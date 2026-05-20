Как избежать неожиданных штрафов после продажи машины - советы экспертов

20 мая 2026, 14:36
Почему штрафы за нарушения продолжают приходить бывшим владельцам авто
Многие продавцы машин сталкиваются с неожиданными штрафами. Причина - юридические нюансы. Не все знают, как защитить себя. Эксперты делятся важными рекомендациями.
На вторичном рынке автомобилей продавцы часто сталкиваются с неожиданными финансовыми трудностями, если не уделяют должного внимания юридическим деталям после сделки. Оформление документов и контроль за сменой владельца - ключевые моменты, которые нельзя игнорировать.
Многие бывшие собственники полагаются на честность покупателя, не проверяя, был ли автомобиль своевременно перерегистрирован в ГИБДД. В результате автоматические камеры продолжают фиксировать нарушения, а штрафы приходят на имя прежнего владельца. Такая ситуация возникает из-за того, что в базе данных транспорт все еще числится за старым хозяином.
Эксперты советуют не оставлять этот вопрос без внимания. После подписания договора купли-продажи у нового владельца есть десять дней на оформление машины на себя. Если за это время регистрация не была изменена, прежний собственник может самостоятельно подать заявление о прекращении регистрации через портал «Госуслуги». Это позволит избежать дальнейших проблем с начислением штрафов и налогов.
Юристы отмечают, что договор купли-продажи - лишь первый шаг. Он не обновляет данные в реестрах МВД автоматически. Если не завершить процедуру официально, бывший владелец рискует не только получить штрафы, но и столкнуться с налоговыми обязательствами или даже судебными исками от страховых компаний.
Особое внимание стоит уделить автомобилям с современными системами управления. Даже если нарушение произошло в режиме автопилота, ответственность все равно ложится на человека, находящегося за рулем. Это может привести к дополнительным расходам и необходимости доказывать свою невиновность.
Если штраф за уже проданную машину все же пришел, необходимо обратиться в ГИБДД с копией договора купли-продажи и акта приема-передачи. Это поможет оспорить постановление и снять с себя ответственность за нарушения, совершенные новым владельцем.
Таким образом, чтобы избежать неприятных последствий, важно не только правильно оформить сделку, но и проконтролировать завершение всех формальностей. Только так можно быть уверенным, что после продажи автомобиля не возникнут неожиданные финансовые обязательства.
