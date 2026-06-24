Ремонтный коллапс: для каких автомобилей из КНР труднее всего подобрать детали

Почему ремонт китайских и европейских авто в России затягивается на месяцы

Владельцы новых китайских и европейских автомобилей в России сталкиваются с длительным ожиданием запчастей. Особенно остро проблема проявляется у премиальных моделей и машин, ввезенных по параллельному импорту. Эксперты объясняют, почему даже простое ДТП может обернуться многомесячным простоем.

Владельцы новых китайских и европейских автомобилей в России сталкиваются с длительным ожиданием запчастей. Особенно остро проблема проявляется у премиальных моделей и машин, ввезенных по параллельному импорту. Эксперты объясняют, почему даже простое ДТП может обернуться многомесячным простоем.

В последние годы российский автомобильный рынок переживает серьёзные перемены: параллельный импорт, рост числа китайских марок и уход части европейских брендов. На этом фоне владельцы новых машин всё чаще сталкиваются с неожиданными трудностями при ремонте — сроки ожидания необходимых деталей могут растягиваться на месяцы.

Как отмечают специалисты сервисных центров, особенно сложная ситуация складывается с премиальными моделями из Европы — такими как Mercedes-Benz S-Class, BMW X5, Porsche Cayenne и Audi A8. Эти автомобили сильно зависят от официальных поставок и поддержки заводов-изготовителей. При попытке заказать оригинальную деталь через зарубежного дилера производитель часто требует указать VIN-номер, и если выясняется, что машина была продана в Россию, в поставке могут отказать. Наиболее остро эта проблема проявляется при заказе запасных ключей для Audi, BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz — получить их становится практически невозможно.

Технический директор Fit Service Никита Родионов подтверждает: дольше всего приходится ждать детали для свежих премиальных моделей европейских и американских брендов. Владельцы таких машин предпочитают оригинальные комплектующие, особенно если речь идёт о сложных узлах или кузовных элементах. В результате ожидание может занять от одной недели до нескольких месяцев.

Проблемы не ограничиваются только европейскими марками. По словам Владимира Андреева из Fresh, новые трудности возникли с автомобилями, ввезёнными по параллельному импорту из Китая. Например, у BMW X1, Audi A3 или Skoda Karoq с так называемыми «доутильными» моторами часто используется уникальная номенклатура кузовных деталей. Даже незначительное ДТП может надолго вывести такую машину из строя — нужных компонентов просто нет на складах.

Родионов отмечает, что с массовыми китайскими брендами, такими как Chery, Haval и Geely, ситуация улучшилась: для них уже выстроены складские программы. Однако если речь идёт о малосерийных или «экзотических» марках, например Zeekr или Avatr, то зачастую отсутствуют даже каталоги и понятные цепочки поставок. В результате ожидание кузовных деталей или электроники может затянуться на месяцы.

Директор «Автосвита» Мария Посеницкая подчёркивает: даже официальные дилеры китайских марок иногда держат автомобили в ремонте по несколько месяцев. Причина в том, что детали заказывают, но они не подходят, и их приходится возвращать обратно в Китай. Кроме того, дилерские центры перегружены, что дополнительно замедляет процесс.

В целом, как отмечают эксперты, квалифицированные кадры и отлаженные поставки есть только у дорогих премиальных брендов. Средний и бюджетный сегменты страдают от обилия новых, малоизвестных моделей. Расходники и плановое техническое обслуживание доступны, однако сложный ремонт и замена агрегатов могут занять месяцы.

Член правления Союза автосервисов Илья Плисов резюмирует: простые запчасти обычно есть в наличии, но если речь заходит о сложных кузовных позициях, ожидание может составлять от двух до шести месяцев. Такая ситуация уже влияет на рынок — покупатели всё чаще обращают внимание на доступность сервисного обслуживания при выборе автомобиля.

Интересно, что похожие проблемы с поставками и адаптацией новых моделей испытывают и другие сегменты рынка. Например, в материале о выходе новых карьерных самосвалов Sitrak с рекордной грузоподъёмностью также поднимаются аналогичные вопросы, где рассматривались вопросы логистики и влияния новых игроков на российский рынок.