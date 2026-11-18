Пятилетние Toyota, Kia и Hyundai в 2026 году: за что их ценят на вторичке

В 2026 году на российском рынке устойчиво востребованы автомобили 2021 года выпуска: они уже стоят дешевле новых, но, по оценке владельцев, еще не требуют крупных вложений. Перед покупкой важно проверить обслуживание по VIN: в период дефицита некоторым машинам ставили неоригинальные детали.

В 2026 году на российском рынке устойчиво востребованы автомобили 2021 года выпуска: они уже стоят дешевле новых, но, по оценке владельцев, еще не требуют крупных вложений. Перед покупкой важно проверить обслуживание по VIN: в период дефицита некоторым машинам ставили неоригинальные детали.

При покупке подержанного автомобиля внешний осмотр не дает полной картины. По кузову и салону не видно, какие детали меняли и как машину обслуживали. Поэтому для автомобилей 2021 года важна проверка истории по VIN. При ремонте владельцы могли ставить неоригинальные детали, а их качество варьируется: для сложных узлов риск несовместимости особенно высок. Чистая сервисная история становится аргументом при торге.

В 2026 году пятилетние автомобили пользуются устойчивым спросом на российском вторичном рынке. Их ресурс все еще считается солидным, а цена уже не соответствует стоимости новой машины. Среди популярных вариантов выбирают Toyota Camry. В том же спросе держатся Kia Sportage и Hyundai Tucson.

Интерес объясняется доступностью поддержки. Запчасти для японских и корейских моделей распространены, сервисная сеть развита, расходники стоят умеренно. Владельцы отмечают, что типичные поломки в этом возрасте соответствуют пробегу и условиям эксплуатации.

В сегменте Toyota спрос распределяется между несколькими моделями. Camry привлекает покупателей бизнес-класса и медленно теряет стоимость: за два года она дешевеет примерно на 21%. Corolla выбирают из-за скромных расходов на топливо и обслуживание. RAV4 остается востребованным семейным кроссовером для города и выездов на природу.

У Kia в лидерах Sportage, Rio и Seltos, но интерес к ним объясняется разными причинами. Sportage ценят за надежность и понятную ремонтопригодность. Rio остается недорогим седаном и часто становится первой машиной новичка. Более свежий Seltos быстро собрал аудиторию благодаря яркой внешности и богатому оснащению.

У Hyundai в рейтинге лидеров продаж Tucson, Elantra и Santa Fe. Среднеразмерный Tucson покупают и в городе, и в регионах. Elantra отличается экономичностью и подходит для семьи. Santa Fe выбирают ради просторного салона и комфорта. На грунтовых дорогах он также ведет себя уверенно.

Еще один аргумент в пользу таких машин — медленное обесценивание. По данным на 2026 год, Toyota RAV4 и Camry входят в число моделей с лучшей остаточной стоимостью на российском рынке. Покупка автомобиля 2021 года с пробегом в 2026-м может оказаться выгодной сделкой.