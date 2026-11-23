23 ноября 2026, 14:57
Атомный век дальней авиации: почему Ту-119 и Ту-120 остались только проектами
Атомный век дальней авиации: почему Ту-119 и Ту-120 остались только проектами
В расчетах советских конструкторов ядерная силовая установка обещала многосуточное дежурство и дальний полет без обычной дозаправки. Но тяжелая защита экипажа и опасность радиоактивного заражения после аварии перевесили военные преимущества Ту-119 и Ту-120.
Новые дискуссии о перспективных силовых установках вновь возвращают интерес к советским атомным проектам. Однако архивные публикации показывают: заявленные характеристики Ту-119 и Ту-120 были проектными расчетами, а не итогами эксплуатации готовых машин.
По замыслу разработчиков, самолет с ядерной силовой установкой мог оставаться на боевом дежурстве не менее двух суток. Такая автономность казалась особенно ценной для дальней авиации: быстрый выход к цели и действия вдали от базы. Ту-119 создавался на базе летающей лаборатории Ту-95ЛАЛ; сам Ту-95 поднялся в воздух в 1952 году.
Реактор размещался в фюзеляже, а четыре турбовинтовых двигателя обеспечивали длительное дежурство. Противолодочным же стал не этот проект, а более поздний Ту-142, созданный на базе того же Ту-95. Платой стали масса и сложность конструкции: реактор, теплообменное оборудование, системы контроля и радиационная защита занимали полезный объем фюзеляжа.
Экипаж приходилось регулярно менять из-за радиационного фона, при этом летчики не имели точного представления о степени воздействия. При падении загрязнение места происшествия могло сохраняться до десяти лет — отсюда главное противоречие проекта.
Ту-120, сверхзвуковой бомбардировщик, рассматривался параллельно, в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Кабину разместили в носовой части и защищали многослойной оболочкой из разных металлов со свинцом. Предусматривались турбореактивные двигатели конструкции Кузнецова, работающие от реактора; обсуждалась комбинированная схема с керосином на взлете и посадке и шестью агрегатами, два из которых питались бы от ядерной установки. По компоновке вариант напоминал американский B-58.
Отдаление реактора решило лишь часть задач: излучение влияло на работу радиостанций, требовался экранированный отсек. Скорость, дальность и продолжительность дежурства Ту-120 остаются проектными параметрами, а не характеристиками эксплуатируемой машины.
Среди причин отказа — риск аварии, облучение технического персонала и весовые ограничения: после установки защиты самолет настолько потяжелел, что даже частичное снятие брони не гарантировало взлет с вооружением. В США конструкторы столкнулись с теми же проблемами; гласность и риск скандала называют возможным фактором, но не установленной причиной.
В конце 1960-х годов работы по проекту прекратили, а наработки передали в архив. Ту-119 и Ту-120 не стали серийными самолетами и не несли боевого дежурства. Как отмечают Aerospace Global News, на судьбу программ повлияли технические трудности, растущие затраты, политические решения и смена оборонных приоритетов. Ту-95 при этом развивался как стратегический бомбардировщик с двигателями НК-12; поздняя модификация Ту-95МС поднялась в воздух в 1979 году и поступила на вооружение в 1981-м.
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