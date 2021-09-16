Почему россияне не торопятся за новыми автомобилями: эксперты назвали 3 главные причины
Вторым важным фактором, вынуждающим россиян откладывать покупку, стала нестабильная экономическая ситуация (35%). Потенциальные покупатели предпочитают немного отложить визит в автосалон и понаблюдать за тенденциями на рынке автомобилей. Наконец, каждый шестой участник опроса (16%) сообщил, что его останавливает рост ставок по кредитам.
Интересно, что закрытие программ льготного автокредитования оттолкнуло от покупки только 5% опрошенных. Среди других причин назвали также дефицит автомобилей у дилеров (7%). Только 8% россиян сообщили, что их планы про срокам покупки никак не изменились. Правда, эксперты отмечают, что год назад в аналогичном опросе такой вариант ответа выбрали вдвое больше опрошенных (15%).
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