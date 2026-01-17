Сколько стоила мечта и почему ее никто не захотел — неожиданные детали

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 14:52

Почему провалилась новая «Волга» ГАЗ-3111: цена, ошибки и разочарование рынка

Почему провалилась новая «Волга» ГАЗ-3111: цена, ошибки и разочарование рынка

Сколько стоила мечта и почему ее никто не захотел — неожиданные детали

Почему провалилась новая «Волга» ГАЗ-3111: цена, ошибки и разочарование рынка

ГАЗ-3111 обещал стать символом перемен, но реальность оказалась иной. Высокая стоимость и спорные решения отпугнули покупателей. Даже чиновники предпочли иномарки. Что пошло не так - в нашем материале.

ГАЗ-3111 обещал стать символом перемен, но реальность оказалась иной. Высокая стоимость и спорные решения отпугнули покупателей. Даже чиновники предпочли иномарки. Что пошло не так - в нашем материале.

В конце 90-х ожидание новой «Волги» было сродни национальному празднику. Каждый запуск свежей модели в СССР и постсоветской России воспринимался как событие, способное изменить автомобильный ландшафт страны. ГАЗ-3111 должен был стать именно таким прорывом - символическим обновлением и технологическим скачком для отечественного автопрома.

Заводчане из Нижнего Новгорода вложили в проект огромные средства и амбиции. Машина обещала соединить узнаваемые черты классической 21-й «Волги» с современными мировыми тенденциями. Ожидания были на высоте: публика увидела нечто уникальное, а инженеры уверяли - это будет совершенно новый автомобиль, не имеющий аналогов среди российских моделей.

Однако реальность быстро остудила энтузиазм. Первая же волна продаж показала: цена на ГАЗ-3111 оказалась вдвое выше заявленной. Если первоначально цена была заявлена около 8 тысяч, то на самом деле за новинку просили все 16 тысяч. Для сравнения, популярные тогда «девятки» от ВАЗа стоили около 5 тысяч. В условиях, когда рынок уже наводнили подержанные иномарки, чиновники массово пересаживались на «Ауди» и «Фольксвагены», такой ценник выглядел откровенно пугающим.

Дизайн автомобиля вызвал неоднозначную реакцию. С одной стороны, проект получил награду на российских выставках, а Союз дизайнеров даже отметил его. С другой стороны, внешний вид ГАЗ-3111 был слишком смелым для консервативной общественности. Яркие линии, необычные формы, попытка совместить классику и модерн – все это вызывало споры, но не подогревало интерес к покупке.

Техническая часть тоже не стала козырем. Появилась система ABS, салон получил новые регулировки и даже «вежливый свет». Но задняя часть машины осталась в прошлом: жесткий мост на рессорах, огромная запаска, съедающая половину багажника и посредственная управляемость. Коробка передач работала с огрехами, динамика разочаровывала - разгон до 100 км/час занимал почти 13 секунд, максимальная скорость не впечатляла даже по меркам того времени.

Попытки оживить интерес к модели с помощью иностранных агрегатов, моторов и коробок от Toyota, лишь увеличили стоимость. За такой апгрейд просили еще 14 тысяч долларов, а гидроусилитель руля стоил почти две тысячи. В итоге итоговая цена «Волги» с импортными деталями стала просто космической для российского потребителя.

Покупатели - и частные лица в последствии отказались от ГАЗ-3111. За три года производства с конвейера сошло всего 417 машин. После этого завод вернулся к привычной практике: небольшие обновления старых моделей, без радикального изменения ситуации.

История ГАЗ-3111 – это не просто провал одной модели. Это наглядный пример того, как несоответствие ожиданий и реальности, преувеличенные амбиции и ошибки в расчетах могут перечеркнуть даже самые смелые проекты. В итоге новая Волга осталась в памяти как упущенный шанс и символ несбывшихся надежд российского автопрома.

Упомянутые модели: ГАЗ 3111 Волга
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саранск Уфа Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться