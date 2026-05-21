Автор: Мария Степанова

21 мая 2026, 19:12

Почему российские водители возвращаются к самостоятельному ремонту авто в гараже

Кризис вынуждает экономить: какие операции сегодня действительно стоит делать своими руками

В условиях роста цен на обслуживание все больше автомобилистов в России берутся за ремонт машин своими руками. Какие процедуры доступны без спецоборудования, и почему тренд на гаражный ремонт снова актуален - разбираемся в деталях.

В последние годы российские автомобилисты всё чаще возвращаются к самостоятельному ремонту машин в гаражах. Причина проста: очередной экономический кризис заметно ударил по кошелькам, и услуги автосервисов стали для многих недоступной роскошью. Теперь простейшие работы по обслуживанию и ремонту авто снова переходят в руки владельцев, а сложные задачи по-прежнему доверяют профессионалам.

Традиция гаражного ремонта, знакомая ещё по временам СССР, вновь становится актуальной. Если раньше считалось, что даже замена масла — дело для мастера, то сегодня базовый набор инструментов и немного времени позволяют выполнить большинство простых процедур. Классическое техническое обслуживание — замена моторного масла, фильтров, свечей зажигания, воздушного и салонного фильтров — не требует особых навыков. Для этого достаточно стандартного набора ключей и отверток, а если чего-то не хватает, всегда можно обратиться к соседу по гаражу.

Не стоит забывать о таких операциях, как продувка корпуса воздушного фильтра с помощью компрессора или тщательная очистка подтёков масла, чтобы избежать неприятного запаха. Эта задача под силу практически каждому, кто хоть раз держал инструмент в руках. Замена тормозных колодок также не вызывает особых сложностей: обучающие видео доступны в интернете, домкрат есть почти в каждом багажнике. Аналогично обстоит дело и с заменой тормозных дисков.

Однако есть работы, которые без специального оборудования выполнить сложно. Например, замена элементов подвески — рычагов, шаровых опор, сайлентблоков — требует либо подъёмника, либо смотровой ямы, а также значительных физических усилий. Даже если организовать работу самостоятельно, после таких процедур часто требуется профессиональная регулировка развала-схождения.

К работам, доступным для самостоятельного выполнения, можно отнести замену антифриза, чистку радиатора, частичную замену жидкости ГУР, очистку и смазку клемм аккумулятора, замену лампочек, мелкий ремонт электропроводки, смазку дверных замков и фиксаторов. Даже замена двери или крыла на некоторых моделях не требует обращения в сервисный центр — достаточно найти подходящую деталь по цвету.

Судя по всему, возвращение к самостоятельному ремонту — это не просто временная мера, а устойчивая тенденция. По данным статистики, спрос на базовые инструменты и расходники для ТО заметно вырос. Это может свидетельствовать о том, что российские водители готовы взять на себя ответственность за техническое состояние своих машин. Важное примечание: самостоятельный ремонт требует осторожности и соблюдения техники безопасности. А если нет уверенности в своих силах — лучше всё же обратиться к специалистам.

Интересно, что подобная тенденция наблюдается не только в России. В других странах, где расходы на техническое обслуживание также растут, владельцы машин часто берутся за простейшие работы самостоятельно. Это позволяет не только экономить, но и лучше понимать устройство собственного автомобиля. Кстати, если говорить о новых правилах и изменениях для водителей, стоит обратить внимание на то, как и зачем менять документы на авто, штрафы и срок в 10 дней.

