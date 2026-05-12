Автор: Элина Градова

12 мая 2026, 18:24

Почему российские водители массово отключают систему Start-Stop в авто

Скрытые риски и неожиданные последствия - стоит ли доверять Start-Stop?

Многие автомобили оснащены системой Start-Stop. Водители часто отключают ее вручную. Причины такого выбора вызывают споры. Эксперты объясняют, что стоит за этим решением.

В последние годы система Start-Stop стала стандартом даже для бюджетных автомобилей, однако отношение к ней среди российских водителей остается неоднозначным. Производители внедряют эту технологию для снижения расхода топлива и уменьшения вредных выбросов, но на практике многие автолюбители предпочитают отключать ее сразу после запуска двигателя.

Как сообщает njcar.ru, больше всего вопросов возникает при движении по городу. В условиях пробок мотор вынужден часто останавливаться и запускаться вновь, что вызывает опасения за ресурс аккумулятора и стартера. Ранее подобные системы встречались редко и требовали серьезных доработок конструкции. Современные версии Start-Stop работают быстрее и надежнее, самостоятельно выключая двигатель при полной остановке и мгновенно возвращая его к жизни, когда водитель готов продолжить путь.

Несмотря на технический прогресс, споры вокруг этой функции не утихают. Одни водители спокойно пользуются системой ежедневно, другие уверены, что постоянные циклы запуска и остановки негативно сказываются на состоянии аккумулятора и стартера. Именно поэтому многие предпочитают держать Start-Stop выключенной, особенно в городских условиях.

Появление Start-Stop заметно изменило конструкцию современных машин. Обычные стартеры и стандартные аккумуляторы не справляются с возросшей нагрузкой. Для работы в режиме частых перезапусков производители устанавливают усиленные стартеры и аккумуляторы с увеличенной емкостью и быстрой зарядкой. Это особенно важно для мягких гибридов, где электроника продолжает потреблять энергию даже после остановки мотора.

Однако полностью избежать износа не удается. Со временем стартер начинает перегреваться, а аккумулятор теряет емкость. Поэтому многие водители предпочитают отключать систему вручную, чтобы продлить срок службы ключевых компонентов.

Производители уверяют, что современные комплектации рассчитаны на такие нагрузки. Электроника не активирует Start-Stop, пока двигатель не прогреется, а аккумулятор не получит необходимый заряд. Благодаря этому масло в моторе остается теплым, и повторный запуск проходит мягко, без лишнего износа.

Тем не менее, особенности работы системы полностью устранить не удалось. После остановки требуется небольшая пауза для повторного запуска двигателя - обычно чуть больше секунды. В большинстве случаев водители не замечают этой задержки, но в экстренных ситуациях она может сыграть негативную роль. Например, если нужно срочно начать движение, даже короткая пауза способна повлиять на безопасность.

Таким образом, несмотря на все преимущества Start-Stop, российские водители продолжают сомневаться в ее необходимости и часто предпочитают отключать систему, полагаясь на собственный опыт и интуицию.

