, что если на участке разрешено ехать 60 км/ч, а спидометр показывает 79 км/ч, штрафа не будет. Но стоит разогнаться до 81 км/ч - и нарушение уже есть. Такая система действует по всей стране и позволяет избежать последствий незначительных отклонений, которые могут возникнуть из-за неисправности приборов.
Причина появления этого порога во многом техническая. Камеры и радары, фиксирующие скорость, не всегда работают идеально — на их точность влияют погодные условия, состояние дорожного покрытия и даже особенности установки. Допустимый «люфт» в 20 км/ч помогает минимизировать количество спорных ситуаций, когда прибор ошибается буквально за пару километров.
Однако есть важные исключения. Если на дороге установлен временный знак ограничения скорости, например, из-за ремонта, скорость будет рассчитываться именно от этого временного лимита. В такой ситуации даже привычные 79 км/ч могут повлечь за собой наказание, если временное ограничение ниже стандартного. Кроме того, иногда штрафы выписывают за превышение средней скорости между двумя камерами. Верховный суд отметил, что в законе нет понятия «средняя скорость», поэтому подобные взыскания можно оспорить.
Для российских водителей важно помнить: официально разрешено ограничивать лимит не более 20 км/ч, но любая попытка «играть на границе» может обернуться неприятностями, особенно если речь идет о временных знаках или спорных установках с фиксацией средней скорости. Важно внимательно следить за дорожной обстановкой и не опираться только на привычки.
В большинстве европейских стран нештрафуемый порог обычно составляет 3-10 км/ч, а в некоторых государствах его вообще нет. В России система с 20-километровым запасом применятся уже много лет и снижает нагрузку на суды и инспекторов. Тем не менее, эксперты советуют не злоупотреблять этим послаблением - в случае ДТП или спорной ситуации, превышение скорости даже на 1 км/ч может быть не в пользу водителя.
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