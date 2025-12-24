ГАЗ-3115: как амбициозная Волга не смогла спасти завод — история провала

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

24 декабря 2025, 12:17

ГАЗ-3115 могла стать новой легендой, но судьба распорядилась иначе. Почему проект не получил развития? Какие причины привели к отказу от выпуска? История последней настоящей Волги до сих пор вызывает споры. Узнайте, что стало с амбициозной моделью и почему завод выбрал другой путь.

В истории российского автопрома немало примеров, когда перспективные проекты так и не дошли до серийного производства. Одним из самых ярких и обсуждаемых случаев стала судьба ГАЗ-3115 - автомобиля, который должен был стать новой эпохой для легендарной марки «Волга».

В конце 90-х годов на Горьковском автозаводе всерьез задумались о возрождении имиджа и технического уровня своих легковых машин. ГАЗ-3115 задумывался как флагман, способный вернуть былую славу и конкурировать с современными иномарками. Инженеры вложили в проект максимум усилий: автомобиль получил современный 16-клапанный двигатель от ЗМЗ, выдающий 130 лошадиных сил, и пятиступенчатую механическую коробку передач. Внешний облик машины сочетал узнаваемые черты классической «Волги» с новыми дизайнерскими решениями.

Однако, несмотря на амбициозные планы, проект столкнулся с суровой реальностью. Для запуска производства требовались огромные инвестиции - порядка миллиарда долларов. Заводу нужно было полностью обновить оборудование и перестроить производственные линии. При этом стоимость самой машины для конечного покупателя должна была превысить 9–10 тысяч долларов, что делало ее малодоступной для основной аудитории.

Финансовые трудности и отсутствие поддержки со стороны государства поставили крест на проекте. Руководство завода приняло решение отказаться от самостоятельной разработки и пойти по более простому пути - использовать платформу иностранного автомобиля, адаптировав ее под российские условия. Так на рынке появилась Volga Siber, которая уже не имела ничего общего с классической «Волгой» ни по духу, ни по технической начинке.

ГАЗ-3115 остался в памяти автолюбителей как символ несбывшихся надежд и упущенных возможностей. Этот проект мог стать новой страницей в истории отечественного автопрома, но экономические реалии оказались сильнее энтузиазма инженеров. Сегодня о последней настоящей «Волге» вспоминают с легкой грустью, как о машине, которой так и не суждено было появиться на дорогах страны.

Упомянутые марки: ГАЗ, Volga
