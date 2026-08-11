Ржавый металл или выгодное вложение: почему советские ИЖи дорожают быстрее новых авто

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 16:33

Почему советский ИЖ «Планета» с пробегом ценится выше новых иномарок

Почему советский ИЖ «Планета» с пробегом ценится выше новых иномарок

Ржавый металл или выгодное вложение: почему советские ИЖи дорожают быстрее новых авто

Почему советский ИЖ «Планета» с пробегом ценится выше новых иномарок

Старый мотоцикл ИЖ «Планета» с рыжим баком - не просто техника, а символ целой эпохи. Почему такие машины становятся дороже и важнее современных авто, и как личные истории владельцев влияют на рынок - в нашем материале.

Старый мотоцикл ИЖ «Планета» с рыжим баком - не просто техника, а символ целой эпохи. Почему такие машины становятся дороже и важнее современных авто, и как личные истории владельцев влияют на рынок - в нашем материале.

В последние годы на рынке ретротехники наблюдается неожиданный тренд: советские мотоциклы, такие как ИЖ «Планета», становятся не просто коллекционными экземплярами, а настоящими объектами охоты для ценителей. Причина - не только в их простоте и ремонтопригодности, но и в особенных эмоциональных ценностях, которые современные модели не способны заменить.

Для многих старый мотоцикл в сарае — лишь ржавый металл и источник хлопот. Но для тех, кто вырос в деревне или проводил там летние каникулы, ИЖ с характерным рыжим баком - это целый пласт воспоминаний. Именно этот факт увеличивает спрос на технику, которая давно вышла из массового обхода, но не потеряла своей актуальности.

В советское время покупка мотоцикла была событием: за ними ехали на заработки, стояли в очередях, а получение долгожданной «Планеты» воспринималось как праздник. Мотоцикл был не игрушкой, а рабочей лошадкой - на нем возили сено, ездили за продуктами, навещали соседей. Для мальчишек это был целый мир: запах бензина, треск двухтактного двигателя, тяжелый шлем и уроки по «слушанию» мотора от старших.

Сегодня выбор техники огромен: современные мотоциклы отличаются комфортом, мощностью и электронными системами. Но, как отмечают эксперты, именно простота и честная механика советских моделей рисуют ту самую незримую связь с прошлым, которую не купить за деньги. Не случайно на рынке ценятся экземпляры с оригинальной краской и значительным пробегом.

Поиск достойного ИЖа может занять годы: большинство предложений - это либо техника без документов, либо разобранные по частям агрегаты, либо «музейные экспонаты» по цене подержанного автомобиля. Особую ценность представляют мотоциклы с родной заводской окраской. Именно такой случай произошел с героем нашей истории: спустя три года поисков, он нашел в соседнем городе ИЖ «Планета» с коляской, оригинальной краской и пробегом всего 6000 километров. Цена в 65 тысяч рублей выглядела скорее удачей, чем сделкой.

Интересно, что подобные истории встречаются не только с ИЖами. Например, мотоцикл «Тула» также вызывает споры среди экспертов и коллекционеров — подробнее об этом можно узнать в материале о технических парадоксах первого советского эндуро .

Советские мотоциклы ценятся не за скорость и комфорт, а за возможность вернуться в прошлое, почувствовать запах детства и услышать знакомый звук мотора. Для многих владельцев таких машин - это не просто транспорт, а часть личной истории. По данным рынка, спрос на оригинальные экземпляры с каждым годом только растет, а стоимость некоторых моделей может превысить цену новых автомобилей. 

ИЖ «Планета» выпускался с 1962 года, отличался простотой конструкции и надежностью, особенно ценился в сельской местности. Сегодня такие мотоциклы — не только символ ушедшей эпохи, но и выгодная инвестиция для коллекционеров. Их популярность сочетает в себе доступность, ремонтопригодность и уникальные эмоциональные ценности, которые не могут дать современные аналоги.

Упомянутые марки: ИЖ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы IZH

Похожие материалы IZH

Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Свердловская область Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться