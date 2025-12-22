Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

22 декабря 2025, 06:13

Почему руль в одних странах справа, а в других слева история и причины

Как политические решения и традиции изменили расположение руля в автомобилях – неожиданные факты

Почему в одних странах руль справа, а в других слева? Как исторические события и культура повлияли на выбор стороны? Какие неожиданные причины скрываются за этим решением? Ответы удивят даже опытных автолюбителей.

Сегодня автомобили с правым и левым рулем встречаются по всему миру, но мало кто задумывается, почему так сложилось. История этого вопроса уходит корнями в прошлое, где традиции, политика и даже социальные устои играли не последнюю роль. Как выяснил 110km.ru, вопреки распространенному мнению, расположение руля не всегда напрямую зависело от направления движения на дорогах.

В начале XX века в Европе и России можно было встретить машины с рулем справа, несмотря на то, что движение было правосторонним. Например, знаменитый Руссо-Балт К-12/20, который сейчас хранится в московском Политехническом музее, имел именно такое расположение. В России правостороннее движение закрепили еще в XVIII веке, но это не мешало автопроизводителям устанавливать руль справа.

Причины такого выбора были весьма прагматичными. Водителю было удобнее управлять машиной и обслуживать ее, не выходя на проезжую часть. Кроме того, при аварии основной удар приходился на левую сторону, что повышало шансы водителя остаться невредимым. В те времена аристократы не садились рядом с водителем — это место считалось предназначенным для прислуги, и безопасность переднего пассажира не ставилась во главу угла.

Ситуация начала меняться с появлением массового автопрома в США. В 1907 году Генри Форд выпустил Ford T с рулем слева. В Америке пассажирское сиденье чаще занимал друг или спутница, а не слуга, поэтому забота о безопасности сместилась в сторону пассажира. К тому же рычаги управления стали размещать на рулевой колонке, что упростило вождение.

В СССР праворульные автомобили выпускались до начала 1930-х годов. Переломным моментом стало появление моделей ГАЗ А и ГАЗ АА, после чего начался массовый переход на левый руль. В 1936 году был принят официальный запрет на эксплуатацию машин с рулем справа, что стало не только техническим, но и политическим шагом. Власти стремились избавиться от старых автомобилей, купленных до революции или в годы НЭПа.

В Европе процесс перехода на левый руль шел постепенно. Германия одной из первых полностью перешла на новую схему, а Франция, Италия и Чехословакия еще долго выпускали автомобили с рулем справа. После Второй мировой войны на европейских дорогах стало больше американских и немецких машин, что ускорило переход к левому рулю. Италия стала одной из первых стран, где это нововведение прижилось.

Великобритания и ее бывшие колонии сохранили традицию левостороннего движения и, соответственно, правого руля. Для этих рынков производители выпускали специальные версии автомобилей. В Швеции правый руль оставался стандартом до 1962 года, пока количество импортных машин не стало критическим, и страна не перешла на левый руль, чтобы не идти вразрез с остальной Европой.

Советский Союз активно экспортировал автомобили с правым рулем в страны Африки, где дорожные стандарты были разными. Жигули, Москвичи и Волги с правым рулем встречались на дорогах этих государств еще долгое время.

Сегодня правый руль сохранился в странах с левосторонним движением — это Великобритания, Япония, Австралия и некоторые государства Юго-Восточной Азии. В остальных регионах мира левый руль стал стандартом, а исторические причины такого выбора до сих пор вызывают интерес у автолюбителей и экспертов.

