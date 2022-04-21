Почему рынок подержанных автомобилей в Европе начинает разрушаться
Как ни странно, это связано с кризисом на Украине. Суть в следующем: подержанные автомобили в возрасте 7 лет и старше традиционно всегда были не интересны местным автомобилистам и потому их было принято экспортировать, преимущественно в страны Восточной Европы - такие, как Польша, Румыния, Болгария, страны Балтии, Белоруссия и Украина. А поскольку спрос там в последнее время резко упал, бельгийские продавцы стали терпеть убытки. Масла в огонь добавляет тот факт, что в последнее время машины сектора «б/у» стали заметно дороже.
Эксперты приводят пример: если вы сегодня решите обменять видавший виды автомобиль с остаточной стоимостью 5000 евро на более свежую модель стоимостью 15 000 евро, то доплатите, в среднем, на 3000 евро больше, чем в начале текущего года.
Мыслей о новых машинах все меньше
По словам эксперта, потребитель сегодня ищет более дешевые варианты, нежели раньше, например, за 15 000 евро или меньше, но, к сожалению, найти такие варианты почти невозможно.
«Есть еще одна проблема, - говорит Анри де Хемптин. - Мы экспортируем старые автомобили в Восточную Европу через бельгийских дилеров, которые работают напрямую с покупателями из региона. Однако из-за военных действий на территории Украины спрос почти полностью прекратился, да и с логистикой теперь большие проблемы».
В автосалонах тихо как никогда
«Цены на относительно свежие подержанные автомобили постоянно растут, - говорит Филип Рилант из Федерации мобильности Traxio. – Такие машины остаются в основном на внутреннем рынке Бельгии и других стран ЕС. При этом за последние 6 месяцев они подорожали на целых 15%. Конечно, многое зависит от возраста автомобиля, марки и пробега, но в любом случае обмен, например, автомобиля 8-летней давности на более новую «двухлетку» становится не таким выгодным, как было еще недавно. Люди стали воздерживаться от подобных обменов».
Пострадали африканцы
До недавних пор страны Евросоюза с удовольствием отгружали старые машины за свои пределы – преимущественно в Восточную Европу и Африку, где не действуют строгие экологические законы. Это, как правило, те модели, которые не проходили по экологическим нормативам TUV (Германия), а также дизельные модификации.
Согласно данным Autozeitung, более половины из 14 млн подержанных автомобилей, экспортированных в период с 2015 по 2018 годы, отправились на африканский континент, меньшая часть попала в Восточную Европу, Азию, Латинскую Америку и Ближний Восток. При этом среди таких машин оказалось приличное количество технически неисправных, что привело к увеличению числа ДТП в таких странах, как Бурунди, Малави, Нигерия и Зимбабве.
Исследование, проведенное правительством Нидерландов, показало, что большинство экспортированных подержанных автомобилей было в возрасте от 16 до 20 лет, то есть они даже не соответствовали стандартам выхлопа «Евро-4».
Дизельные проблемы
Специалисты говорят, что в последние годы значительно увеличился экспорт из Европы подержанных автомобилей, работающих на дизтопливе. Причина - бывшие в употреблении дизели все труднее продать в Германии, особенно с нормами выхлопных газов «Евро 5» и ниже. «Следует признать, что подержанные дизели указанного стандарта на самом деле больше не продаются», - заявил Курт Крёгер, глава гамбургской автомобильной торговой группы Dello.
Совсем по-другому в Германии. Здесь в феврале 2022-го продажи подержанных дизельных версий, отвечающих нормативу «Евро-5» упали на 26%. В то время как бензиновый двигатель находит нового владельца в среднем после 83 дней с момента выставления на продажу, покупатель на дизель себя объявляет, в среднем, на 102-й день. Столь долгие сроки продавцам не выгодны, куда интереснее отправлять бэушные машины за пределы ЕС.
Немного о себе
Нельзя назвать радужной и картину на российском рынке подержанных автомобилей. Здесь также заметно снижение объемов продаж, пусть и не столь сильно, как в случае с новыми машинами. Эксперты пророчат к концу 2022 года падение в секторе «б/у» в размере 20-25%, притом, что по свежим автомобилям ожидается чуть ли не 50-процентный спад.
При этом тренд этой весны – перераспределение потребительского спроса с рынка новых машин в сторону свежих подержанных возрастом 3-5 лет. По итогам трех недель апреля 2022-го, пишет «Коммерсант», скорость продажи «трехлеток» относительно начала года увеличилась втрое.
Специалисты прогнозируют возможный дефицит автомобилей на рынке подержанных моделей. Причина: приличное количество автомобилей с пробегом продается при покупке нового автомобиля или более нового подержанного, а эти возможности вскоре будут ограничены.
В прошлом году продажи новых легковых автомобилей в России составили 1,53 млн ед., подержанных — 5,95 млн ед. Это стандартное продаж, которое всегда составляло примерно один к трем-четырем.
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