Эксперты удивлены: рынок б/у электрокаров ожил, но надолго ли? Не упустите момент!

26 ноября 2025, 11:19
Почему сейчас лучшее время для покупки подержанного электромобиля: цены пошли вверх
Почему сейчас лучшее время для покупки подержанного электромобиля: цены пошли вверх
Рынок подержанных электромобилей неожиданно изменился. Цены перестали падать и начали расти. Спрос на такие авто увеличивается. Что происходит и стоит ли спешить с покупкой?
Потенциальные покупатели электромобилей, похоже, оказались перед уникальной возможностью. После трех лет непрерывного снижения стоимости подержанных электрокаров ситуация на британском авторынке резко изменилась: цены не только стабилизировались, но и начали расти. Как сообщает Dailymail, за последние месяцы средняя стоимость таких машин увеличилась более чем на 1300 фунтов, что стало неожиданностью для многих участников рынка.
Еще недавно трехлетний Tesla Model 3 с пробегом около 48 тысяч километров можно было приобрести примерно за 18 тысяч фунтов (менее 2,0 млн рублей в пересчете по курсу). Сейчас за аналогичный экземпляр просят уже на 1200 фунтов больше. Аналитики отмечают, что период резких ценовых корректировок остался в прошлом, а рынок вступил в новую фазу.
Причины перемен кроются в сочетании факторов. С одной стороны, предложение подержанных электрокаров стало сокращаться, а спрос, наоборот, растет. За последний месяц интерес к таким автомобилям увеличился на 30%. Теперь электромобили продаются быстрее, чем машины с бензиновыми или дизельными двигателями: в среднем за 24 дня после размещения объявления.
Еще недавно электрокары теряли в цене быстрее других машин. Это было связано с дорогой зарядкой, слабой инфраструктурой и опасениями по поводу ресурса батарей. Однако современные аккумуляторы демонстрируют отличную выносливость: тесты показывают, что за четыре года эксплуатации батарея Volkswagen ID.3 потеряла всего 9% емкости. Это развеивает опасения многих покупателей.
Интересно, что новые электромобили по-прежнему стоят дороже бензиновых аналогов, но их стоимость на вторичном рынке падает быстрее. В результате уже через год подержанный электрокар может оказаться дешевле сопоставимой бензиновой модели. Например, Vauxhall Corsa с гибридным мотором за год подешевел до 15,5 тысяч фунтов, а электрическая версия — до 12,7 тысяч.
Эксперты считают, что дальнейшего снижения цен ждать не стоит. Более того, возможны новые витки подорожания, если спрос продолжит расти, а предложение останется ограниченным. При этом эксплуатация электромобиля по-прежнему обходится дешевле: зарядка дома стоит около 6 пенсов за милю, а даже на общественных медленных зарядках — чуть больше 11 пенсов.
В ближайшие годы на рынок могут повлиять новые налоги и изменения в господдержке. Ожидается обсуждение введения платы за пробег для электрокаров, а также возможное увеличение субсидий на покупку новых моделей и расширение зарядной инфраструктуры. Все это способно как поддержать интерес к электромобилям, так и скорректировать цены на вторичном рынке.
В целом, по мнению специалистов, сейчас для британских автолюбителей настал один из самых удачных моментов для покупки подержанного электрокара. Рынок оживился, выбор моделей стал шире, а эксплуатационные расходы остаются привлекательными. Но если тенденция сохранится, уже в ближайшие месяцы выгодных предложений может стать меньше.
Похожие материалы Тесла, Фольксваген, Воксхолл
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:10
Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026
В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
27.11.2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:52
В Москве продают 17-летний Toyota LC Prado 120 в состоянии нового за 5 млн рублей
В столице появился уникальный автомобиль. Это Toyota Land Cruiser Prado 120. Ему уже семнадцать лет. Но пробег у машины минимальный. Состояние внедорожника просто идеальное. Просят за него немалые деньги.Читать далее
-
27.11.2025, 07:06
Флагманский SUV BYD Dynasty длиной 5,2 метра выйдет в Китае только в 2026 году
Крупный SUV BYD Dynasty не появится на рынке в 2025 году. Компания перенесла запуск на второй квартал 2026 года. Причины – высокая конкуренция и доработка модели. Подробности о дизайне и технологиях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 05:10
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Екатеринбурге нашлась «шестёрка», которая будто вчера сошла с конвейера. Несмотря на возраст, этот автомобиль удивляет каждым сантиметром кузова и каждой деталью под капотом. Что делает его особенным - расскажем ниже.Читать далее
Похожие материалы Тесла, Фольксваген, Воксхолл
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:10
Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026
В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
27.11.2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:52
В Москве продают 17-летний Toyota LC Prado 120 в состоянии нового за 5 млн рублей
В столице появился уникальный автомобиль. Это Toyota Land Cruiser Prado 120. Ему уже семнадцать лет. Но пробег у машины минимальный. Состояние внедорожника просто идеальное. Просят за него немалые деньги.Читать далее
-
27.11.2025, 07:06
Флагманский SUV BYD Dynasty длиной 5,2 метра выйдет в Китае только в 2026 году
Крупный SUV BYD Dynasty не появится на рынке в 2025 году. Компания перенесла запуск на второй квартал 2026 года. Причины – высокая конкуренция и доработка модели. Подробности о дизайне и технологиях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 05:10
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Екатеринбурге нашлась «шестёрка», которая будто вчера сошла с конвейера. Несмотря на возраст, этот автомобиль удивляет каждым сантиметром кузова и каждой деталью под капотом. Что делает его особенным - расскажем ниже.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве