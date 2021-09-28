Почему советский ЛАЗ-967М был одним из самых современных
Фото: ЛАЗ
Для предыстории начать следует с ЛАЗ-697 «Турист» - эта модель т.н. среднего класса появилась в производственной линейке Львовского автобусного завода в 1959 году. Она была унифицирована с ЛАЗ-695 - городским автобусом ЛАЗ-695Б, увидевшем свет годом ранее. Его изначально проектировали для междугородных линий небольшой протяжённости, экскурсионных поездок, а также экспрессных линий специального назначения.
Вообще, надо сказать, что «697-я» серия включала в себя 4 модификации международных автобусов. Сменяя друг друга и предлагая более совершенные наработки, они благополучно доработали до середины 1980-х.
А где же стеклянные скаты?
Рассматриваемый нами вариант ЛАЗ-967М «Турист» стал логическим продолжением автобуса того же заводского индекса, но с литерой «Е», выпускавшегося в период с 1961 по 1969 г.г. и имевшего, как сегодня говорят, фишку - остекление скатов крыши. Автор этих строк хорошо помнит прелесть таких дополнительных окошек, которые иногда имели самые разные цветовые решения. Такой автобус, кстати, можно увидеть в начале кинофильма «Королева бензоколонки» (1962 г.), на котором едет героиня Надежды Румянцевой.
Производственный выпуск «эмки» был налажен в 1970 году. Новый автобус довольно сильно отличался от «донора». Прежде всего, изменился кузов. Крыша стала менее покатой, потому как упомянутые нами скаты лишились собственных окон. Света в салоне стало чуть меньше, даже несмотря на то, что была увеличена высота боковых окон.
Заднее окно также увеличилось в своих размерах – оно стало во всю ширину кузова, а под ним появились небольшие прорези для воздуха. Канул в Лету массивный воздухозаборник, начинавшийся на крыше и спускавшийся к моторному отсеку. Да, выглядел он, наверное, солидно, однако закрывал большую часть заднего окна. Его заменили боковые дефлекторы.
Инженеры ЛАЗ модернизировали тормозную систему «Туриста» - она получила раздельный привод на передней и задней осях и увеличенную площадь тормозных накладок. Рулевое управление получило в штат гидроусилитель. А вместо заводского заднего моста стали использовать поставляемый из дружественной Венгрии более совершенный мост марки Raba 008.001. Благодаря этому удалось повысить максимальную скорость автобуса с 75 до 85 км/ч. В подвеске были корректирующие пружины, работающие параллельно с рессорами.
Что касается двигателя, его не тронули. В движение ЛАЗ-967М приводил прежний бензиновый ДВС серии ЗиЛ-130Я2 V8 объемом 6 литров, который размещался сзади. Смешно сейчас говорить, но при таком литраже он выдавал всего 150 л. с.
Встроенные подголовники – было круто!
Самая первая демо-модель «эмки», которую львовские автостроители представили на московской выставке в 1969 году, чуть отличалась от серийных автобусов. У машины было иное оформлением передней части, а также несколько аварийных выходов, которыми заменили традиционные стекла.
Салон автобуса по теме временам был верхом комфорта. Сидения были двухместные, с регулируемым углом наклона спинки и с интегрированными подголовниками. Таких модных кресел в салоне было 33. Под полом находились багажные отсеки. В этом плане – классика «туристического» жанра. Ну, а что такое оплетка на рулевом колесе, поймут разве что ветераны автомобильного дела. Это было круто!
Производство ЛАЗ-697М продолжалось всего 5 лет, то есть до 1975 года. Просто львовяне параллельным ходом готовили еще более совершенную версию «Туриста» – ЛАЗ-697Н. Интересно, что полный переход к новой модификации был не «залповым», а осуществлялся постепенно: с конвейера предприятия на первых порах сходили машины-гибриды. Это когда передок кузова была еще от «эмки», а корма - от свежего ЛАЗ-697Н.
Туристическая «697-я» окончила свое существование в 1982 году. Ей на смену был подготовлен более вместительный «Турист» ЛАЗ-699, способный принять на борт 41 любителя комфортных экскурсий. А в 1985-м, специально к XXVII съезду КПСС коллектив Львовского автобусного завода представил скромную разовую партию «люкс»-варианта автобусов данного семейства.
«Я выписывал путёвку «967-му» минимум 500 раз»
Тот снимок, на котором изображен автобус с надписью «Северное сияние», сделан в 1970-е годы в г. Северодвинске Архангельской области. Люди в Сети охотно отреагировали на него, оставив массу комментариев. Вот лишь некоторые из них:
Владимир Кисель: «Отличные были автобусы. Даже в эпоху «Икарусов» в них было как-то уютней, места для ног больше, хотя технически, да и по отделке салона они уже отставали. В 1990-е довелось ездить на стареньком «Мерседесе», Бог весть как попавшим в автопарк одного из райцентров Республики Беларусь - так почти такой же ЛАЗ, только с лучшим мотором и материалами отделки салона».
Татьяна Рязанова: «На «ЛАЗах» интересна конструкция подвески: здесь нет пневмокамер, как на «Икарусах» и «ЛиАЗах», и, тем не менее, автобус имел мягкий ход». Шамиль Закиев: «Там балансиры на пружинах и втулки резиновые. Если амортизаторы не работают - сильно качает».
Алишер Назаров: «Я выписывал путёвку «967-му» минимум 500 раз». Igor Chliustikov: «Что угодно говорите, а по комфорту его не превзошел никто! По крайней мере, в те годы». Kuza Kovgan: «Мы на таком в училище всей группой ездили по тогда ещё красивым городам: Ивано-Франковск, Тернополь, Винница, Яремча, и всё это через Киев. Никто, помнится, не уставал - настолько плавно плывёт автобус по шоссе». Vitali Borisik: «На таком работал! Преклоняюсь».
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