Почему шведская кроха осталась мертворожденной: нереализованный проект Uniti
К сожалению, по разным причинам планам компании не суждено было реализоваться: первоначально намеченное на 2019 год производство и поставки сорвались, не удался и запуск в 2020 году. Сегодня уже можно говорить о том, что легкого трехместного автомобиля, вероятно, не будет никогда.
Как сообщает журнал Filter, анонсированный завод Industrial 4.0 в Ландскруне не построен до сих пор, соответственно, ни один из 300 000 автомобилей, которые должны были сойти с его конвейера еще в 2020-м, так и не увидели свет. А недавно со стороны компании было заявлено, что по соображениям стоимости пришлось отказаться от идеи строительства собственного завода – выбор был сделан в пользу организации производства в Китае.
Дошло до смешного: шоу-кар «0», показанный инвесторам в 2021 году, на самом деле, согласно информации издания, оказался моделью Zhidou D3, импортированной из КНР, разве что в новой окраске и с иными бамперами.
Штат сотрудников стартапа, как свидетельствуют журналисты Filter, в настоящее время сильно сократился. Они поговорили с одним из бывших менеджеров Uniti, и тот это подтвердил. По его собственным данным, совсем недавно компания столкнулась с банкротством.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 520 000 РHyundai Solaris 2021 в Москве
- 1 545 000 РHyundai H-1 2012 в Москве
- 3 960 000 РHyundai Santa Fe 2021 в Москве
- 680 000 РOpel Meriva 2011 в Москве
- 569 000 РHonda Civic 2007 в Москве
- 470 000 РRenault Symbol 2006 в Москве
- 7 650 000 РAudi Q7 2020 в Москве
- 375 000 РFord Focus 2007 в Москве
- 7 247 000 РLand Rover Defender 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий