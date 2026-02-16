Эксперты объяснили, как популярная функция старт-стоп влияет на ресурс стартера и аккумулятора

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 05:49

Почему система старт-стоп может ускорить износ двигателя даже в новых авто

Почему система старт-стоп может ускорить износ двигателя даже в новых авто

Эксперты объяснили, как популярная функция старт-стоп влияет на ресурс стартера и аккумулятора

Почему система старт-стоп может ускорить износ двигателя даже в новых авто

Автомобили с функцией старт-стоп обещают экономию топлива, но не все так однозначно. Механики предупреждают: частые остановки и запуски мотора могут привести к преждевременному износу важных деталей. Разбираемся, кому стоит задуматься об отключении этой системы.

Автомобили с функцией старт-стоп обещают экономию топлива, но не все так однозначно. Механики предупреждают: частые остановки и запуски мотора могут привести к преждевременному износу важных деталей. Разбираемся, кому стоит задуматься об отключении этой системы.

В последние годы автопроизводители активно внедряют в новые модели систему автоматической остановки и запуска двигателя - так называемый старт-стоп. На первый взгляд, это технологичное решение должно помочь экономить топливо и заботиться об экологии, ведь мотор отключается на светофорах и в пробках, снижая расход и выбросы. Однако за красивой идеей скрываются нюансы, которые могут обернуться для владельца неприятными расходами.

Суть работы системы проста: при каждой остановке автомобиля двигатель автоматически глушится, а при отпускании педали тормоза или нажатии на газ - вновь запускается. В теории - сплошная польза. Но на практике постоянные циклы включения и выключения создают дополнительную нагрузку на стартер и аккумулятор. Эти детали изначально рассчитаны на определенное количество срабатываний, и частые пуски могут значительно сократить их срок службы.

Механики отмечают, что именно в момент запуска двигателя происходит наибольший износ его внутренних компонентов. Если раньше за день мотор запускался 2-3 раза, то с системой старт-стоп это число может вырасти в разы. Особенно остро проблема проявляется у тех, кто ежедневно ездит по городу, где светофоры и пробки - обычное дело. В таких условиях стартер и аккумулятор работают на пределе, а двигатель подвергается дополнительным нагрузкам.

Для водителей, которые совершают короткие поездки с частыми остановками, риски возрастают. Если автомобиль используется преимущественно в городском режиме, система старт-стоп может не только не принести к ощутимой экономии, но и ускорить износ ключевых узлов. В результате владелец рискует столкнуться с необходимостью преждевременной замены стартера, аккумулятора или даже ремонтом двигателя.

Производители утверждают, что современные стартеры и батареи адаптированы к работе с системой старт-стоп. Однако практика показывает: даже с учетом усиленных компонентов, частые циклы пуска и остановки не проходят бесследно. Особенно это актуально для автомобилей, которые уже не новые - с возрастом детали теряют запас прочности, и нагрузка на системы становится критичной.

В большинстве машин предусмотрена возможность отключения функции старт-стоп. Обычно для этого на панели есть отдельная кнопка с символом «A» в круге. Водителю достаточно нажать ее, чтобы система перестала автоматически глушить мотор на остановках. Такой подход может быть особенно полезен тем, кто не готов рисковать ресурсом двигателя и предпочитает контролировать работу автомобиля самостоятельно.

Стоит помнить: если вы редко выезжаете за пределы города, а ваши маршруты изобилуют светофорами и пробками, постоянное использование старт-стопа может обернуться дополнительными расходами на ремонт. В условиях, когда стоимость новых автомобилей и запчастей продолжает расти, продление срока службы машины становится особенно актуальным вопросом.

В итоге, несмотря на все плюсы системы старт-стоп, ее универсальность вызывает вопросы. Для одних водителей она действительно помогает экономить топливо, для других - становится источником проблем. Решение об использовании этой функции стоит принимать с учетом особенностей эксплуатации и состояния автомобиля. Иногда простое отключение системы может стать разумным шагом для сохранения ресурса и кошелька.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Ярославль Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться