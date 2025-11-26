Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

26 ноября 2025, 11:19

Почему сейчас лучшее время для покупки подержанного электромобиля: цены пошли вверх

Почему сейчас лучшее время для покупки подержанного электромобиля: цены пошли вверх

Эксперты удивлены: рынок б/у электрокаров ожил, но надолго ли? Не упустите момент!

Почему сейчас лучшее время для покупки подержанного электромобиля: цены пошли вверх

Рынок подержанных электромобилей неожиданно изменился. Цены перестали падать и начали расти. Спрос на такие авто увеличивается. Что происходит и стоит ли спешить с покупкой?

Рынок подержанных электромобилей неожиданно изменился. Цены перестали падать и начали расти. Спрос на такие авто увеличивается. Что происходит и стоит ли спешить с покупкой?

Потенциальные покупатели электромобилей, похоже, оказались перед уникальной возможностью. После трех лет непрерывного снижения стоимости подержанных электрокаров ситуация на британском авторынке резко изменилась: цены не только стабилизировались, но и начали расти. Как сообщает Dailymail, за последние месяцы средняя стоимость таких машин увеличилась более чем на 1300 фунтов, что стало неожиданностью для многих участников рынка.

Еще недавно трехлетний Tesla Model 3 с пробегом около 48 тысяч километров можно было приобрести примерно за 18 тысяч фунтов (менее 2,0 млн рублей в пересчете по курсу). Сейчас за аналогичный экземпляр просят уже на 1200 фунтов больше. Аналитики отмечают, что период резких ценовых корректировок остался в прошлом, а рынок вступил в новую фазу.

Причины перемен кроются в сочетании факторов. С одной стороны, предложение подержанных электрокаров стало сокращаться, а спрос, наоборот, растет. За последний месяц интерес к таким автомобилям увеличился на 30%. Теперь электромобили продаются быстрее, чем машины с бензиновыми или дизельными двигателями: в среднем за 24 дня после размещения объявления.

Еще недавно электрокары теряли в цене быстрее других машин. Это было связано с дорогой зарядкой, слабой инфраструктурой и опасениями по поводу ресурса батарей. Однако современные аккумуляторы демонстрируют отличную выносливость: тесты показывают, что за четыре года эксплуатации батарея Volkswagen ID.3 потеряла всего 9% емкости. Это развеивает опасения многих покупателей.

Интересно, что новые электромобили по-прежнему стоят дороже бензиновых аналогов, но их стоимость на вторичном рынке падает быстрее. В результате уже через год подержанный электрокар может оказаться дешевле сопоставимой бензиновой модели. Например, Vauxhall Corsa с гибридным мотором за год подешевел до 15,5 тысяч фунтов, а электрическая версия — до 12,7 тысяч.

Эксперты считают, что дальнейшего снижения цен ждать не стоит. Более того, возможны новые витки подорожания, если спрос продолжит расти, а предложение останется ограниченным. При этом эксплуатация электромобиля по-прежнему обходится дешевле: зарядка дома стоит около 6 пенсов за милю, а даже на общественных медленных зарядках — чуть больше 11 пенсов.

В ближайшие годы на рынок могут повлиять новые налоги и изменения в господдержке. Ожидается обсуждение введения платы за пробег для электрокаров, а также возможное увеличение субсидий на покупку новых моделей и расширение зарядной инфраструктуры. Все это способно как поддержать интерес к электромобилям, так и скорректировать цены на вторичном рынке.

В целом, по мнению специалистов, сейчас для британских автолюбителей настал один из самых удачных моментов для покупки подержанного электрокара. Рынок оживился, выбор моделей стал шире, а эксплуатационные расходы остаются привлекательными. Но если тенденция сохранится, уже в ближайшие месяцы выгодных предложений может стать меньше.

Упомянутые марки: Tesla , Volkswagen, Vauxhall
