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20 января 2022, 16:00

Почему россияне все чаще выбирают китайские автомобили. Неужели они так хороши?

Россияне вошли во вкус. Ничтоже сумняшеся мы все чаще заказываем блюда из китайского меню, щуримся как азиаты, вкушая не свойственную нам пищу, но в целом довольны.
Фото: foxnews.com
Почему россияне все чаще выбирают китайские автомобили Неужели они так хороши
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Фото: autobala.com

По итогам только что завершившегося года, в России продано 115 700 автомобилей китайских марок. Суммарно они вошли в ТОП-5 популярных в нашей стране брендов и заняли 7% рынка, опередив, таким образом, американские марки и вплотную приблизившись к японским (данные AEB).

Рывок, надо признать, сильный. Компании из КНР на рынке уже давно, но все минувшие годы их доля выше 3% не поднималась. По свидетельству экспертов, повышенный интерес к машинам из Поднебесной проявился на фоне дефицита автомобилей европейских и корейских марок, но это не единственная причина.

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Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом», говорит: «Мы видим рост популярности автомобильных брендов из КНР, и в этом ничего удивительного. Во-первых, временное сокращение объемов производства, обусловленное дефицитом микрочипов, привело к значительному повышению цен большинство автомобилей, тогда как стоимость китайских моделей увеличилась не столь заметно. Во-вторых, общее качество сборки и уровень технологичности автомобилей из Китая за последние годы существенно улучшились, что позволило китайским брендам эффективнее «продвигать» свою продукцию на зарубежных рынках. В-третьих, техническое обслуживание автомобилей обойдется их владельцам дешевле по сравнению с конкурентами».

Россиянам, стремящимся во что бы то ни стало обновить свой автопарк «здесь и сейчас, предлагается не суть как много вариантов. Либо купить с переплатой в 20-30% машины европейских-японских-корейских марок, либо обратить свой взор «китайцев». Второй вариант показался людям не таким уж и страшным – у «китайцев» зачастую более-менее приемлемая цена, богатые комплектации, современный дизайн и качество сборки, которое за последние годы выросло на глазах.

«Сегодня мы отчетливо видим, что автопром Поднебесной вышел на кардинально новый уровень, - говорит Георгий Вихров, независимый аналитик. - За последние 5-6 лет их автопроизводители достигли таких результатов, к которым «некитайские» конкуренты идут 15-20 лет. Это, например, касается смены модельного ряда раз в 3-4 года».

Не случайно, как нам кажется, интерес к китайским машинам проявили в Минобороны РФ. В прошлом году прошла пусть и не подтвержденная официально Haval новость о том, что несколько внедорожников H9 вступили в ряды российской армии. И, дескать, это только начало возможных крупных закупок.

Начали с пикапов

Первые китайские ласточки появились на отечественном рынке в 2004-2005 г.г. Хорошо помню наше всеобщее удивление при виде утилитарных пикапов Great Wall Deer и внедорожников Hover. Видно было, что продукция сырая, но тем не менее без внимания ее не оставили – за год раскупили 4070 машин доселе неслыханной марки. 

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Почему заход на российских рынок был сделан именно с пикапов, не до конца понятно. Но «грейтволовским» машинам подыграли «адмиралы» от компании Tianye. В том же 2005-м россияне опробовали 1 610 пикапов Tianye Admiral, и таким образом, марка уверенно заняла 2 место среди китайских производителей, а сборка машин была налажена в Бийске. Опять же с пикапов решила прощупать рынок РФ фирма XinKai. Правда, уже на старте ее ждала неудача: распродав пробные 425 машин XinKai, дилеры отказались от сотрудничества - слишком низкое качество…

Тем же 2005-м отмечен выход марки Chery. Да, получилось не густо, всего 476 автомобилей, зато компания смогла представить сразу несколько моделей, что называется, выбирай. В середине года начала работать компания-импортер в Новосибирске, а в ноябре — в Москве. Львиная доля продаж (400 ед.) пришлась на малышку Chery QQ/Sweet, остальное — за моделями Tiggo (61 ед.), Oriental Son (8 ед.) и Amulet (7 ед.). Довольно быстро было принято решение о сборке Amulet в Новосибирске.

Наконец, робкий шаг сделал концерн BYD. С ноября 2005-го он начал продажи одного-единственного автомобильчика Flyer – было реализовано 152 ед. Но уже на следующий год компактный хэтчбек разошелся тиражом 1 694 ед., и, к сожалению, продолжил свой путь в одиночку. 

Далее были Hafei, Dadi, Tianma, Tianye, Changfeng, JMC, но все они, в силу откровенно слабых и некачественных продуктов, задержаться в России не сумели. Долгое время термин «китайский автомобиль» воспринимался почти как ругательство, а владельцы оправдывали покупку единственной причиной - низкой стоимостью.

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Но время шло, российский потребитель потихоньку жирел-богател и уже не хотел размениваться на дешевые игрушки. В результате остались те китайские марки, кто сумел заинтересовать нашего потребителя относительно неплохими и доступными машинами, кто организовал в РФ сборочные производства и обзавелся фирменной дилерской сетью (со всеми отсюда вытекающими).

Как в свое время поведал в интервью Forbes Алексей Резников, владелец компании «Ирито», первой в РФ занявшейся импортом «китайцев», в 2007 году его компания продала в России 14 000 машин Great Wall, BYD и FAW, и это принесло10 млн долларов чистой прибыли.

«Большая китайская тройка»

На начало 2022 года в России официально работают 12 китайских компаний. При этом, согласно данным агентства «Автостат», 87% от общего количества китайских машин, реализованных в нашей стране в прошлом году, пришлось всего на 3 бренда – Haval, Chery и Geely. Первый реализовал 39 126 автомобилей – это на 125% больше, чем в пандемийно-тихом 2020-м и 12 место в отечественном ТОП-25.

В спину дышал Chery с годовым результатом 37 118 ед. (+224% и 13 место). И это без учета показателя премиального суббренда Exeed, машинами которого в прошлом году себя порадовали 3 756 россиян (+1562%). Свою маленькую победу отпраздновали и в компании Geely, которые продали на нашем рынке 24 587 ед. (+59% и 17 место). Этого результата хватило для того, чтобы оставить позади таких именитых соперников, как Lexus, Audi, Suzuki, Volvo, Peugeot, Citroen и иже с ними.

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По сути, «китайцы» сегодня становятся новыми «корейцами», активно наращивая предложения и расширяя свои модельные ряды. Об этом говорит и Анна Уткина: «Китайские автомобили могут успешно конкурировать с корейскими моделями, которые широко представлены в массовом сегменте». Именно он, по словам эксперта, является наиболее перспективным для китайских машин.

Причем, массовый сегмент не значит откровенно бюджетный. У гостей из КНР много моделей, которые заселили собой средний, средний+ и даже премиальный секторы. Так, например, в модельной линейке лидера – Haval мы обнаруживаем кроссоверы по ценам, сопоставимым с теми же «корейцами» и «европейцами»: Haval F7 (1 749 000-2 299 000 рублей), F7x (1 899 000- 2 299 000 рублей), H9 (3 214 000-3 414 000 рублей). Под стать и предложения Chery/Geely: Tiggo 7 Pro (от 1 639 900 рублей), Chery Toggo 8 (от 1 779 900 рублей), Toggo 8 Pro (от 1 869 900 рублей), Atlas Pro (от 2 099 900 рублей), Tugella (от 2 769 900 рублей).

Только «электро-болячки»?

Еще недавно автовладельцы сталкивались с незначительными поломками китайских машин уже в первый год эксплуатации. Сегодня таких рекламаций почти не слышно. Отдельные автопроизводители дают на китайские автомобили 5-летнюю (150 тыс. км пробега) и даже 7-летнюю гарантию или 200 тыс. км пробега (что наступит раньше).

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В надёжности двигателей, устанавливаемых на машины из КНР, сомнений все меньше, ведь в Поднебесной лицензионным производством занимаются не менее 20 лет, да и двигатели сугубо китайского производства сегодня проявляют чудеса живучести в наших условиях. Самые распространенные «болячки», судя по форумам, элементы электрооборудования, «севший» аккумулятор, «глюки» сигнализации да коррозионные очаги на кузове, появляющиеся после 5 лет эксплуатации.

Их уже не остановить?

Помню, в 2007-м мы с товарищами тестировали один из внедорожников Great Wall, и представитель дилерского центра, присутствовавший на мероприятии, пообещал, что через 10 лет мы «китайцев» не узнаем. Пророк – не иначе. Да, ошибся человек на пару-тройку лет, но ведь свершилось! Возникает естественный вопрос: следует ли ожидать от китайского автопрома дальнейшего завоевания российского рынка?

Эксперты практически единодушны, полагая, что в течение 3-5 лет «китайцы» займут ту же долю рынка, что на данный момент корейские модели. Анна Уткина: «Доля брендов из КНР на российском авторынке в ближайшие годы может достигнуть 12-15%. Дальнейшее увеличение количества китайских автомобилей на наших дорогах будет обеспечиваться за счет моделей массового сегмента. Повышение конкуренции на рынке, вызванное появлением новых игроков, способно ускорить разработку новых технологий, увеличивающих комфорт и безопасность автомобиля».

«Скорее всего, китайские автопроизводители в 2022 году еще прибавят, - говорит Сергей Целиков, генеральный директор аналитического агентства «Автостат». - Думаю, 150 000 ед. суммарно продадут. И это будет на 20-25% больше, чем в 2021-м. При этом доля рынка таких машин вырастет до 8,5-9%. Все логично: модельный ряд у них уже хороший, а будут ещё новинки. Цена в рынке, накруток да «допах» у «китайских» дилеров минимум. Так что есть за счёт чего расти».

Новинки-2022

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Китайскими автомобилями в последние годы стали заниматься в том числе лидеры российского авторитейла, которые раньше специализировались на «премиуме», - «АвтоСпецЦентр», Major Auto, «Ключавто», Fresh Auto и др. К примеру, в 2020 году было открыто 406 новых ДЦ, из которых 211 решили продавать китайские модели. Согласно данным ООО «Хавейл Мотор Рус», за последние 2 года дилерская сеть Haval увеличилась более чем в 3 раза, и на сегодняшний день насчитывает 107 официальных центров – далеко не у каждого европейского или японского бренда есть такое количество партнеров.

Не исключено, что в 2022-м список прирастет новыми ДЦ. Тем более что китайские автоконцерны уже анонсировали в 2022-м расширение модельных рядов. Так, например, компания Haval должна привезти в Россию рамный внедорожник Tank 300 и кроссовер с полуавтопилотом Monster. Также к концу года бренд запустит завод, который обеспечит производство двигателей для более 90% автомобилей Haval.

Коллеги из Geely уже поведали о новом среднеразмерном SUV Monjaro, который станет флагманской моделью марки и будет первым Geely в сегменте D-SUV. Плюс свежая модификация Atlas Pro. Бренд Dongfeng представит во II половине года перелицованную копию японского пикапа Nissan Navara под своим названием Rich – ОТТС уже оформлено.

Из «большой китайской тройки» новинок больше всего у Chery. В I квартале 2022-го стартуют продажи Exeed LX, затем (во II квартале) ожидается Tiggo 4 Pro, далее (III квартал) дебют Omoda 5, а под занавес года (IV квартал) в РФ должен приехать электро-кроссовер, но это пока что не точно.

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