Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

26 июня 2026, 11:52

Почему режим рециркуляции воздуха в авто может быть опасен для водителя

Почему режим рециркуляции воздуха в авто может быть опасен для водителя

Обычная функция в салоне способна незаметно снизить вашу внимательность

Почему режим рециркуляции воздуха в авто может быть опасен для водителя

Многие водители не задумываются о скрытых рисках. Одна привычная опция может повлиять на самочувствие. Эксперты объясняют, как избежать неприятных последствий.

Многие водители не задумываются о скрытых рисках. Одна привычная опция может повлиять на самочувствие. Эксперты объясняют, как избежать неприятных последствий.

В современных автомобилях система рециркуляции воздуха давно стала стандартом. Она позволяет временно перекрыть доступ уличного воздуха, чтобы защитить салон от неприятных запахов, пыли или выхлопных газов. Особенно часто водители включают эту функцию в пробках, рядом с грузовиками или на участках с сильным загрязнением воздуха. Для аллергиков это спасение в сезон цветения, а иногда рециркуляция помогает избавиться от резких запахов стеклоомывающей жидкости.

Однако длительное использование этой опции может привести к неожиданным последствиям. Как сообщает Pravda.Ru, при постоянной работе системы в замкнутом режиме в салоне накапливается углекислый газ и повышается влажность. Это приводит к тому, что пассажиры и водитель начинают ощущать усталость, появляется сонливость, а реакция на дорожные ситуации замедляется. Особенно заметно это становится, если в машине находится несколько человек - уровень углекислого газа растет быстрее, а стекла начинают запотевать.

Медики отмечают, что влажность в замкнутом пространстве увеличивается не только из-за дыхания, но и из-за мокрой одежды или обуви. В результате в салоне становится душно, а концентрация внимания у водителя снижается. Это может стать причиной опасных ситуаций на дороге, ведь даже небольшое ухудшение самочувствия способно повлиять на скорость принятия решений.

Открывать окна для проветривания - не всегда лучший выход. Вместе со свежим воздухом в салон попадает дорожная пыль и аллергены, которые оседают на обивке и коврах. Для людей, склонных к аллергии, это может стать дополнительной проблемой. Специалисты советуют регулярно проводить тщательную уборку салона, используя пылесосы с HEPA-фильтрами, чтобы минимизировать количество аллергенов и пыли внутри автомобиля.

Многие задаются вопросом, можно ли постоянно ездить с закрытой заслонкой. Ответ однозначен: это вредно для здоровья. При длительном отсутствии притока свежего воздуха в салоне накапливается углекислый газ, что приводит к головной боли, сонливости и снижению концентрации. Зимой ситуация усугубляется - из-за высокой влажности стекла быстро покрываются конденсатом, ухудшая обзор.

Замена салонного фильтра с угольным слоем помогает частично задерживать неприятные запахи и крупные частицы, но полностью избавиться от вредных газов не получится. Поэтому даже при наличии качественного фильтра рекомендуется периодически включать приток свежего воздуха.

Дорожная пыль внутри автомобиля - еще один скрытый враг. Мелкие частицы и пыльца могут вызывать раздражение дыхательных путей даже у тех, кто не страдает аллергией. Регулярная уборка и правильная эксплуатация системы вентиляции помогут снизить риски для здоровья и сохранить комфорт в поездке.

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