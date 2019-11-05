5 ноября 2019, 18:22
Почему скрипят колодки в машине при торможении? Причины и что делать
- 254
- 0
Фото: 1gai.ru
При эксплуатации автомобиля может возникнуть много неприятных моментов, одним из которых является скрип тормозных колодок. Сразу возникает вопрос: почему скрипят колодки? Как правило, раздражающий шум проявляется при торможении (причем скрипеть могут как новые тормозные диски, так и тормозные колодки после длительной эксплуатации). До того как принимать решение о замене колодок, важно определиться, почему колодки при торможении скрипят.
По какой причине могут скрипеть даже новые колодки при плавном торможении авто
Результат ответа, почему скрипят даже новые колодки в автомобиле, содержится в особенностях срабатывания тормозной системы автомобиля. В тот момент, когда нажимается педаль тормоза, ТК (тормозные колодки) с двух сторон тщательно зажимают диск. Его остановка сопровождается определенной вибрацией на частоте, которую в состоянии воспринимать человек. Громкость скрежета при торможении обусловлена конструкцией колесного свода. Получается, что вибрация присутствует всегда, просто водитель и пассажиры не каждый раз ее слышат. Кстати, правильного решения задачи, как выбрать колодки, которые не скрипят, просто не существует. Законы физики обмануть пока никому не удавалось.
Причины возникновения скрипов
Что делать, если скрип тормозных колодок не только мешает адекватно и уверенно управлять автомобилем, но и создается слышное всем «звуковое сопровождение»? Нервы водителя и его пассажиров, как и соседей, родственников и просто прохожих не выдерживают такого напряжения. Соответственно, перед тем как в ускоренном ритме ехать к автомеханикам, стоит разобраться, а почему же скрипят тормозные колодки. Четкое понимание здесь не только расширит кругозор, но и поможет принять верное решение.
Суппорт и направляющие
Пыльник основного поршня (суппорт тормозного механизма) очень часто приходит в негодность (рвется) после длительной эксплуатации. Причиной его повреждения может стать и механическое вмешательство. В любом случае, нарушение целостности приводит к тому, что внутрь механизма попадают грязь, пыль, вода, масло и проч. Эта своеобразная смесь, как при езде, так и при торможении бьется о металл, который является основанием колодок. Износ приводит к появлению неприятного звука.
Истирание, вполне вероятно, приведет к заклиниванию колеса. Заедание колодок вследствие коррозии – одна из распространенных причин появления скрипа. Неисправность тормозного диска можно определить самостоятельно. Темный цвет – деталь неисправна.
Тормозные колодки
У неопытных водителей часто возникает вопрос, почему скрипят новые колодки при торможении автомобиля. При отсутствии четкого понимания самого принципа торможения машины, создается впечатление, что только длительная работа тормозной системы может стать причиной возникновения противного шума. В реальности, использование неоригинальной новой запчасти является причиной неисправности. Здесь все зависит от нанесения защитного материала низкого качества. При эксплуатации он быстро изнашивается, причем износ жесткого фрикционного слоя опаснее, чем мягкого (несмотря на то, что долговечность таких составляющих системы торможения выше).
Нехарактерный звук при торможении транспортного средства может быть обусловлен конструкционными особенностями колодки. Отсутствие специфических скосов (что исключает полное прилегание к диску), вполне вероятно, приведет к вибрации. Это колебание и будет ответом на дилемму, почему скрипят новенькие колодки при торможении.
На задней стороне внутренних тормозных колодок зачастую устанавливается специальная пластина. Ее наличие предотвращает вибрацию, что, естественно, исключает появление скрипа. Более того, на задней стороне колодки пластина гасит колебания и отводит тепло.
Подытожив, можно сказать, что причиной «шумового сопровождения» являются:
• некачественный материал детали;
• отсутствие пропилов, предусмотренных конструкцией;
• нехватка противоскрипной пластины.
Проблему неприятного скрежета вполне реально решить путем замены запасной части.
Фото: sityl.ru
Тормозные диски
Трение тормозного диска при торможении приводит к его разогреву. Когда температура становится критической (все зависит от особенностей используемого материала и конструкционного исполнения) деталь начинает издавать неприятный шум. В этом случае для решения проблемы придется менять колодки на более современную модель, с прогрессивными системами вентиляции. Но при экстренном (аварийном) торможении колодки заскрипят и после замены. Причина опять же будет в перегреве диска.
Пискуны
В данном контексте имеется в виду работа специального приспособления, которое в народе носит название «скрипун». На нерабочие стороны тормозных колодок установлены специальные скобы. Характерный звук при торможении однозначно укажет на наличие поломки. Замена – вопрос времени. При сильном износе при торможении скоба будет касаться диска, что и станет причиной писка, определяющего название приспособления.
Ступичный подшипник
Если подшипник находится в критическом состоянии (последствия сильного износа), то скрипеть он может, когда автомобиль тормозит и когда движется (причем чем быстрее движется автомобиль, тем сильнее будет слышен скрип). Все дело в том, что люфт подшипника нагревает ступицу. Тепло с этого узла постепенно переходит на пыльник, и далее, на весь узел торможения. Прежде чем приступать к замене колодок, следует провести ревизию подшипника ступицы.
Внешние факторы
Ответом на вопрос, когда скрипят задние колодки, что делать, может стать рекомендация пользоваться только асфальтированными дорогами. Гравий, песок, мусор неизбежно попадают в щели и отверстия автомобиля. Спрессованная грязь в любом случае не приводит ни к чему хорошему, а в случае с тормозами «ласточки» в результате ее наличия появляется противный скрип. При таком развитии событий необходимости в замене колодок нет, но устранить загрязнение, которое привело к возникновению скрипа, все же есть смысл. Сделать это рекомендуется сразу, по приезду в подходящее место.
Нестандартные случаи скрежета на передних и задних колесах
В ряде случаев скрип тормозов не является следствием неисправности системы в целом. Знакомство с нетипичными случаями скрежета поможет лучше разобраться с проблемой.
1. В эксплуатации новой «ласточки» очень часто возникает вопрос, почему скрипят колодки.
В некоторых моделях на детали нанесен своеобразный начальный слой. Именно этот нюанс и является актуальным решением задачи, почему скрипят тормоза после полноценной замены колодок. Истирание поверхностного слоя — причина тоненького писка, который не должен пугать автовладельца. Чтобы заранее избежать неоднозначных эмоций при покупке новых тормозных колодок, стоит определиться с их особенностями.
2. Барабанные тормозные механизмы защищают основные элементы системы, но при этом они могут привести к появлению «звукового эффекта».
Поможет нам справиться с этой неприятностью простая наждачная бумага, которой необходимо затереть места трения (чтобы ТК нечем было цепляться).
3. Металлическая крошка, налипающая на дисковые или барабанные колодки, является причиной скрипа тормозов.
Она снижает эффективность торможения. Выход опять же в использовании «наждачки». Обработка требует аккуратности, потому как сильное усердие может привести к счесыванию пластины.
Фото: blamper.ru
Фото: stream-club.info
Фото: kolesa.kz
Фото: avto.ru.com
Методы устранения скрипа
Ответ на вопрос, что делать, когда скрипят колодки, вытекает из причин появления неприятного «шумового эффекта». Только при их устранении можно добиться эффективности используемых решений.
Суппорт и направляющие
Важно проверить состояние тормозных элементов. Тщательная ревизия поможет определиться с тем, нужно ли менять колодку (или же проблема скрипа решается путем скрупулезной очистки пыльника). Ход колодки относительно поршня рабочего цилиндра должен быть вольным (ничто не должно мешать возвращению на точку старта). Автомеханики рекомендуют при проверке всех частей пылевого фильтра, смазать их специальным материалом. Зачастую такое решение исключит образование скрипа тормозных колодок.
Тормозные колодки
Приобретение новых как задних, так и передних тормозных элементов поможет найти ответ на дилемму: сильно скрипят колодки в процессе торможения, что конструктивно делать? При выборе важно ориентироваться на качество сборки и материала детали (покупать любые запасные части на автомобиль есть резон только в проверенных магазинах), так и на особенности нанесенного фрикционного слоя.
Отсутствие скосов на поверхности можно исправить самостоятельно, спилив кусок пластины. Но, при отсутствии должного опыта, решать вопрос таким образом не рекомендуется. Есть большой риск того, что, спилив большую часть детали, вместе со скрипом колодки уменьшится и эффективность ее работы. А это уже чревато весьма серьезными проблемами.
Покупка антискрипных пластин предотвратит возникновение неприятных звуков при торможении. Установить пластину можно в сервисном центре или самостоятельно, руководствуясь предлагаемой инструкцией. Комментарии от водителей однозначные: скрипеть тормоза перестанут.
Тормозные диски
Установка новых запчастей (в данном отношении речь идет о смене устаревшего диска на модель с вентиляционными отверстиями) поможет решить проблему скрипящих тормозов. Но не стоит забывать, что для некоторых транспортных средств в старом исполнении нет модернизированных деталей. Выходом из сложной ситуации является оценка состояния диска. Если деталь изношена незначительно, вполне возможно ее проточить. Но такое решение недолговечное, и в скором времени проблема вернется.
Ступичный подшипник
А вот здесь решение однозначное и единственное: замена износившейся детали. Ездить с неисправной деталью очень опасно, потому как колесо может заклинить в любой момент.
Внешние факторы
Бороться с природой – занятие неблагодарное. Если задние или передние колодки скрипят исключительно из-за внешних факторов, то и никакого особого решения здесь просто не требуется. В идеале — тормозную систему тщательно очистить от грязи. Если тормоза скрипят после поездок по бездорожью, то выезд на качественное дорожное покрытие полноценно устранит «звуковое сопровождение».
Пискуны
Как и со ступичным подшипником, решение проблемы заключается в замене негодной детали новенькой моделью. Важно помнить, что менять ТК необходимо в паре. Если пренебречь этим правилом, то о безопасности работы ТК можно и не говорить. Поэтому только попарная замена (вне зависимости от имеющегося состояния «пары»).
Фото: energiansaasto.info
Фото: gasbear.ru
Фото: mainpay.ru
Как заменить ТК своими руками
Самостоятельная замена – задача сложная и ответственная. Начинать ремонт, не убедившись в надежности фиксации автомобиля при помощи упоров, строго запрещено. После того как все условия безопасности работ будут выполнены, снимается колесо. Изношенные тормозные колодки демонтируются при помощи специального инструмента и оборудования. Важно: после демонтажа посадочное место должно быть тщательно очищено от грязи.
Ориентируясь на имеющуюся инструкцию, надо произвести обратную сборку и только после этого приступать к замене ТК на втором колесе. По завершении установки важно проверить целостность и герметичность тормозного контура. За таким сложным определением скрывается простое нажатие на педаль тормоза. Это нехитрое действие поможет колодкам занять правильное положение относительно остальных комплектующих тормозной системы.
Даже из столь краткого описания понятно, что замена ТК своими руками возможна только при четком понимании нюансов процесса, а также наличии практического опыта. По советам опытных водителей, не стоит рисковать своей безопасностью и безопасностью пассажиров. Идеальное решение – доверить замену тормозных составляющих компетентным автомеханикам. Стоимость услуги в настоящее время остается на вполне адекватном уровне. Найти мастера, имеющего опыт в работе с тормозной системой, сегодня достаточно просто.
Опасно ли ездить на скрипящих колодках
Если скрип новых тормозных колодок (как вариант) носит чисто «декоративный» характер, все равно езда на машине со столь неприятным «звуковым сопровождением» не приносит удовольствия. Что уж говорить о том, если скрежет системы остановки – последствия серьезной поломки!
Всем автовладельцам (марка и модель «железной ласточки» здесь не имеют значения) стоит помнить, что тормозной механизм – это важный узел всего транспортного средства. И даже незначительная неисправность может стать основанием серьезной проблемы. Именно поэтому, как только услышан шум при торможении (за исключением нехарактерных случаев) стоит сразу же приступить к детальной ревизии системы в целом. Очень важно вспомнить, в какой же именно момент появился писк. Информация поможет четко определить, где находятся «корни» создавшегося положения вещей.
Как показывает практика, устранение скрежета, замеченного на начальной стадии развития проблемы, не занимает много времени и не требует внушительных финансовых вложений. Если же советом пренебречь, в скором времени без полноценного ремонта автомобиля не обойтись. И это самый благоприятный исход, потому как опыт показывает, что создания серьезных аварийных ситуаций на дороге избежать удается далеко не каждому водителю.
Внимательное и бережное отношение к своей машине, периодические визиты в профессиональные мастерские поможет избежать появления проблем при эксплуатации.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
!5 летний японский автомобиль с правым рулем надежнее новых других производителей
Воровская контора. После того как нами была внесена оплата, с машины под видом предпродажной подготовки сняли все: коврики, чехлы, сперли аптечку, запаску и насос, спасибо, что колеса не сняли. Выдали только один комплект ключей и с документами накосячили, что пришлось долго и нудно разруливать в ГАИ ...
После покупки Б/ У Форда сразу отправили его в фирменный сервис, где была проведена платная диагностика. Через какое-то время начались неполадки, и я был вынужден вернуться в сервис. Опять провели диагностику, она показала проблему, решение которой по словам человека по телефону стоило 18 тыс. Когда ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве