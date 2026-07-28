Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

28 июля 2026, 11:11

Почему россияне массово избавляются от машин с роботами и вариаторами

Почему россияне массово избавляются от машин с роботами и вариаторами

Стоит ли покупать авто с вариатором или роботом - разбор подводных камней

Почему россияне массово избавляются от машин с роботами и вариаторами

Многие автомобилисты задумываются о выборе коробки передач. Вариаторы и роботы вызывают опасения. Ремонт может оказаться дорогим. Разбираемся, почему такие авто быстро уходят с рынка.

Многие автомобилисты задумываются о выборе коробки передач. Вариаторы и роботы вызывают опасения. Ремонт может оказаться дорогим. Разбираемся, почему такие авто быстро уходят с рынка.

В последние годы на российском рынке все чаще появляются новые автомобили из Китая, оснащенные турбированными двигателями и современными коробками передач. Производители активно используют роботизированные трансмиссии и вариаторы, считая их оптимальным решением для городских условий. Однако у российских водителей подобные технологии вызывают немало сомнений.

Потенциальные покупатели редко думают о комфорте в первую очередь. Гораздо важнее для них - как поведет себя коробка в пробках, насколько она надежна и сколько придется потратить на ремонт. Особенно много вопросов вызывает вариатор: считается, что он плохо переносит высокие нагрузки и не отличается большим сроком службы. Но еще больше опасений связано с роботизированными коробками, особенно с однодисковым сцеплением. Несмотря на то, что это уже не новое решение, на некоторых китайских моделях оно до сих пор встречается.

В условиях плотного городского движения такие коробки могут быстро разочаровать владельца. Переключения ощущаются резче, чем хотелось бы, при старте на подъеме возможен откат назад, а длительные пробки способны привести трансмиссию к перегреву и аварийному режиму. Даже если автомобиль продается с небольшим пробегом, это не всегда гарантирует отсутствие проблем. Как сообщает njcar.ru, большинство владельцев стараются избавиться от машин с такими коробками уже к 70-80 тысячам километров, пока действует гарантия или она только заканчивается. Это позволяет избежать серьезных затрат на ремонт.

Ситуация с роботами с двумя сцеплениями немного лучше. Современные версии таких коробок стали заметно надежнее и по плавности работы приблизились к классическим автоматам. Однако первые поколения DSG и DCT часто раздражали жесткими переключениями и дорогим обслуживанием. Несмотря на доработки, многие российские автомобилисты по-прежнему предпочитают классическую гидромеханику, если планируют ездить на машине долго.

Вариаторы тоже вызывают смешанные чувства. Японские CVT от Aisin и Jatco считаются удачными и способны прослужить долго при правильной эксплуатации. Но на части китайских моделей, популярных в России, встречаются менее надежные варианты. Перед покупкой такого автомобиля важно внимательно проверить работу трансмиссии: как она ведет себя после прогрева, при ускорении, на подъемах и в городских пробках. Не стоит забывать и о сервисной истории. Если коробку редко обслуживали или часто перегревали, даже привлекательная цена может быстро потерять смысл.

В итоге, несмотря на современные технологии, российские водители с осторожностью относятся к автомобилям с роботизированными коробками и вариаторами. Для многих надежность и простота обслуживания остаются главными критериями при выборе машины.

Упомянутые марки: Chery, Geely, Haval, Changan, Great Wall, EXEED
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