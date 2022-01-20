Почему россияне все чаще выбирают китайские автомобили. Неужели они так хороши?
Фото: autobala.com
По итогам только что завершившегося года, в России продано 115 700 автомобилей китайских марок. Суммарно они вошли в ТОП-5 популярных в нашей стране брендов и заняли 7% рынка, опередив, таким образом, американские марки и вплотную приблизившись к японским (данные AEB).
Рывок, надо признать, сильный. Компании из КНР на рынке уже давно, но все минувшие годы их доля выше 3% не поднималась. По свидетельству экспертов, повышенный интерес к машинам из Поднебесной проявился на фоне дефицита автомобилей европейских и корейских марок, но это не единственная причина.
Россиянам, стремящимся во что бы то ни стало обновить свой автопарк «здесь и сейчас, предлагается не суть как много вариантов. Либо купить с переплатой в 20-30% машины европейских-японских-корейских марок, либо обратить свой взор «китайцев». Второй вариант показался людям не таким уж и страшным – у «китайцев» зачастую более-менее приемлемая цена, богатые комплектации, современный дизайн и качество сборки, которое за последние годы выросло на глазах.
«Сегодня мы отчетливо видим, что автопром Поднебесной вышел на кардинально новый уровень, - говорит Георгий Вихров, независимый аналитик. - За последние 5-6 лет их автопроизводители достигли таких результатов, к которым «некитайские» конкуренты идут 15-20 лет. Это, например, касается смены модельного ряда раз в 3-4 года».
Не случайно, как нам кажется, интерес к китайским машинам проявили в Минобороны РФ. В прошлом году прошла пусть и не подтвержденная официально Haval новость о том, что несколько внедорожников H9 вступили в ряды российской армии. И, дескать, это только начало возможных крупных закупок.
Начали с пикапов
Первые китайские ласточки появились на отечественном рынке в 2004-2005 г.г. Хорошо помню наше всеобщее удивление при виде утилитарных пикапов Great Wall Deer и внедорожников Hover. Видно было, что продукция сырая, но тем не менее без внимания ее не оставили – за год раскупили 4070 машин доселе неслыханной марки.
Тем же 2005-м отмечен выход марки Chery. Да, получилось не густо, всего 476 автомобилей, зато компания смогла представить сразу несколько моделей, что называется, выбирай. В середине года начала работать компания-импортер в Новосибирске, а в ноябре — в Москве. Львиная доля продаж (400 ед.) пришлась на малышку Chery QQ/Sweet, остальное — за моделями Tiggo (61 ед.), Oriental Son (8 ед.) и Amulet (7 ед.). Довольно быстро было принято решение о сборке Amulet в Новосибирске.
Наконец, робкий шаг сделал концерн BYD. С ноября 2005-го он начал продажи одного-единственного автомобильчика Flyer – было реализовано 152 ед. Но уже на следующий год компактный хэтчбек разошелся тиражом 1 694 ед., и, к сожалению, продолжил свой путь в одиночку.
Далее были Hafei, Dadi, Tianma, Tianye, Changfeng, JMC, но все они, в силу откровенно слабых и некачественных продуктов, задержаться в России не сумели. Долгое время термин «китайский автомобиль» воспринимался почти как ругательство, а владельцы оправдывали покупку единственной причиной - низкой стоимостью.
Как в свое время поведал в интервью Forbes Алексей Резников, владелец компании «Ирито», первой в РФ занявшейся импортом «китайцев», в 2007 году его компания продала в России 14 000 машин Great Wall, BYD и FAW, и это принесло10 млн долларов чистой прибыли.
«Большая китайская тройка»
На начало 2022 года в России официально работают 12 китайских компаний. При этом, согласно данным агентства «Автостат», 87% от общего количества китайских машин, реализованных в нашей стране в прошлом году, пришлось всего на 3 бренда – Haval, Chery и Geely. Первый реализовал 39 126 автомобилей – это на 125% больше, чем в пандемийно-тихом 2020-м и 12 место в отечественном ТОП-25.
В спину дышал Chery с годовым результатом 37 118 ед. (+224% и 13 место). И это без учета показателя премиального суббренда Exeed, машинами которого в прошлом году себя порадовали 3 756 россиян (+1562%). Свою маленькую победу отпраздновали и в компании Geely, которые продали на нашем рынке 24 587 ед. (+59% и 17 место). Этого результата хватило для того, чтобы оставить позади таких именитых соперников, как Lexus, Audi, Suzuki, Volvo, Peugeot, Citroen и иже с ними.
Причем, массовый сегмент не значит откровенно бюджетный. У гостей из КНР много моделей, которые заселили собой средний, средний+ и даже премиальный секторы. Так, например, в модельной линейке лидера – Haval мы обнаруживаем кроссоверы по ценам, сопоставимым с теми же «корейцами» и «европейцами»: Haval F7 (1 749 000-2 299 000 рублей), F7x (1 899 000- 2 299 000 рублей), H9 (3 214 000-3 414 000 рублей). Под стать и предложения Chery/Geely: Tiggo 7 Pro (от 1 639 900 рублей), Chery Toggo 8 (от 1 779 900 рублей), Toggo 8 Pro (от 1 869 900 рублей), Atlas Pro (от 2 099 900 рублей), Tugella (от 2 769 900 рублей).
Только «электро-болячки»?
Еще недавно автовладельцы сталкивались с незначительными поломками китайских машин уже в первый год эксплуатации. Сегодня таких рекламаций почти не слышно. Отдельные автопроизводители дают на китайские автомобили 5-летнюю (150 тыс. км пробега) и даже 7-летнюю гарантию или 200 тыс. км пробега (что наступит раньше).
Их уже не остановить?
Помню, в 2007-м мы с товарищами тестировали один из внедорожников Great Wall, и представитель дилерского центра, присутствовавший на мероприятии, пообещал, что через 10 лет мы «китайцев» не узнаем. Пророк – не иначе. Да, ошибся человек на пару-тройку лет, но ведь свершилось! Возникает естественный вопрос: следует ли ожидать от китайского автопрома дальнейшего завоевания российского рынка?
Эксперты практически единодушны, полагая, что в течение 3-5 лет «китайцы» займут ту же долю рынка, что на данный момент корейские модели. Анна Уткина: «Доля брендов из КНР на российском авторынке в ближайшие годы может достигнуть 12-15%. Дальнейшее увеличение количества китайских автомобилей на наших дорогах будет обеспечиваться за счет моделей массового сегмента. Повышение конкуренции на рынке, вызванное появлением новых игроков, способно ускорить разработку новых технологий, увеличивающих комфорт и безопасность автомобиля».
«Скорее всего, китайские автопроизводители в 2022 году еще прибавят, - говорит Сергей Целиков, генеральный директор аналитического агентства «Автостат». - Думаю, 150 000 ед. суммарно продадут. И это будет на 20-25% больше, чем в 2021-м. При этом доля рынка таких машин вырастет до 8,5-9%. Все логично: модельный ряд у них уже хороший, а будут ещё новинки. Цена в рынке, накруток да «допах» у «китайских» дилеров минимум. Так что есть за счёт чего расти».
Новинки-2022
Не исключено, что в 2022-м список прирастет новыми ДЦ. Тем более что китайские автоконцерны уже анонсировали в 2022-м расширение модельных рядов. Так, например, компания Haval должна привезти в Россию рамный внедорожник Tank 300 и кроссовер с полуавтопилотом Monster. Также к концу года бренд запустит завод, который обеспечит производство двигателей для более 90% автомобилей Haval.
Коллеги из Geely уже поведали о новом среднеразмерном SUV Monjaro, который станет флагманской моделью марки и будет первым Geely в сегменте D-SUV. Плюс свежая модификация Atlas Pro. Бренд Dongfeng представит во II половине года перелицованную копию японского пикапа Nissan Navara под своим названием Rich – ОТТС уже оформлено.
Из «большой китайской тройки» новинок больше всего у Chery. В I квартале 2022-го стартуют продажи Exeed LX, затем (во II квартале) ожидается Tiggo 4 Pro, далее (III квартал) дебют Omoda 5, а под занавес года (IV квартал) в РФ должен приехать электро-кроссовер, но это пока что не точно.
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