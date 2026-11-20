Самый красивый мотоцикл страны — и приказ все закрыть: почему Ижевск не смог отстоять советский Иж-1

На мотопробеге зрители выбрали массивный Иж-1 с мотором на 1200 куб. см, но комиссия сочла его производство в Ижевске слишком дорогим и долгим. Ленинградский Л-300 оказался проще для массового выпуска, хотя его запуск поначалу шел с трудом.

На мотопробеге зрители выбрали массивный Иж-1 с мотором на 1200 куб. см, но комиссия сочла его производство в Ижевске слишком дорогим и долгим. Ленинградский Л-300 оказался проще для массового выпуска, хотя его запуск поначалу шел с трудом.

Ижевский Иж-1 публика признала самым красивым на выставке в московском Пассаже, где теперь ГУМ. А через считаные месяцы мотоциклетную тему в городе закрыли, передав все наработки Ленинграду. Так первая попытка Ижевска выйти на двух колесах закончилась, не успев толком начаться.

Инициатором проекта стал инженер Петр Можаров. Он учился в Германии, работал в тепловом хозяйстве на «Ижстальзаводах» и убеждал коллег вместо велосипедов заняться мотоциклами — главным заказчиком виделась армия. Сам Можаров прошел всесоюзный пробег Москва — Тифлис — Москва на немецком «Неандере», но ни одна иностранная машина заводу не подошла: конструкции и материалы оказывались непригодны для местных условий. Лабораторная проверка показала, что ижевские материалы в большинстве качественнее заграничных.

Иж-1 строили как тяжелую машину для плохих дорог и возможной армейской службы: V-образный двухцилиндровый двигатель объемом около 1200 куб. см и мощностью 24 л. с., карданный вал вместо цепи, сварная рама из штампованных элементов с полыми коробами. В задние короба направили выхлоп, превратив их в глушители. Колеса были взаимозаменяемыми, длина — около двух метров, вес — примерно 300 кг, сбоку коляска.

Осенью пятерка «Ижей» ушла в пробег по дождливой погоде: до старта в Нижнем Новгороде добирались пароходом, общий маршрут превышал 3300 км. Все пять машин дошли до финиша. Публика выбрала Иж-1, специалисты — два Иж-4 с двухтактным двигателем 200 куб. см. В октябре участники вернулись в Ижевск, и вскоре государственная комиссия распорядилась свернуть мотоциклетные работы.

Причины были производственными и экономическими. Завод больше века выпускал оружие, наладка нового дела требовала денег и оборудования, а средняя машина по советским условиям обходилась дороже 2000 рублей против примерно 500 рублей в Англии и США: материалы в СССР стоили в четыре-пять раз дороже.

Можаров перебрался в ленинградский Тремасс и снова поехал в Германию — за легким мотоциклом. Образцом стал DKW Luxus 300: компания выпускала около 50 тыс. машин в год, а такой мотоцикл стоил примерно 350 рублей. «Тремасс-300» собрали за месяц с мая 1930 года, наполовину из немецких деталей; степень сжатия снизили ради низкосортного бензина, мощность упала с 8 до 6,5 л. с. В пробеге на 3509 км за 24 дня советская группа дошла до Ленинграда без поломок.

Выпуск поручили «Красному Октябрю». За первое полугодие 1931 года собрали три машины, а при плане 4000 на 1932 год отправили 81. Пока Ленинград осваивал производство, площадку для крупного мотозавода выбрали в Ижевске: документацию на Л-300 прислали туда, и модель стала Иж-7. В 1933 году собрали 12 машин, почти все вернулись с отказами зажигания; 2207 штук в год завод осилил лишь к 1936-му. В Ленинграде до 1939 года сделали почти 19 тыс. Л-300 по прозвищу «Октябренок».