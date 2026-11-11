Стоит ли переплачивать дилеру за подержанный автомобиль или выгоднее рискнуть и взять с рук?

11 ноября 2026, 15:51
Почему россияне в 206 году всё чаще покупают машины с пробегом у дилеров, хотя у частников они дешевле?
Почему россияне в 206 году всё чаще покупают машины с пробегом у дилеров, хотя у частников они дешевле?
Покупатели ищут новые возможности на рынке авто. Дилеры предлагают уникальные условия. Спрос на подержанные машины растет. Узнайте, что влияет на выбор покупателей.
В последние годы интерес к покупке автомобилей с пробегом у официальных дилеров заметно вырос. Россияне все чаще обращаются к дилерским центрам, предпочитая их частным продавцам. Причины такого выбора разнообразны, но ключевыми остаются надежность и уверенность в безопасности сделки.
Согласно данным Авито Авто, около четверти покупателей выбирают дилеров из-за юридической прозрачности оформления. Еще примерно столько же ценят гарантию на отсутствие скрытых дефектов, которую предоставляют автосалоны. Немаловажным фактором становится и широкий выбор моделей - возможность подобрать подходящий вариант среди множества предложений привлекает почти каждого четвертого клиента.
Дополнительные стимулы для покупателей - специальные акции и выгодные предложения. Скидки, льготные условия автокредитования, подарочные комплекты шин или оформление КАСКО - все это делает покупку у дилера более привлекательной. Кроме того, многие отмечают профессиональные консультации, которые помогают сделать осознанный выбор и избежать ошибок при покупке.
Средняя стоимость автомобиля с пробегом у дилера в 2026 году составляет около 1,92 миллиона рублей. При этом наибольший рост спроса зафиксирован в Краснодарском крае, Самарской области, а также в Москве и Санкт-Петербурге. В этих регионах число сделок увеличилось на десятки процентов по сравнению с прошлым годом.
Частные продавцы по-прежнему предлагают более низкие цены, однако риски при таких сделках значительно выше. Большинство автомобилей, реализуемых через дилерские центры, проходят тщательную проверку истории и технического состояния. Специальные отметки, такие как «Проверенный партнер», «Фиксированная цена» и «Документы проверены», помогают покупателям быстро ориентироваться в предложениях и выбирать наиболее надежные варианты.
За последний год спрос на подержанные автомобили у дилеров вырос более чем на 15%. Многие автосалоны активно внедряют новые сервисы: доставка автомобилей, онлайн-подбор через платформу Авито Селект и другие цифровые инструменты. Это позволяет сделать процесс покупки максимально удобным и прозрачным для клиента.
Дилеры продолжают расширять свое присутствие на онлайн-платформах, где можно не только выбрать автомобиль, но и проверить его историю, оформить сделку и получить дополнительные гарантии. Такой подход способствует дальнейшему росту доверия к рынку подержанных машин и стимулирует развитие новых сервисов для покупателей.
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