Разрушаем иллюзию: 5 причин, почему аккуратное вождение не заменит замену ремней и фильтров

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 09:32

Почему регулярное ТО важно даже при спокойной езде: факты и цифры

Почему регулярное ТО важно даже при спокойной езде: факты и цифры

Разрушаем иллюзию: 5 причин, почему аккуратное вождение не заменит замену ремней и фильтров

Почему регулярное ТО важно даже при спокойной езде: факты и цифры

Многие водители уверены, что аккуратная езда позволяет реже посещать сервис. Но современные исследования и опыт специалистов показывают: даже при минимальных нагрузках на двигатель и трансмиссию, плановое техническое обслуживание остается обязательным. Разбираемся, почему это важно.

Многие водители уверены, что аккуратная езда позволяет реже посещать сервис. Но современные исследования и опыт специалистов показывают: даже при минимальных нагрузках на двигатель и трансмиссию, плановое техническое обслуживание остается обязательным. Разбираемся, почему это важно.

Вопрос о том, можно ли сэкономить на сервисе, если ехать осторожно, заботит многих владельцах автомобилей. В условиях сложных технологий и дорогих запчастей, желание сократить расходы понятно. Однако эксперты и статистика показывают: стиль вождения действительно влияет на износ, но не отменяет необходимости регулярного технического обслуживания.

Корни мифа о «вечной» машине при спокойной поездке уходят в прошлое, когда автомобили были проще, а водители сами разбирались с ремонтом. Тогда действительно казалось, что плавная езда продлевает жизнь мотору и коробке. Сегодня даже самые бережливые водители сталкиваются с тем, что масло, фильтры и ремни требуют замены по регламенту, независимо от манеры езды.

Современный автомобиль - это сложная система, где каждая деталь работает в определенных условиях. Резкие ускорение и торможение увеличивают износ двигателя, тормозных колодок и трансмиссии. По данным немецкого клуба ADAC, агрессивный стиль езды увеличивает износ мотора на 20-30%, а тормозные колодки у «гонщиков» стираются вдвое быстрее. Но даже если вы едете спокойно, масло стареет, фильтры забиваются - и это вопрос не только пробега, но и времени.

Производители рекомендуют менять масло каждые 10-15 тысяч километров или раз в год, даже если машина стоит большую часть времени. Причина - естественное старение масла, накопление влаги и окисление продуктов. То же самое касается фильтров и ремней: их ресурс ограничен не только километрами, но и календарем. Пренебрежение сроками может привести к поломке головного, даже если автолюбитель будет максимально бережлив.

Аккуратная езда помогает избежать преждевременного износа, но не заменяет сервисное обслуживание. Один из водителей, владелец старого немецкого авто, проехал 300 тысяч километров без капитального ремонта, строго соблюдая график ТО. Другой решил сэкономить на замене масла и фильтров, придерживаясь своего спокойного стиля - и уже через пару лет столкнулся с основными проблемами в двигателе.

Экономия на сервисе может увеличить расходы в будущем. Даже если вы не любите быструю езду, важно помнить: масло теряет свойства, фильтры забиваются, а детали стареют. Для российских условий это особенно актуально – перепады температуры, качество топлива и тяжелые условия эксплуатации вызывают процессы износа. Кстати, ресурс агрегатов зависит не только от манеры езды, но и от условий эксплуатации, как следует отметить в материале о первом сроке службы двигателя и коробки на УАЗ «Буханка» — подробности в разборе экспертов .

Спокойная поездка действительно не создает дополнительной нагрузки на основные узлы и может отсрочить некоторые ремонтные работы. Но плановое техническое обслуживание - это не прихоть, а необходимость, продиктованная физикой и химией. Соблюдение регламента ТО, использование качественных расходников и внимательное отношение к состоянию автомобиля - залог его долгой и надежной службы. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Липецк Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться