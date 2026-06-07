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Автор: Мария Степанова

7 июня 2026, 05:43

Почему проект «Буря» закрыли за шаг до успеха: судьба советской сверхзвуковой ракеты

Почему проект «Буря» закрыли за шаг до успеха: судьба советской сверхзвуковой ракеты

Секретные технологии, роковая директива и гибель конструктора - вся правда о проекте «Буре»

Почему проект «Буря» закрыли за шаг до успеха: судьба советской сверхзвуковой ракеты

В 1960 году СССР был близок к созданию уникальной межконтинентальной ракеты «Буря», способной изменить баланс сил в мире. Однако проект внезапно свернули, а его достижения засекретили. Почему это решение до сих пор вызывает споры и что страна потеряла - разбираемся в деталях.

В 1960 году СССР был близок к созданию уникальной межконтинентальной ракеты «Буря», способной изменить баланс сил в мире. Однако проект внезапно свернули, а его достижения засекретили. Почему это решение до сих пор вызывает споры и что страна потеряла - разбираемся в деталях.

История советской межконтинентальной крылатой ракеты «Буря» — это не только пример технологического прорыва, но и иллюстрация того, как политические решения могут перечеркнуть годы инженерного труда. В начале 1960-х годов команда Семёна Лавочкина была на пороге запуска в серию уникального аппарата, способного лететь на высоту более 22 км со скоростью свыше 3000 км/ч. Навигация по звёздам, титановый корпус и прямоточный двигатель делали «Бурю» настоящим чудом техники своего времени.

В условиях холодной войны СССР и США искали способ гарантированно доставить ядерный заряд на территорию противника. Традиционные бомбардировщики были слишком уязвимы, а баллистические ракеты только начинали свой путь. В 1954 году советское руководство поручило Лавочкину создать крылатую ракету, способную преодолеть 8000 км и точно поразить цель. Для этого пришлось освоить промышленную сварку титана и разработать астроинерциальную систему навигации, что стало настоящим прорывом для страны.

Испытания «Бури» шли тяжело: аварии, взрывы, неудачные пуски. Но к 1959 году ракета уверенно преодолела 1700 км, а навигация по звёздам работала без сбоев. Весной 1960 года были запланированы финальные испытания на дальность. Однако в самый решающий момент из Кремля поступил приказ: проект закрыть, прототипы уничтожить, документацию засекретить. Главным инициатором стал Никита Хрущёв, который сделал ставку на баллистические ракеты Королёва, принимая во внимание авиационные решения.

Решение оказалось роковым для всей команды. Семён Лавочкин пытался отстоять проект, доказывая, что «Буря» может стартовать быстрее и надежнее баллистических ракет. Но его доводы не были услышаны. Вскоре после закрытия программы Лавочкин скончался от инфаркта на испытаниях другой системы. По иронии судьбы, уже после официального прекращения работ инженерам разрешили провести несколько последних пусков: одна из «Бурь» в декабре 1960 года преодолела почти 6500 км и полностью выполнила задание — но это уже ничего не меняло.

Отказ от «Бури» оставил СССР на несколько лет с уязвимым ядерным щитом, пока не появились новые баллистические ракеты, способные долго храниться в заправленном состоянии. Аналогичная судьба постигла и американский проект «Навахо» — его также свернули в пользу баллистических систем. Тем не менее, разработки по титану и навигации легли в основу других советских разработок: атомных подлодок, стратегической авиации, космических аппаратов. Сегодня возвращается интерес к гиперзвуковым технологиям, идеи «Бури» воплощаются в современных глайдерах и боевых блоках.

Тема технологических прорывов и неожиданных решений в ракетостроении остается актуальной и сегодня. Например, недавние испытания Starship V3 компании SpaceX, о которых рассказывалось в материалах о новых испытаниях Starship V3 и их влиянии на космические программы , показывают, что даже самые амбициозные проекты могут привести к неожиданным трудностям и решениям на самом финише. История «Бури» - напоминание о том, что важно не только создавать технологии, но и принимать стратегические решения, способные изменить ход истории.

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