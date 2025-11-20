Стук при старте: как найти причину и не допустить серьезных поломок – советы экспертов

Почему при начале движения в машине слышен стук и как его устранить

Стук при начале движения может насторожить любого водителя. Причины бывают разными, от подвески до трансмиссии. В материале разбираются основные источники стука и способы их диагностики. Не спешите с выводами – иногда проблема скрыта глубже, чем кажется.

Стук, возникающий при начале движения автомобиля, знаком многим владельцам машин, особенно если транспорт уже не новый. Причины этого явления могут быть самыми разными, и не всегда удается сразу определить источник неприятного звука. Однако есть ряд типичных неисправностей, которые чаще всего приводят к появлению стука при старте. Разберем, на что стоит обратить внимание в первую очередь.

В первую очередь стоит проверить элементы подвески и рулевого управления. В этих системах множество деталей, подверженных износу: шаровые опоры, сайлентблоки, рулевые наконечники и рейка. Со временем резиновые и металлические соединения теряют прочность, появляются люфты. Особенно быстро это происходит на плохих дорогах. Если при начале движения слышен глухой стук, а на неровностях он становится еще отчетливее, скорее всего, проблема кроется именно здесь. Не стоит забывать и о верхних опорных подшипниках стоек – их износ часто сопровождается характерными звуками, особенно при повороте руля на месте. Владельцам Renault, Toyota, ВАЗ, Ford и Nissan стоит быть особенно внимательными: у этих моделей подобные неисправности встречаются чаще.

Еще один частый источник стука – опоры двигателя или коробки передач. Резиновые подушки со временем теряют эластичность, трескаются и рвутся, из-за чего силовой агрегат начинает сильнее вибрировать и стучать при старте. Особенно это заметно у любителей резких ускорений. Если стук отчетливо передается на кузов, стоит проверить состояние опор и при необходимости заменить их.

Не стоит сбрасывать со счетов и трансмиссию. Люфт в механизме сцепления, износ ШРУСов, приводов или крестовин карданного вала – все это может сопровождаться металлическим скрежетом, треском или стуком. Например, характерный «стрекот» при повороте руля почти всегда указывает на неисправный ШРУС. Хруст при переключении передач говорит о проблемах с синхронизаторами, а повышенный шум при движении – о подшипниках или зубчатых колесах. В автомобилях с задним приводом стук может исходить от дифференциала или кардана, а у переднеприводных – от передних приводов. В случае с автоматическими коробками передач к стукам часто добавляются рывки и грубые переключения. Причиной может быть как износ внутренних деталей, так и недостаточный уровень масла.

Иногда источник стука скрывается в выхлопной системе. Изношенные опоры двигателя приводят к тому, что труба начинает задевать кузов при старте. Часто проблема возникает из-за отгнивших креплений, которые не выдерживают воздействия соли и реагентов. Также не стоит забывать о таких мелочах, как открутившаяся защита картера, незакрепленные болты колес или болтающиеся тормозные колодки. Даже незакрепленный груз в багажнике способен издавать подозрительные звуки.

Если в машине появился стук, не стоит игнорировать этот сигнал. Проверьте затяжку колесных болтов, осмотрите днище на наличие повреждений или отвалившихся элементов. При малейших сомнениях лучше обратиться на сервис для диагностики. Опытные водители советуют проводить осмотр подвески и других важных узлов минимум дважды в год. Одиночный стук может быть случайностью, но если звук повторяется регулярно, откладывать ремонт не стоит. Любой люфт или износ в подвеске, рулевом управлении или трансмиссии влияет на безопасность и может привести к более серьезным поломкам в будущем.