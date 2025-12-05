Автомобили с крошечным пробегом заполонили рынок: что скрывают продавцы и стоит ли рисковать при покупке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

5 декабря 2025, 11:47

Почему россияне массово избавляются от почти новых машин: неожиданные мотивы

Почему россияне массово избавляются от почти новых машин: неожиданные мотивы

Автомобили с крошечным пробегом заполонили рынок: что скрывают продавцы и стоит ли рисковать при покупке

Почему россияне массово избавляются от почти новых машин: неожиданные мотивы

В России всплеск продаж машин с пробегом до 3 500 км. Причины неочевидны и вызывают вопросы. Эксперты советуют быть осторожнее. Не все авто так хороши, как кажутся.

В России всплеск продаж машин с пробегом до 3 500 км. Причины неочевидны и вызывают вопросы. Эксперты советуют быть осторожнее. Не все авто так хороши, как кажутся.

В последние месяцы российский рынок автомобилей с пробегом заметно изменился. Как сообщает «Наавтотрассе», все чаще на популярных площадках появляются предложения о продаже машин, которые едва успели покинуть автосалон. Пробег у таких экземпляров редко превышает 3 500 километров, а иногда и вовсе ограничивается несколькими сотнями. На первый взгляд, это должно радовать покупателей: почти новые авто, еще на гарантии, по цене ниже новых. Но за этим трендом скрывается куда больше, чем кажется.

Менеджеры автосалонов и эксперты выделяют сразу несколько причин, по которым владельцы так быстро расстаются с недавно купленными машинами. И далеко не все они лежат на поверхности. Среди них есть и вполне банальные, и весьма неожиданные.

Одна из самых распространенных причин — попытка скрыть последствия аварии. Владелец, попавший в ДТП, часто ограничивается минимальным ремонтом, чтобы не тратить время и деньги на полноценное восстановление. После этого автомобиль выставляется на продажу как «почти новый». Покупатель, не заметивший следов ремонта, рискует приобрести проблемную машину, которая в будущем может доставить немало хлопот.

Еще один фактор — финансовые трудности. Многие россияне берут автомобили в кредит, не всегда рассчитывая свои силы. В случае потери работы или роста платежей по кредиту, машина становится обузой, от которой стараются избавиться как можно быстрее. В результате на рынке появляется все больше предложений с минимальным пробегом, но с не самой прозрачной историей.

Дилеры тоже не остаются в стороне. После закрытия ряда автозаводов в 2022 году на складах скопились устаревшие модели, которые теперь активно распродаются. Часто это автомобили, собранные в России до ухода западных брендов. Чтобы освободить место под новые поступления, дилеры выставляют на продажу остатки, иногда даже не скрывая, что машины долгое время стояли без движения.

Особая категория — автомобили, использовавшиеся для тест-драйвов. Обычно это топовые комплектации, которые дилеры продают с небольшим пробегом, чтобы обновить автопарк. Покупатель получает машину с минимальным износом, но стоит помнить: тестовые авто эксплуатировались в жестких условиях, и их ресурс мог быть израсходован быстрее обычного.

Не стоит забывать и о таксопарках. В последние годы на рынке появилось много китайских автомобилей, которые активно использовались в такси. Из-за невысокой надежности такие машины быстро теряют привлекательность для бизнеса и отправляются на вторичный рынок. Внешне они могут выглядеть свежо, но техническое состояние часто оставляет желать лучшего.

Профессиональные перекупщики тоже вносят свою лепту. Они ввозят из-за рубежа почти новые автомобили, проводят минимальный ремонт и продают их с наценкой. Иногда такие машины имеют скрытые дефекты или юридические нюансы, о которых покупатель узнает слишком поздно.

Еще одна причина — спекуляция на дефицитных моделях. Некоторые дилеры реализуют редкие автомобили, например, Lada Largus, по завышенным ценам, пользуясь ажиотажем на рынке. Покупатели, не желая ждать, соглашаются на условия, а потом, разочаровавшись, быстро избавляются от покупки.

Наконец, встречаются случаи, когда владельцы просто разочаровываются в своем выборе. Особенно часто это происходит с китайскими марками: ожидания не совпадают с реальностью, и человек решает сменить машину, не дожидаясь серьезных проблем.

Потенциальным покупателям стоит быть особенно внимательными при выборе автомобиля с минимальным пробегом. Эксперты советуют тщательно проверять историю обслуживания, обращаться к независимым специалистам для диагностики и внимательно осматривать кузов на предмет следов ремонта. Не лишним будет и юридическая проверка — иногда за внешним лоском скрываются серьезные проблемы.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Набережные Челны Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться