Стоит ли переплачивать дилеру за подержанный автомобиль или выгоднее рискнуть и взять с рук?

Почему россияне в 206 году всё чаще покупают машины с пробегом у дилеров, хотя у частников они дешевле?

Покупатели ищут новые возможности на рынке авто. Дилеры предлагают уникальные условия. Спрос на подержанные машины растет. Узнайте, что влияет на выбор покупателей.

Покупатели ищут новые возможности на рынке авто. Дилеры предлагают уникальные условия. Спрос на подержанные машины растет. Узнайте, что влияет на выбор покупателей.

В последние годы интерес к покупке автомобилей с пробегом у официальных дилеров заметно вырос. Россияне все чаще обращаются к дилерским центрам, предпочитая их частным продавцам. Причины такого выбора разнообразны, но ключевыми остаются надежность и уверенность в безопасности сделки.

Согласно данным Авито Авто, около четверти покупателей выбирают дилеров из-за юридической прозрачности оформления. Еще примерно столько же ценят гарантию на отсутствие скрытых дефектов, которую предоставляют автосалоны. Немаловажным фактором становится и широкий выбор моделей - возможность подобрать подходящий вариант среди множества предложений привлекает почти каждого четвертого клиента.

Дополнительные стимулы для покупателей - специальные акции и выгодные предложения. Скидки, льготные условия автокредитования, подарочные комплекты шин или оформление КАСКО - все это делает покупку у дилера более привлекательной. Кроме того, многие отмечают профессиональные консультации, которые помогают сделать осознанный выбор и избежать ошибок при покупке.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом у дилера в 2026 году составляет около 1,92 миллиона рублей. При этом наибольший рост спроса зафиксирован в Краснодарском крае, Самарской области, а также в Москве и Санкт-Петербурге. В этих регионах число сделок увеличилось на десятки процентов по сравнению с прошлым годом.

Частные продавцы по-прежнему предлагают более низкие цены, однако риски при таких сделках значительно выше. Большинство автомобилей, реализуемых через дилерские центры, проходят тщательную проверку истории и технического состояния. Специальные отметки, такие как «Проверенный партнер», «Фиксированная цена» и «Документы проверены», помогают покупателям быстро ориентироваться в предложениях и выбирать наиболее надежные варианты.

За последний год спрос на подержанные автомобили у дилеров вырос более чем на 15%. Многие автосалоны активно внедряют новые сервисы: доставка автомобилей, онлайн-подбор через платформу Авито Селект и другие цифровые инструменты. Это позволяет сделать процесс покупки максимально удобным и прозрачным для клиента.

Дилеры продолжают расширять свое присутствие на онлайн-платформах, где можно не только выбрать автомобиль, но и проверить его историю, оформить сделку и получить дополнительные гарантии. Такой подход способствует дальнейшему росту доверия к рынку подержанных машин и стимулирует развитие новых сервисов для покупателей.