Маруся: как амбиции и ошибки разрушили мечту о российском суперкаре – неожиданные детали

Автор: Мария Степанова

7 декабря 2025, 19:23

История провала проекта Маруся до сих пор вызывает споры. Почему амбициозный российский суперкар не смог выйти на рынок? Какие просчеты и решения стали фатальными для команды? Разбираемся в причинах закрытия и неожиданных деталях.

История российского суперкара Маруся началась с громких обещаний и амбициозных планов. Вдохновителем проекта стал Николай Фоменко, известный шоумен и автогонщик, который решил бросить вызов мировым гигантам вроде Ferrari и Lamborghini. Однако отсутствие инженерного опыта, ограниченность ресурсов и вера в удачу сыграли с проектом злую шутку.

В 2007 году Фоменко вместе с бизнесменом Евгением Островским объявили о создании первого отечественного суперкара. Рекламная кампания была масштабной, а планы – грандиозными: выпускать машины и конкурировать с ведущими мировыми брендами. Уже через год появился прототип Маруся В1, но ни одну машину так и не удалось продать. Вместо того чтобы сосредоточиться на доработке, команда поспешила представить еще одну модель – В2, а затем и внедорожник F2.

Чтобы выйти на мировую арену, компания заключила соглашение с Virgin Racing и приняла решение участвовать в «Формуле-1». Этот шаг оказался одним из самых рискованных: не имея серьёзной технической базы и опыта в автоспорте, «Маруся» не смогла выдержать конкуренции. В 2012 году была разработана гоночная модель MR-1, но она не прошла обязательные краш-тесты и не была допущена к соревнованиям. После череды неудач партнёры отказались от сотрудничества, и проект оказался на грани краха.

В попытке спасти ситуацию, основатель Николай Фоменко обратился за поддержкой к государству, и компания была включена в проект «Кортеж» по созданию президентского лимузина. Однако и здесь удача отвернулась: партнёры из НАМИ прекратили сотрудничество с «Марусей», оставив компанию с долгами и без перспектив. В 2014 году было официально объявлено о закрытии проекта, а сотрудники и инвесторы остались ни с чем.

Главной причиной провала эксперты называют отсутствие чёткой стратегии и профессиональной команды. Проект держался на энтузиазме, без глубоких расчётов и продуманного бизнес-плана. Одновременно велась разработка нескольких моделей, запускались параллельные проекты, а качество прототипов оставляло желать лучшего. Слабые двигатели, непродуманный интерьер и проблемы с комплектующими — всё это не позволило «Марусе» занять достойное место на рынке.

Примечательно, что на первые автомобили устанавливали двигатели Nissan мощностью 300 л.с., а позже — более мощные агрегаты Cosworth. Но даже с 420-сильным мотором «Маруся» не могла конкурировать с мировыми лидерами. При этом цена машины оказалась слишком высокой для российского рынка, а предложения снизить её до 50–80 тысяч долларов были отвергнуты. В итоге проект не смог привлечь достаточное количество покупателей и занять свою нишу.

История «Маруси» — наглядный пример того, как амбиции и стремление к быстрому успеху без должной подготовки могут привести к провалу. Без профессиональной команды, технической базы и продуманной стратегии даже самые смелые идеи обречены. Возможно, если бы команда привлекла опытных мировых специалистов и действовала более поэтапно, судьба проекта могла бы сложиться иначе.

