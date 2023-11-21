Почему приставы приходят даже после оплаты штрафов?

21.11.2023, 11:28

Эксперты рассказали, сколько можно тянуть с заменой масла (и почему этого лучше не делать)

Сейчас автопроизводители и сервисмены настаивают на замене масла каждые 10 -15 тысяч километров, а при постоянной езде в городских пробках советуют сократить этот интервал вдвое. Некоторые автомобилисты уверены, что подобные рекомендации – не более чем маркетинговый ход.Читать далее