Автомобиль как островок спокойствия - психолог раскрывает неожиданные причины

7 июня 2026, 14:16
Почему россияне превращают свои автомобили в личные убежища
Почему россияне превращают свои автомобили в личные убежища
Многие водители находят в машине особое уединение. Это место помогает расслабиться и восстановить силы. Психолог объяснила, почему личный транспорт становится важным пространством. Узнайте, как авто влияет на ощущение безопасности.
В последние годы личный автомобиль для многих россиян перестал быть просто средством передвижения. Все чаще он становится настоящим убежищем, где можно остаться наедине с собой, почувствовать комфорт и защиту от внешнего мира. По мнению клинического психолога Лилии Гладких, именно это ощущение личного пространства и принадлежности объясняет столь сильную привязанность к своим машинам, рассказывает Quto.ru.
Современные реалии диктуют новые сценарии использования автомобиля. Люди не только отправляются на нем в путешествия или на дачу, но и используют салон как временный офис, место для отдыха или даже для проведения рабочих встреч. Водители нередко предпочитают провести несколько минут в тишине на парковке, чтобы восстановить внутренний баланс. Машина становится своеобразной «капсулой», где никто не мешает и не предъявляет требований.
Психолог отмечает, что для многих салон автомобиля ассоциируется с уютом и безопасностью. Это пространство, где человек чувствует себя хозяином, может расслабиться и побыть наедине с мыслями. Такое отношение к машине напоминает стремление вернуться в состояние покоя и защищенности, которое человек испытывал в детстве. Неудивительно, что желание уехать на природу или просто посидеть в машине становится все более распространенным.
Однако, по мнению эксперта, важно помнить о необходимости возвращения в привычную среду. Автомобиль - лишь временное убежище, позволяющее сделать паузу и восстановить силы. Для одних таким местом становится гараж, для других - медитация, а кто-то выбирает именно свой автомобиль. В любом случае, подобное поведение отражает внутренние потребности человека в уединении и тишине.
Таким образом, личный транспорт для многих россиян - не просто средство передвижения, а важная часть личного пространства. Он помогает справляться со стрессом, находить гармонию и чувствовать себя в безопасности даже в условиях постоянной спешки и информационного шума.
Похожие материалы
-
08.06.2026, 09:14
BMW официально прекратила выпуск автомобилей на «Автоторе» в Калининграде в 2022 году
В Калининграде обсуждают слухи о возобновлении сборки BMW, но на самом деле завод «Автотор» уже давно не выпускает эти автомобили. Почему бренд не спешит возвращаться, какие последствия для рынка и что происходит с гарантийным обслуживанием - объясняем, что важно знать сейчас. Мало кто знает, что формально структура BMW в России еще существует, но фактическая деятельность почти заморожена.Читать далее
-
08.06.2026, 08:33
ОСАГО: выплаты по ремонту авто ограничили 400 тысячами - что изменится для водителей
В России выплаты по ОСАГО теперь строго ограничены лимитом в 400 тысяч рублей за повреждение машины. Это решение упростит жизнь страховщикам, но может создать новые сложности для автовладельцев. Почему суды изменили подход, что делать, если денег на ремонт не хватает, и как это скажется на рынке - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что теперь взыскать недостающую сумму придется напрямую с виновника аварии.Читать далее
-
08.06.2026, 08:22
Что делать, если машина уходит под воду: разбор реальных сценариев
Случаи, когда автомобиль оказывается в воде, редки, но последствия могут быть фатальными. Эксперты провели серию тестов и выяснили, какие действия действительно спасают жизнь, а какие только создают иллюзию безопасности. Не прошли стороной и нюансы, которые часто игнорируют даже опытные водители. Читать далее
-
08.06.2026, 07:59
Почему альтернативный импорт в России снова на пике: Toyota и Mazda лидируют по спросу
В 2026 году российский рынок новых автомобилей переживает всплеск альтернативного импорта. Несмотря на доминирование китайских заводов, водители по-прежнему выбирают Toyota и Mazda. Эксперты объясняют причины и прогнозируют, как изменится ситуация к концу года.Читать далее
-
08.06.2026, 07:49
Российские инвесторы заняли все автозаводы, оставленные иностранными компаниями
Министр Антон Алиханов сообщил: все автозаводы, которые иностранные компании покинули в России, теперь работают с новыми российскими инвесторами. Это решение может изменить рынок и повлиять на доступность машин. Почему именно сейчас это важно для водителей и что будет с ценами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.06.2026, 07:41
Обоюдная вина в ДТП: как делят ответственность и что делать с выплатами
Когда оба водителя нарушили ПДД и случилось ДТП, мало кто знает, как делится ответственность и кто вправе рассчитывать на страховую выплату. Эксперты объяснили, почему не всегда виноваты оба поровну, как оспорить решение ГАИ и что делать, если страховка есть только у одного. Какие документы понадобятся, как действовать и что важно учесть - разбираемся в деталях. Советы специалистов помогут избежать ошибок и не потерять деньги.Читать далее
-
08.06.2026, 05:47
Три критические ошибки при замене тормозных колодок: как не остаться без тормозов
Неправильная замена тормозных колодок может привести к серьезным последствиям, включая полный отказ тормозов. Эксперты выделяют три ключевые ошибки, которые допускают даже опытные водители, и объясняют, как их избежать, чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом.Читать далее
-
08.06.2026, 05:35
Двухэтажный поезд «Меридиан» с одноместными купе: как изменится комфорт на российских железных дорогах
В России готовится запуск двухэтажного поезда «Меридиан» с уникальными одноместными купе. Этот проект может изменить подход к комфорту и приватности на дальних маршрутах, а также задать новые стандарты для железнодорожных перевозок. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
07.06.2026, 16:49
Электросамокат, моноколесо или гироскутер: что выбрать для города и дачи
Личный электротранспорт уверенно занимает место в городском пространстве. Разбираемся, чем отличаются электросамокат, моноколесо и гироскутер, и какой вариант подойдет для разных целей. Практические советы помогут сделать осознанный выбор.Читать далее
-
07.06.2026, 16:36
Как выбрать диски для автомобиля: параметры, ошибки и советы для безопасной езды
Правильный выбор колесных дисков влияет не только на внешний вид, но и на безопасность, управляемость и ресурс подвески. В 2026 году требования к подбору дисков стали еще строже - разберем, как не ошибиться при покупке и на что обращать внимание.Читать далее
Похожие материалы
-
08.06.2026, 09:14
BMW официально прекратила выпуск автомобилей на «Автоторе» в Калининграде в 2022 году
В Калининграде обсуждают слухи о возобновлении сборки BMW, но на самом деле завод «Автотор» уже давно не выпускает эти автомобили. Почему бренд не спешит возвращаться, какие последствия для рынка и что происходит с гарантийным обслуживанием - объясняем, что важно знать сейчас. Мало кто знает, что формально структура BMW в России еще существует, но фактическая деятельность почти заморожена.Читать далее
-
08.06.2026, 08:33
ОСАГО: выплаты по ремонту авто ограничили 400 тысячами - что изменится для водителей
В России выплаты по ОСАГО теперь строго ограничены лимитом в 400 тысяч рублей за повреждение машины. Это решение упростит жизнь страховщикам, но может создать новые сложности для автовладельцев. Почему суды изменили подход, что делать, если денег на ремонт не хватает, и как это скажется на рынке - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что теперь взыскать недостающую сумму придется напрямую с виновника аварии.Читать далее
-
08.06.2026, 08:22
Что делать, если машина уходит под воду: разбор реальных сценариев
Случаи, когда автомобиль оказывается в воде, редки, но последствия могут быть фатальными. Эксперты провели серию тестов и выяснили, какие действия действительно спасают жизнь, а какие только создают иллюзию безопасности. Не прошли стороной и нюансы, которые часто игнорируют даже опытные водители. Читать далее
-
08.06.2026, 07:59
Почему альтернативный импорт в России снова на пике: Toyota и Mazda лидируют по спросу
В 2026 году российский рынок новых автомобилей переживает всплеск альтернативного импорта. Несмотря на доминирование китайских заводов, водители по-прежнему выбирают Toyota и Mazda. Эксперты объясняют причины и прогнозируют, как изменится ситуация к концу года.Читать далее
-
08.06.2026, 07:49
Российские инвесторы заняли все автозаводы, оставленные иностранными компаниями
Министр Антон Алиханов сообщил: все автозаводы, которые иностранные компании покинули в России, теперь работают с новыми российскими инвесторами. Это решение может изменить рынок и повлиять на доступность машин. Почему именно сейчас это важно для водителей и что будет с ценами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.06.2026, 07:41
Обоюдная вина в ДТП: как делят ответственность и что делать с выплатами
Когда оба водителя нарушили ПДД и случилось ДТП, мало кто знает, как делится ответственность и кто вправе рассчитывать на страховую выплату. Эксперты объяснили, почему не всегда виноваты оба поровну, как оспорить решение ГАИ и что делать, если страховка есть только у одного. Какие документы понадобятся, как действовать и что важно учесть - разбираемся в деталях. Советы специалистов помогут избежать ошибок и не потерять деньги.Читать далее
-
08.06.2026, 05:47
Три критические ошибки при замене тормозных колодок: как не остаться без тормозов
Неправильная замена тормозных колодок может привести к серьезным последствиям, включая полный отказ тормозов. Эксперты выделяют три ключевые ошибки, которые допускают даже опытные водители, и объясняют, как их избежать, чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом.Читать далее
-
08.06.2026, 05:35
Двухэтажный поезд «Меридиан» с одноместными купе: как изменится комфорт на российских железных дорогах
В России готовится запуск двухэтажного поезда «Меридиан» с уникальными одноместными купе. Этот проект может изменить подход к комфорту и приватности на дальних маршрутах, а также задать новые стандарты для железнодорожных перевозок. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
07.06.2026, 16:49
Электросамокат, моноколесо или гироскутер: что выбрать для города и дачи
Личный электротранспорт уверенно занимает место в городском пространстве. Разбираемся, чем отличаются электросамокат, моноколесо и гироскутер, и какой вариант подойдет для разных целей. Практические советы помогут сделать осознанный выбор.Читать далее
-
07.06.2026, 16:36
Как выбрать диски для автомобиля: параметры, ошибки и советы для безопасной езды
Правильный выбор колесных дисков влияет не только на внешний вид, но и на безопасность, управляемость и ресурс подвески. В 2026 году требования к подбору дисков стали еще строже - разберем, как не ошибиться при покупке и на что обращать внимание.Читать далее