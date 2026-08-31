Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дмитрий Новиков

31 августа 2026, 15:09

Почему состояние шин на мотоцикле критичнее, чем на автомобиле

Почему состояние шин на мотоцикле критичнее, чем на автомобиле

Что влияет на износ и безопасность мотоциклетных шин - эксперт объясняет

Почему состояние шин на мотоцикле критичнее, чем на автомобиле

Мало кто задумывается, насколько сильно шины определяют поведение мотоцикла на дороге. Даже незначительное отклонение давления или износ могут привести к серьезным последствиям. Какие ошибки чаще всего допускают владельцы, что изменилось в правилах и почему важно следить за состоянием покрышек - рассказываем в материале. Советы специалистов помогут избежать неприятных сюрпризов на трассе.

Мало кто задумывается, насколько сильно шины определяют поведение мотоцикла на дороге. Даже незначительное отклонение давления или износ могут привести к серьезным последствиям. Какие ошибки чаще всего допускают владельцы, что изменилось в правилах и почему важно следить за состоянием покрышек - рассказываем в материале. Советы специалистов помогут избежать неприятных сюрпризов на трассе.

Владельцы мотоциклов часто недооценивают роль шин, хотя именно они во многом определяют управляемость и безопасность двухколесной техники. В отличие от автомобилей, где покрышки прощают больше ошибок, на байке малейшее отклонение давления или износ могут привести к потере контроля. Как пишет 110km.ru, регулярная проверка состояния шин - не просто рекомендация, а необходимое условие для безопасной езды.

Перед каждой поездкой эксперты советуют проверять давление в шинах, причем делать это нужно на холодных покрышках. Производители указывают оптимальные значения в инструкции или на специальных наклейках на раме или под сиденьем. Для большинства дорожных мотоциклов стандарт - 2,5 бар спереди и 2,9 бар сзади, но для эндуро и других типов техники параметры могут отличаться. Если мотоцикл долго стоял, давление обязательно нужно перепроверить - за несколько недель оно может упасть на 1 бар и более, что уже опасно.

Параллельно с давлением стоит оценить и общее состояние шин: глубину протектора, наличие трещин, проколов или посторонних предметов. Закон требует минимум 1,6 мм протектора, но специалисты советуют менять покрышки уже при 2 мм. Для контроля удобно использовать индикаторы износа (TWI), которые есть на большинстве современных шин. Пренебрежение этими рекомендациями чреваты не только штрафами, но и реально угрожают жизни.

Еще одна проблема - старение резины. Даже если мотоцикл используется редко, покрышки теряют эластичность, появляются микротрещины и белесые следы. Определить возраст можно по маркировке DOT: последние четыре цифры указывают неделю и год выпуска. Обычно после шести лет эксплуатации шины рекомендуется менять, но при неблагоприятных условиях (частое пребывание на солнце, длительная стоянка на холоде) процесс старения ускоряется. В таких случаях менять покрышки стоит раньше, особенно если появился характерны неравномерный износ.

Особое внимание - новым шинам. После монтажа поверхность свежей покрышки остается гладкой, поэтому первые 20-50 км нужно ездить максимально аккуратно, избегая резких ускорений, торможений и сильных наклонов в поворотах. На мокрой дороге риск особенно высок. Иногда новые шины могут даже провернуться на ободе при сильной нагрузке, поэтому производители рекомендуют соблюдать осторожность и не пренебрегать обкаткой.

Для удобства контроля давления многие мотоциклисты переходят на металлические уголковые вентили. Они упрощают доступ к ниппелю, особенно на широких дисках или при наличии массивных тормозных дисков. При установке важно подобрать вентиль, подходящий к конкретной модели обода, и после монтажа обязательно проверить балансировку колеса - иногда потребуется добавить грузики.

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