Москвич 8 не смог привлечь клиентов — провал продаж и разочарование рынка

Почему семиместный Москвич 8 за 3 миллиона рублей не заинтересовал покупателей

Семиместный Москвич 8 стартовал с громкой рекламой, но реальность оказалась иной. Высокая цена и китайское происхождение отпугнули покупателей. Что не так с новым кроссовером? Подробности — в нашем материале.

Флагманский кроссовер Москвич 8, рассчитанный на семь мест, появился в российских автосалонах с ценником почти в три миллиона рублей. Однако, вопреки ожиданиям, спрос на новинку оказался практически нулевым. Такая ситуация стала неожиданностью для дилеров, которые рассчитывали на куда больший интерес к новому продукту.

В автосалонах отмечают, что автомобили есть в наличии, но покупателей практически нет. После единственной продажи в середине августа в шоурумах воцарилась тишина. Посетители, если и появляются, то лишь из любопытства, а не с намерением приобрести кроссовер. Атмосфера в залах напоминает ожидание чуда, которое так и не происходит.

История выхода Москвича 8 на рынок сопровождалась постоянными переносами сроков. Изначально модель обещали представить еще в 2024 году, затем старт продаж сдвинули на конец зимы 2025-го, но в итоге автомобиль поступил в салоны только в августе. Эти задержки говорят не только о сложностях организации, но и о более глубоких проблемах в российском автопроме. Когда сроки срываются раз за разом, это уже не случайность, а системная ошибка.

Под новым именем скрывается хорошо знакомый китайский JAC Sehol X8 Plus, который подвергли минимальной адаптации для российского рынка. Несмотря на попытки выдать модель за отечественную разработку, покупатели быстро разобрались в происхождении автомобиля. Времена, когда можно было легко продать любой продукт под лозунгом импортозамещения, похоже, остались в прошлом.

Внешне Москвич 8 выглядит современно: крупная решетка радиатора, светодиодная оптика, цифровая приборная панель, система кругового обзора, беспроводная зарядка и кожаный салон. Под капотом установлен бензиновый мотор мощностью 174 лошадиные силы, работающий с семиступенчатым роботом. На бумаге все выглядит достойно, но на практике россияне не спешат отдавать почти три миллиона за китайский кроссовер с российским шильдиком.

Главная причина низкого спроса — цена. Для большинства покупателей сумма в районе трех миллионов рублей кажется завышенной, особенно если учесть, что речь идет о модели с китайскими корнями. Даже те, кто может позволить себе такую покупку, предпочитают выбирать проверенные бренды с репутацией, а не экспериментировать с новыми проектами.

Провал Москвича 8 происходит на фоне общего падения российского авторынка. За первое полугодие 2025 года продажи новых легковых автомобилей снизились на четверть по сравнению с прошлым годом. Сократились и продажи грузовиков, и автобусов.

Оказалось, что простого ребрендинга и смены эмблемы недостаточно для успеха. Современный покупатель стал требовательнее и осторожнее, а доверие к бренду строится годами, а не рекламными кампаниями. Без четкой стратегии и реального качества даже громкое имя не спасает от провала.

Москвич 8 стал примером того, как не стоит возрождать легендарные марки. Эпоха, когда можно было продавать что угодно под патриотическими лозунгами, закончилась. Сегодня люди выбирают не по словам, а по реальному качеству и соотношению цены и возможностей.