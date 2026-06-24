Ремонтный коллапс: для каких автомобилей из КНР труднее всего подобрать детали

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 19:16

Почему ремонт китайских и европейских авто в России затягивается на месяцы

Почему ремонт китайских и европейских авто в России затягивается на месяцы

Ремонтный коллапс: для каких автомобилей из КНР труднее всего подобрать детали

Почему ремонт китайских и европейских авто в России затягивается на месяцы

Владельцы новых китайских и европейских автомобилей в России сталкиваются с длительным ожиданием запчастей. Особенно остро проблема проявляется у премиальных моделей и машин, ввезенных по параллельному импорту. Эксперты объясняют, почему даже простое ДТП может обернуться многомесячным простоем.

Владельцы новых китайских и европейских автомобилей в России сталкиваются с длительным ожиданием запчастей. Особенно остро проблема проявляется у премиальных моделей и машин, ввезенных по параллельному импорту. Эксперты объясняют, почему даже простое ДТП может обернуться многомесячным простоем.

В последние годы российский автомобильный рынок переживает серьёзные перемены: параллельный импорт, рост числа китайских марок и уход части европейских брендов. На этом фоне владельцы новых машин всё чаще сталкиваются с неожиданными трудностями при ремонте — сроки ожидания необходимых деталей могут растягиваться на месяцы.

Как отмечают специалисты сервисных центров, особенно сложная ситуация складывается с премиальными моделями из Европы — такими как Mercedes-Benz S-Class, BMW X5, Porsche Cayenne и Audi A8. Эти автомобили сильно зависят от официальных поставок и поддержки заводов-изготовителей. При попытке заказать оригинальную деталь через зарубежного дилера производитель часто требует указать VIN-номер, и если выясняется, что машина была продана в Россию, в поставке могут отказать. Наиболее остро эта проблема проявляется при заказе запасных ключей для Audi, BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz — получить их становится практически невозможно.

Технический директор Fit Service Никита Родионов подтверждает: дольше всего приходится ждать детали для свежих премиальных моделей европейских и американских брендов. Владельцы таких машин предпочитают оригинальные комплектующие, особенно если речь идёт о сложных узлах или кузовных элементах. В результате ожидание может занять от одной недели до нескольких месяцев.

Проблемы не ограничиваются только европейскими марками. По словам Владимира Андреева из Fresh, новые трудности возникли с автомобилями, ввезёнными по параллельному импорту из Китая. Например, у BMW X1, Audi A3 или Skoda Karoq с так называемыми «доутильными» моторами часто используется уникальная номенклатура кузовных деталей. Даже незначительное ДТП может надолго вывести такую машину из строя — нужных компонентов просто нет на складах.

Родионов отмечает, что с массовыми китайскими брендами, такими как Chery, Haval и Geely, ситуация улучшилась: для них уже выстроены складские программы. Однако если речь идёт о малосерийных или «экзотических» марках, например Zeekr или Avatr, то зачастую отсутствуют даже каталоги и понятные цепочки поставок. В результате ожидание кузовных деталей или электроники может затянуться на месяцы.

Директор «Автосвита» Мария Посеницкая подчёркивает: даже официальные дилеры китайских марок иногда держат автомобили в ремонте по несколько месяцев. Причина в том, что детали заказывают, но они не подходят, и их приходится возвращать обратно в Китай. Кроме того, дилерские центры перегружены, что дополнительно замедляет процесс.

В целом, как отмечают эксперты, квалифицированные кадры и отлаженные поставки есть только у дорогих премиальных брендов. Средний и бюджетный сегменты страдают от обилия новых, малоизвестных моделей. Расходники и плановое техническое обслуживание доступны, однако сложный ремонт и замена агрегатов могут занять месяцы.

Член правления Союза автосервисов Илья Плисов резюмирует: простые запчасти обычно есть в наличии, но если речь заходит о сложных кузовных позициях, ожидание может составлять от двух до шести месяцев. Такая ситуация уже влияет на рынок — покупатели всё чаще обращают внимание на доступность сервисного обслуживания при выборе автомобиля.

Интересно, что похожие проблемы с поставками и адаптацией новых моделей испытывают и другие сегменты рынка. Например, в материале о выходе новых карьерных самосвалов Sitrak с рекордной грузоподъёмностью также поднимаются аналогичные вопросы, где рассматривались вопросы логистики и влияния новых игроков на российский рынок.

Упомянутые модели: BMW X5 (от 4 690 000 Р), Porsche Cayenne (от 5 033 000 Р), Audi A8 (от 5 420 000 Р), Skoda Kodiaq (от 1 339 000 Р), Haval H6 (от 1 169 000 Р), Geely Atlas Pro (от 2 119 990 Р), Zeekr 001, Avatr 06
Упомянутые марки: BMW, Porsche, Audi, Volkswagen, Skoda, Chery, Haval, Geely, Zeekr, Avatr
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ, Порше, Ауди, Фольксваген, Шкода, Чери, Хавейл, Джили, Зикр, Аватр

Похожие материалы БМВ, Порше, Ауди, Фольксваген, Шкода, Чери, Хавейл, Джили, Зикр, Аватр

Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Курск Нижний Тагил
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться