Почему приставы приходят даже после оплаты штрафов?
Ярким примером подобной ошибки может служить случай, произошедший в Приморье. Водитель оплатил штраф за нарушение ПДД на 5 000 рублей, но платеж не засчитали из-за отсутствия УИН. Некоторое время спустя приставы открыли исполнительное производство и вновь взыскали с мужчины штраф плюс исполнительный сбор. Автомобилист возмутился и обратился в суд, поскольку был уверен, что судебные приставы действовали незаконно. Однако суд встал на сторону государства. В предоставленной мужчиной квитанции отсутствовал номер решения (постановления) и уникальный код платежа. Суд решил, что такой документ не доказывает факт оплаты, поскольку на его основании нельзя идентифицировать платеж и определить, куда ушли деньги.
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Еще 10 лет назад мэрия Екатеринбурга размещала на сайте госзакупок заявки на приобретение автомобилей Toyota Camry. Сейчас чиновники вынуждены пересаживаться на российские машины. Журналисты сравнили цены.Читать далее
-
21.11.2023, 11:28
Эксперты рассказали, сколько можно тянуть с заменой масла (и почему этого лучше не делать)
Сейчас автопроизводители и сервисмены настаивают на замене масла каждые 10 -15 тысяч километров, а при постоянной езде в городских пробках советуют сократить этот интервал вдвое. Некоторые автомобилисты уверены, что подобные рекомендации – не более чем маркетинговый ход.Читать далее
-
21.11.2023, 10:51
Новый рекорд Lada Granta: их уже 1,5 миллиона
АвтоВАЗ рассказал о новом рекорде, установленном Lada Granta. Семейство бюджетных автомобилей обогнало по объемам продаж своих предшественников: Lada Priora, Lada Granta и даже легендарную «девятку» ВАЗ-2109.Читать далее
-
21.11.2023, 08:09
Chevrolet погиб, водитель каким-то чудом выжил
Уличные гонки белого Chevrolet Corvette с серебристым Ford Mustang привели к серьезной аварии. Chevrolet вылетел с дороги, задел фонарный столб и буквально рассыпался на части.Читать далее
-
21.11.2023, 07:44
Зарплаты в российских автосервисах растут: кто зарабатывает больше?
За последний год средняя зарплата в российском автобизнесе выросла на 14% и достигла отметки в 75,7 тысячи рублей. Зарплаты растут на фоне острого дефицита кадров. Спрос на специалистов увеличился за год на 40%.Читать далее
-
21.11.2023, 07:26
Российским дилерам по секрету показали новый Haval F7
Российский офис китайского бренда Haval провел закрытую презентацию кроссовера Haval F7 второго поколения. Ожидается, что новинка появится в продаже у дилеров в первой половине 2024 года.Читать далее
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