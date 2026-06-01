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Автор: Мария Степанова

1 июня 2026, 19:17

Почему советский НК-33 до сих пор летает в космос, а американский F-1 исчез после «Сатурна-5»

Почему советский НК-33 до сих пор летает в космос, а американский F-1 исчез после «Сатурна-5»

F-1 был мощнее, но проиграл по эффективности - как СССР обошел США в ракетных технологиях

Почему советский НК-33 до сих пор летает в космос, а американский F-1 исчез после «Сатурна-5»

Американский двигатель F-1 считался самым мощным в эпоху лунной гонки, но его быстро списали из-за низкой топливной эффективности. В то же время советский НК-33, хоть и уступал по тяге, до сих пор используется благодаря уникальной надежности и экономичности. Почему так произошло - разбираемся в деталях.

Американский двигатель F-1 считался самым мощным в эпоху лунной гонки, но его быстро списали из-за низкой топливной эффективности. В то же время советский НК-33, хоть и уступал по тяге, до сих пор используется благодаря уникальной надежности и экономичности. Почему так произошло - разбираемся в деталях.

История соперничества между F-1 и советским НК-33 — это не просто технический спор, а наглядный пример того, как разные подходы к разработке ракетных двигателей определяют будущее программ. F-1, созданный для «Сатурна-5», был самым мощным однокамерным двигателем своего времени: его тяга достигала 6,77 меганьютона, что в четыре раза превышало показатели НК-33. Однако спустя время именно советский двигатель продолжает выводить российские ракеты в космос, тогда как американский гигант остался в прошлом.

Ключ к разгадке — в топливной эффективности. Удельный импульс F-1 составлял 263 секунды, тогда как у НК-33 этот показатель достиг 297 секунд. Для ракеты, где топливо составляет более 90% массы, разница даже в 10% экономичности означает 10% дополнительной полезной нагрузки. В вакууме разрыв ещё заметнее: 304 секунды у F-1 против 331 у НК-33. Это указывает на то, что американский двигатель расходует значительно больше топлива для достижения той же тяги, что и советский конкурент.

Почему же США выбрали менее эффективный двигатель для своей лунной программы? Причина — в жёстких сроках и условиях резкого перепада температур. F-1 уже был готов к производству, и для его разработки потребовались более совершенные решения. Американцы сделали ставку на мощность и количество: если полезная нагрузка уменьшится — просто добавим ещё один двигатель. Такой подход позволил выиграть лунную гонку, но после реализации программы «Аполлон» топливная неэффективность F-1 стала огромным недостатком.

Инженеры Rocketdyne прекрасно осознавали ограничения F-1: низкое давление в камере сгорания (до 70 атмосфер против 147 у НК-33) и открытый цикл работы, уступающий по эффективности закрытому циклу советских двигателей. Испытания F-1 сопровождались трудностями — только к 1965 году удалось добиться стабильной работы после более тысячи огневых испытаний. Американцы вложили в проект около четырёх миллиардов долларов, что в разы превысило советские затраты на всю лунную программу. Советские конструкторы, напротив, избегали крупной камеры сгорания, разбивая мощные двигатели на несколько меньших камер, что упростило отладку и повысило надёжность.

После завершения лунной программы США не стали развивать F-1: его топливная прожорливость и сложность обслуживания сделали дальнейшее использование нецелесообразным. В то же время НК-33, созданный для советской лунной ракеты Н-1, оказался настолько удачным, что спустя полвека его продолжают использовать в российских ракетах. Речь идёт не о новых копиях, а о тех самых двигателях, которые были произведены ещё в 1970-х и пролежали на складах. Их надежность и экономичность до сих пор позволяют Роскосмосу уверенно запускать спутники и грузы на орбиту.

Интересен подход к созданию ракетных двигателей и современные тенденции в автопроме: как и в случае с новыми внедорожниками, где важна не только мощность, но и экономичность, адаптация к рынку, так и в космосе выигрывают решения, способные работать с изменениями. Кстати, о современных тенденциях в автомобильной индустрии — свежие новости о новых платформах и технологиях можно найти в материале о трёхрядном внедорожнике Chery-JLR для Европы и Китая подробности о платформе и расчетах для европейского рынка .

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