Как избежать неожиданных штрафов после продажи машины - советы экспертов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

20 мая 2026, 14:36

Почему штрафы за нарушения продолжают приходить бывшим владельцам авто

Почему штрафы за нарушения продолжают приходить бывшим владельцам авто

Как избежать неожиданных штрафов после продажи машины - советы экспертов

Почему штрафы за нарушения продолжают приходить бывшим владельцам авто

Многие продавцы машин сталкиваются с неожиданными штрафами. Причина - юридические нюансы. Не все знают, как защитить себя. Эксперты делятся важными рекомендациями.

Многие продавцы машин сталкиваются с неожиданными штрафами. Причина - юридические нюансы. Не все знают, как защитить себя. Эксперты делятся важными рекомендациями.

На вторичном рынке автомобилей продавцы часто сталкиваются с неожиданными финансовыми трудностями, если не уделяют должного внимания юридическим деталям после сделки. Оформление документов и контроль за сменой владельца - ключевые моменты, которые нельзя игнорировать.

Многие бывшие собственники полагаются на честность покупателя, не проверяя, был ли автомобиль своевременно перерегистрирован в ГИБДД. В результате автоматические камеры продолжают фиксировать нарушения, а штрафы приходят на имя прежнего владельца. Такая ситуация возникает из-за того, что в базе данных транспорт все еще числится за старым хозяином.

Эксперты советуют не оставлять этот вопрос без внимания. После подписания договора купли-продажи у нового владельца есть десять дней на оформление машины на себя. Если за это время регистрация не была изменена, прежний собственник может самостоятельно подать заявление о прекращении регистрации через портал «Госуслуги». Это позволит избежать дальнейших проблем с начислением штрафов и налогов.

Юристы отмечают, что договор купли-продажи - лишь первый шаг. Он не обновляет данные в реестрах МВД автоматически. Если не завершить процедуру официально, бывший владелец рискует не только получить штрафы, но и столкнуться с налоговыми обязательствами или даже судебными исками от страховых компаний.

Особое внимание стоит уделить автомобилям с современными системами управления. Даже если нарушение произошло в режиме автопилота, ответственность все равно ложится на человека, находящегося за рулем. Это может привести к дополнительным расходам и необходимости доказывать свою невиновность.

Если штраф за уже проданную машину все же пришел, необходимо обратиться в ГИБДД с копией договора купли-продажи и акта приема-передачи. Это поможет оспорить постановление и снять с себя ответственность за нарушения, совершенные новым владельцем.

Таким образом, чтобы избежать неприятных последствий, важно не только правильно оформить сделку, но и проконтролировать завершение всех формальностей. Только так можно быть уверенным, что после продажи автомобиля не возникнут неожиданные финансовые обязательства.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Новый премиальный кроссовер GAC S9 готов к запуску в России: первые подробности
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Воронеж Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться