Эксперты объяснили, как популярная функция старт-стоп влияет на ресурс стартера и аккумулятора

16 февраля 2026, 05:49
Почему система старт-стоп может ускорить износ двигателя даже в новых авто
Автомобили с функцией старт-стоп обещают экономию топлива, но не все так однозначно. Механики предупреждают: частые остановки и запуски мотора могут привести к преждевременному износу важных деталей. Разбираемся, кому стоит задуматься об отключении этой системы.
В последние годы автопроизводители активно внедряют в новые модели систему автоматической остановки и запуска двигателя - так называемый старт-стоп. На первый взгляд, это технологичное решение должно помочь экономить топливо и заботиться об экологии, ведь мотор отключается на светофорах и в пробках, снижая расход и выбросы. Однако за красивой идеей скрываются нюансы, которые могут обернуться для владельца неприятными расходами.
Суть работы системы проста: при каждой остановке автомобиля двигатель автоматически глушится, а при отпускании педали тормоза или нажатии на газ - вновь запускается. В теории - сплошная польза. Но на практике постоянные циклы включения и выключения создают дополнительную нагрузку на стартер и аккумулятор. Эти детали изначально рассчитаны на определенное количество срабатываний, и частые пуски могут значительно сократить их срок службы.
Механики отмечают, что именно в момент запуска двигателя происходит наибольший износ его внутренних компонентов. Если раньше за день мотор запускался 2-3 раза, то с системой старт-стоп это число может вырасти в разы. Особенно остро проблема проявляется у тех, кто ежедневно ездит по городу, где светофоры и пробки - обычное дело. В таких условиях стартер и аккумулятор работают на пределе, а двигатель подвергается дополнительным нагрузкам.
Для водителей, которые совершают короткие поездки с частыми остановками, риски возрастают. Если автомобиль используется преимущественно в городском режиме, система старт-стоп может не только не принести к ощутимой экономии, но и ускорить износ ключевых узлов. В результате владелец рискует столкнуться с необходимостью преждевременной замены стартера, аккумулятора или даже ремонтом двигателя.
Производители утверждают, что современные стартеры и батареи адаптированы к работе с системой старт-стоп. Однако практика показывает: даже с учетом усиленных компонентов, частые циклы пуска и остановки не проходят бесследно. Особенно это актуально для автомобилей, которые уже не новые - с возрастом детали теряют запас прочности, и нагрузка на системы становится критичной.
В большинстве машин предусмотрена возможность отключения функции старт-стоп. Обычно для этого на панели есть отдельная кнопка с символом «A» в круге. Водителю достаточно нажать ее, чтобы система перестала автоматически глушить мотор на остановках. Такой подход может быть особенно полезен тем, кто не готов рисковать ресурсом двигателя и предпочитает контролировать работу автомобиля самостоятельно.
Стоит помнить: если вы редко выезжаете за пределы города, а ваши маршруты изобилуют светофорами и пробками, постоянное использование старт-стопа может обернуться дополнительными расходами на ремонт. В условиях, когда стоимость новых автомобилей и запчастей продолжает расти, продление срока службы машины становится особенно актуальным вопросом.
В итоге, несмотря на все плюсы системы старт-стоп, ее универсальность вызывает вопросы. Для одних водителей она действительно помогает экономить топливо, для других - становится источником проблем. Решение об использовании этой функции стоит принимать с учетом особенностей эксплуатации и состояния автомобиля. Иногда простое отключение системы может стать разумным шагом для сохранения ресурса и кошелька.
