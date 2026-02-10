Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 06:25

Как выбор площадки и партнерство с Geely повлияют на будущее Volga и рынок — прогнозируется высокий успех

Volga на российском рынке: что ждет возрожденный бренд и каковы у него шансы на успех

В Нижнем Новгороде должно стартовать производство автомобилей под возрожденной российской маркой Volga. Эксперт поделился мнение в отношении перспектив производства и выбора производственной площадки.

Проект возрождения марки Volga на российском рынке вызвал немалый интерес среди автолюбителей и экспертов. Вопрос о том, где именно будет налажено производство новых автомобилей, оказался не просто технической деталью, а ключевым фактором, способным повлиять на инициативы.

Алексей Подщеколдин, руководитель Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», поделился своим взглядом на выбор производственной площадки для Волги и взглядом на перспективы возрождения бренда. По его словам, решение организации выпуска автомобилей в Нижнем Новгороде оказалось не только логичным, но и стратегически верным шагом. Здесь сошлись сразу несколько преимуществ: наличие квалифицированных специалистов, развитая сеть поставщиков автокомпонентов и выгодные налоговые условия.

Изначально рассматривался вариант запуска производства в Москве. Однако столичные реалии быстро расставили все по местам: высокая стоимость рабочей силы и отсутствие оборудования, обеспечивающего необходимые компонентные базы, сделали этот вариант экономически нецелесообразным. В результате ставка была сделана на бывший завод Volkswagen в Нижнем Новгороде, где уже создан автокластер и есть все условия для масштабного запуска.

Неофициальные данные указывают на то, что в основу новой модели Волги лягут разработки Geely — кроссоверы Atlas и Monjaro, а также седан Preface. Для всех этих автомобилей уже оформлены необходимые документы, позволяющие начать серийное производство и продажу. Такой подход позволяет не только ускорить вывод процессов на рынок, но и снизить затраты за счет использования проверенных платформ и технологий.

Эксперты отмечают, что запуск производства «Волги» в Нижнем Новгороде может стать важным этапом для всей российской автопромышленности. С одной стороны, это шанс вернуть на рынок узнаваемый бренд с богатой историей, с другой - возможность создать новые рабочие места и укрепить позиции отечественных производителей в условиях меняющейся экономической ситуации.

Планируется, что первые автомобили Волги сойдутся с конвейера уже весной 2026 года. Такой срок выглядит вполне реалистичным, учитывая готовность производственных баз и наличие всех разрешительных документов. В ближайшие месяцы ожидается появление новых подробностей о комплектациях, ценах и особенностях будущих моделей.

Упомянутые модели: Geely Atlas (от 1 029 990 Р), Volga С40
Упомянутые марки: Geely, Volga
