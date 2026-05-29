Правда ли, что советские двигатели ездили почти на всём, что горит?

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

29 мая 2026, 11:58

В эпоху СССР простые двигатели часто запускались на самых неожиданных смесях, что сегодня кажется невозможным. Почему это происходило, каковы были плюсы и минусы такого подхода, и чем подобные эксперименты оборачивались для техники - разбираемся в деталях.

В последние годы в интернете набирают популярность ролики, где энтузиасты заливают в старые советские двигатели самые разные горючие жидкости — от спирта до керосина. Моторы, к удивлению зрителей, действительно запускаются и даже работают какое-то время. Это вызывает массу споров: действительно ли советские карбюраторные двигатели были настолько всеядными, или это миф, выросший из анекдотов?

Секрет кроется не в марке автомобиля, а в самой конструкции старых моторов. Карбюраторные двигатели, которыми оснащались «Москвичи», мотоциклы, лодочные моторы и генераторы, не отличались сложностью. В них не было электронных датчиков, сложных систем впрыска или строгих ограничений по составу топлива. Карбюратор просто распылял жидкость в поток воздуха, а дальше вступала в дело физика: если смесь испарялась и могла воспламениться — мотор работал. Именно поэтому такие двигатели прощали не только низкое качество бензина, но и эксперименты с альтернативными жидкостями.

Особенно часто в качестве «замены» бензину использовали этиловый спирт. С точки зрения физики он даже лучше бензина: выше октановое число, меньше склонность к детонации, легче воспламеняется и испаряется при низких температурах. В советских инструкциях и журналах прямо рекомендовалось добавлять немного спирта в бензин зимой, чтобы избежать обмерзания топливной системы — спирт связывал воду и не давал ей превращаться в ледяные пробки. Но речь шла о небольших дозах, а не о полном замещении топлива.

Если же полностью заменить бензин спиртом, двигатель действительно заводился, но быстро проявлялись минусы. У спирта ниже теплота сгорания, поэтому для той же мощности мотору требовалось больше топлива. Карбюратор не мог автоматически подстроиться, и мотор либо терял мощность, либо перегревался. Кроме того, спирт активно впитывал влагу из воздуха, что приводило к коррозии и нестабильной работе. Ещё одна проблема — смазка: спирт вымывал масляную плёнку со стенок цилиндров и разрушал старую резину, что ускоряло износ и приводило к течам.

Простота конструкции позволяла советским моторам работать на суррогатных смесях, но плата за это была очевидна — ускоренный износ, перегрев, проблемы с топливной системой. Современные двигатели с электронным впрыском и датчиками уже не прощают таких экспериментов: они требуют точного состава топлива и быстро выходят из строя при нарушении параметров. Именно поэтому сегодня подобные опыты возможны только на старой технике.

Интересно, что в советское время подобная универсальность двигателей была вынужденной мерой: качество бензина часто оставляло желать лучшего, а в регионах могли использоваться любые доступные жидкости. Сейчас такие эксперименты — скорее часть технического фольклора, но они наглядно показывают, насколько выносливыми были старые моторы. Для тех, кто интересуется историей техники и особенностями эксплуатации транспорта в СССР, этот опыт может быть полезен для понимания эволюции автомобильных технологий.

Упомянутые марки: Москвич, ГАЗ, УАЗ
